V Praze je radost běžet: ČEZ RunTour rozběhala 4000 běžců

Na zastávkách bez závodu POWERADE HALF MARATHON zahajují program tradičně Lupilu dětské běhy. Na pražské Ladronce se tak na tratích dlouhých 500 a 1000 metrů představilo přibližně 800 nejmladších závodníků, kteří předvedli skvělé výkony.
Na kilometrové trati se běželo i po skončení dětských závodů. Společně s partnerem akce, společností Lidl, se uskutečnil charitativní běh na podporu zdravotně znevýhodněných dětí a jejich rodin v rámci sbírky Srdce dětem.
"Předposlední závod letošní sezony RunTour v pražském parku Ladronka pro nás byl opravdovým svátkem pohybu a podpory. V Lidl tričkách odstartovalo více než 600 běžců. Tím nejdůležitějším výsledkem dne nejsou jejich časy, ale částka přesahující 42.000 Kč, kterou jsme společnými silami vybrali v historicky prvním charitativním běhu Srdce dětem na 1 km. Výtěžek pomůže nemocným dětem a jejich rodinám. Moc děkujeme všem, kteří vyběhli spolu s námi,“ doplňuje generální ředitel společnosti Lidl Česká republika Matúš Gála.
Krátce po poledni odstartoval ministr sportu, prevence a zdraví Boris Šťastný RAJEC RUN 3 KM. Čtvrté letošní vítězství na této distanci si připsal Erik Machů (9:13). Mezi ženami zvítězila s náskokem 57 sekund Martina Chudová (10:27). Součástí všech dospělých závodů byla také MG sprintová zóna.
Nejpočetnější závod PUMA RUN 5 KM přilákal na start přes 1100 běžců. Odstartování tohoto závodu se zhostil Jakub Stárek, starosta městské části Praha 6. Nejrychlejším na této trati byl ambasador značky PUMA Šimon Koblížek (14:47), který jako první v letošní sezoně ČEZ RunTour pokořil na této distanci hranici 15 minut. Mezi ženami zvítězila Tereza Baumová (17:33).
"Těší nás obrovský zájem běžců v letošním roce. Téměř všechny závody letošní sezony byly vyprodané, rekordní pražská RunTour dokonce několik týdnů dopředu. Je skvělé vidět, kolik lidí s námi sdílí radost z běhu, a už nyní se těšíme na příští rok. Registrace na ČEZ RunTour Winter Edition 2027 jsou spuštěné a 2. listopadu dojde k otevření registrací na klasickou RunTour roku 2027. Do RunTour kalendáře se po 5 letech vrací Ostrava, dojde rovněž k přidání půlmaratonské distance na dalších závodech a navýšení kapacit," říká Tomáš Coufal, ředitel závodů ČEZ RunTour z pořádající agentury VML Czechia.
Závodní program završil ČEZ RUN 10 KM, na jehož startu nechyběla známá jména české atletiky, například Jiří Homoláč, Pavel Wohl a Klára Poborská. Na nejdelší distanci dne zvítězila mezi ženami ambasadorka značky PUMA Eva Vrabcová Nývltová (35:54), mezi muži doběhl jako první Matěj Zima (31:15).
Známé sportovní osobnosti se představily také na dalších distancích. Nechyběly sestry Nikola a Ester Bendovy, cyklista Matyáš Vacek ani tenistka Barbora Strýcová, která se rovněž zapojila do předání šeku od Nadace ČEZ.
Zatímco loni na Ladronce panovalo podzimní počasí, letos běžce přivítaly téměř letní teploty. Po ranní inverzi provázelo závod slunce a účastníci si mohli užít nejen sportovní výkony, ale také péči a zábavu pro celou rodinu. Společnost Lidl připravila vedle cateringu také dětskou zónu. Na občerstvovacích stanicích mohli běžci doplnit energii díky vodě Rajec, izotonickým nápojům Powerade, ovoci a tyčinkám Bombus.
V zázemí nechyběly sprchy, toalety, šatny ani RunTour Shop s novou podzimní kolekcí merchandisingu. V partnerském městečku si běžci a fanoušci mohli nechat nakreslit karikaturu ve stánku ČEZ, zapůjčit si testovací boty PUMA, vyzkoušet soutěž Powerade ve visu a nově také ve zvedání činky nebo si po závodě dopřát masáž u OZP.
"S RunTour jsme společně již od roku 2019. Těší nás, že můžeme dlouhodobě podporovat komunitu běžců a aktivní životní styl. Každý, kdo má rád zdravý pohyb, navíc může při sportu ale i obyčejné chůzi přispívat na dobročinné projekty. Stačí si při každém pohybu zapnout aplikaci EPP Pomáhej pohybem. Funguje jako klasický sport tracker, ve kterém ale navíc sbíráte body, které následně Nadace ČEZ přemění na finanční podporu vybraným projektům,“ říká ředitelka marketingu Skupiny ČEZ Michaela Ziková.
Díky Nadaci ČEZ a aplikaci EPP – Pomáhej pohybem podpořil pražský závod částkou 150.000 Kč projekt Zapomenuté děti organizace Mezinárodní vězeňské společenství, z. s. Projekt nabízí dětem vězněných rodičů bezpečné místo, podporu a možnost trávit čas s vrstevníky s podobnou zkušeností. Pomáhá jim rozvíjet jejich schopnosti, získávat sebevědomí a udržovat vztah s rodičem ve vězení. Příspěvek podpoří práci lidí, kteří děti a jejich rodiny dlouhodobě provázejí, provoz dětského centra v Brně i aktivity pro děti.
Sedmý z osmi závodů klasické sezony ČEZ RunTour je za námi. Za necelé dva týdny, v sobotu 17. října, sezonu společně zakončíme v Pardubicích, kde jsou již individuální dospělé distance vyprodané. Běžci se ale mohou těšit také na příští rok: registrace na ČEZ RunTour Winter Edition 2027 jsou otevřené a registrace na klasickou sezonu 2027 se spustí 2. listopadu.
S ČEZ RunTour #JERADOSTBĚŽET. Těšíme se na vás v Pardubicích!
O ČEZ RunTour
ČEZ RunTour je největší a nejoblíbenější běžecký seriál osmi závodů pro hobíky, rodiny s dětmi a začátečníky. Na naše městské závody se běžci často a rádi vrací pro jejich přátelskou a pohodovou atmosféru, ale také pro unikátnost jednotlivých tratí. Ty jsou připraveny pro každého - 3, 5 a 10 a na vybraných závodech 21,1 kilometrů pro dospělé, 500 a 1000 metrů pro děti. Klasická ČEZ RunTour navazuje na Winter Edition, která přidává 3 závody v zimním období se zázemím v krytých a vyhřívaných pavilonech. Prostřednictvím ČEZ RunTour se navíc v rámci charity pomáhá tam, kde je to potřeba. Novinkou pro rok 2026 je rozšíření RunTour na Slovensko, kde již proběhly závody v Bratislavě a Žilině. Je radost běžet!
Zdroj: ČEZ RunTour
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59486.