V Praze odstartoval House running. První lidé se proběhli po stěně mrakodrapu

„První krok přes hranu střechy mrakodrapu je pro většinu lidí nejnáročnější. Jakmile se však nohy opřou o stěnu, strach rychle střídá pocit kontroly a euforie. Dlouhodobě vidíme, že lidé chtějí zkoušet nové věci a roste zájem o netradiční adrenalinové zážitky. Hledali jsme proto něco opravdu výjimečného. House running je navíc jedním z nejodvážnějších dárků, jaké lze dnes v Česku darovat,“ říká Darina Noviková, výkonná ředitelka společnosti Allegria - Firma na zážitky.
Podle ní je House running specifický tím, že účastník doslova přelstí gravitaci. „Mozek zná chůzi po rovině nebo pád do prázdna, ale chůzi kolmo k zemi v repertoáru nemá,“ doplňuje.
Bezpečnost zajišťuje dvojité, na sobě nezávislé jištění
Průběh aktivity podléhá přísným bezpečnostním pravidlům. Každý účastník nejprve absolvuje instruktáž a je oblečen do celotělového postroje. Instruktoři připraví a následně dvakrát kontrolují úvazek účastníka. Samotný sestup probíhá na dvou nezávislých slaňovacích lanech. Tempo běhu či chůze po stěně korigují vyškolení instruktoři pomocí lanové techniky, zatímco instruktor dole dohlíží na plynulost jištění ze země.
Nejvyšší „běžecká dráha“ v Česku
Budova City Empiria (bývalý Motokov), kterou vlastní společnost PSN s.r.o., byla pro tento účel vybrána díky své více než stometrové výšce a specifické konstrukci fasády. Právě tyto parametry z ní dělají ideální místo pro tento typ zážitku. Účastníci se na startovní pozici dostávají kombinací výtahu a výstupu po žebříku na střechu, odkud se jim naskytne netradiční výhled na Prahu. Po zdolání stěny budovy si každý z nich odnáší certifikát o absolvování jako připomínku tohoto intenzivního zážitku. Aktivita je dostupná pro veřejnost od dubna do října a rezervace probíhají prostřednictvím webových stránek provozovatele.
O firmě
Společnost Allegria - Firma na zážitky s.r.o. působí na českém trhu od roku 2004 a patří mezi zavedené poskytovatele zážitkových aktivit. Ve svém portfoliu nabízí více než 2000 aktivit z oblasti gastronomie, wellness i adrenalinových sportů.