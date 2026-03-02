V Praze je 63 % bytů cenově mimo rovnováhu, ukazuje Realitní Index Spekuluj.cz

Celkem se tak 63,5 % pražských nabídek pohybuje mimo průměrné tržní pásmo, což signalizuje výraznou cenovou polarizaci trhu.
Index aktuálně pracuje v Praze s 2335 aktivními inzeráty. Průměrná nabídková cena činí 173.550 Kč za m2 a průměrná doba inzerce dosahuje 90,6 dne. Čísla se denně aktualizují.
Trh se vrací do nabídky
Za posledních 7 dní bylo zaznamenáno 274 nových inzerátů, 2812 zmizelých (stažených) a dokonce 2564 obnovených nabídek. Vysoký podíl obnovovaných inzerátů naznačuje přeceňování nabídek a opakované pokusy o prodej.
Metodika
Data mají statistický charakter a nepředstavují investiční doporučení.
