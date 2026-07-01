V Praze otevírá devátá pobočka MOJE AMBULANCE. Posílí kapacity primární péče v dynamicky rostoucí lokalitě metropole

„Dlouhodobým posláním MOJE AMBULANCE je zvyšovat dostupnost a kvalitu bezplatné péče v Praze i regionech. Věříme, že nová ordinace v Hagiboru přinese, stejně jako naše ostatní pracoviště, vysoký standard péče a komfort místním obyvatelům i klientům z okolních čtvrtí,“ uvedl v souvislosti s otevřením nové pobočky Jaroslav Šíma, předseda představenstva MOJE AMBULANCE.
Mezi benefity poboček zařízení MOJE AMBULANCE patří dlouhá ordinační doba a rozšířené možnosti online komunikace, včetně vyřizování požadavků prostřednictvím mobilní aplikace.
Poptávka po primární zdravotní péči stoupá
Nová ambulance praktického lékaře sídlí na adrese nám. Marie Schmolkové 3493/1 v Praze 10 –Strašnicích, v těsném sousedství Žižkova. Obě čtvrti, podobně jako další části metropole, v posledních letech procházejí intenzivním rozvojem.
Praha 10 zaznamenala mezi lety 2008 a 2022 přírůstek více než 4300 obyvatel a jen ve Strašnicích je do roku 2045 plánována výstavba přes 2000 nových bytů. Stejný trend lze pozorovat i v dalších pražských čtvrtích, což dle Jaroslava Šímy dále zvyšuje poptávku po službách praktických lékařů, jejichž kapacity jsou již nyní mírně nedostačující.
Rozšiřování kapacit praktiků musí jít ruku v ruce s demografickými změnami
Podle analýz Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy připadalo v roce 2022 na jednu ordinaci praktického lékaře pro dospělé v Praze průměrně 1996 obyvatel. Prognózy navíc naznačují, že bez posílení sítě může tento poměr do roku 2050 vzrůst až na 2612 obyvatel na jedno pracoviště praktika.
Ke zvyšující se poptávce přispívá také postupné stárnutí samotných lékařů, kdy se průměrný věk praktického lékaře pro dospělé v Praze aktuálně pohybuje kolem 54 let. V příštích deseti až patnácti letech lze proto očekávat postupný odchod významné části zkušených lékařů do penze.
Na rostoucí počet obyvatel metropole i klesající absolutní počet praktiků mohou pobočky MOJE AMBULANCE efektivně reagovat díky prověřenému modelu sdílené praxe. „Tento model umožňuje odklonit nadměrnou administrativní zátěž, se kterou se lékaři samostatných praxí nutně potýkají, usnadňuje zastupitelnost personálu a snižuje investice do zdravotnické techniky. Díky tomu mohou naše ambulance pojmout větší počet registrovaných pacientů a poskytnout jim kvalitní a moderní péči,“ dodává Jaroslav Šíma.
V současnosti tvoří jádro zdravotnických týmů MOJE AMBULANCE v Praze 50 lékařů, kteří se starají o zhruba 79.000 klientů. Síť pražských poboček se chystáme dále rozšiřovat. Na přelomu let 2026 a 2027 společnost plánuje otevřít další pobočku v Praze-Karlíně.
O společnosti MOJE AMBULANCE
MOJE AMBULANCE je největší síť ambulancí praktických lékařů v České republice. V současnosti provozuje 40 poboček ve 23 městech po celé republice. Její péči využívá přibližně 250.000 klientů. MOJE AMBULANCE nabízí standardní i nadstandardní služby, rychlé objednání, moderní vybavení a zázemí pro pacienty i lékařský tým. Více informací na www.mojeambulance.cz.
Zdroj: MOJE AMBULANCE