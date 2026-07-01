V Praze otevírá devátá pobočka MOJE AMBULANCE. Posílí kapacity primární péče v dynamicky rostoucí lokalitě metropole

Autor:
  11:30
Sledovat Metro na Googlu

Praha 1. července 2026 (PROTEXT) - Síť zdravotnických zařízení MOJE AMBULANCE zahajuje ve středu 1. července 2026 provoz své deváté pražské pobočky. Nově otevřená ordinace praktického lékaře v Praze v Hagiboru rozšíří dostupnost zdravotní péče pro obyvatele Prahy 10 – Strašnic, Žižkova a přilehlých částí hlavního města.

„Dlouhodobým posláním MOJE AMBULANCE je zvyšovat dostupnost a kvalitu bezplatné péče v Praze i regionech. Věříme, že nová ordinace v Hagiboru přinese, stejně jako naše ostatní pracoviště, vysoký standard péče a komfort místním obyvatelům i klientům z okolních čtvrtí,“ uvedl v souvislosti s otevřením nové pobočky Jaroslav Šíma, předseda představenstva MOJE AMBULANCE.

Mezi benefity poboček zařízení MOJE AMBULANCE patří dlouhá ordinační doba a rozšířené možnosti online komunikace, včetně vyřizování požadavků prostřednictvím mobilní aplikace.

Poptávka po primární zdravotní péči stoupá

Nová ambulance praktického lékaře sídlí na adrese nám. Marie Schmolkové 3493/1 v Praze 10 –Strašnicích, v těsném sousedství Žižkova. Obě čtvrti, podobně jako další části metropole, v posledních letech procházejí intenzivním rozvojem.

Praha 10 zaznamenala mezi lety 2008 a 2022 přírůstek více než 4300 obyvatel a jen ve Strašnicích je do roku 2045 plánována výstavba přes 2000 nových bytů. Stejný trend lze pozorovat i v dalších pražských čtvrtích, což dle Jaroslava Šímy dále zvyšuje poptávku po službách praktických lékařů, jejichž kapacity jsou již nyní mírně nedostačující.

Rozšiřování kapacit praktiků musí jít ruku v ruce s demografickými změnami

Podle analýz Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy připadalo v roce 2022 na jednu ordinaci praktického lékaře pro dospělé v Praze průměrně 1996 obyvatel. Prognózy navíc naznačují, že bez posílení sítě může tento poměr do roku 2050 vzrůst až na 2612 obyvatel na jedno pracoviště praktika.

Ke zvyšující se poptávce přispívá také postupné stárnutí samotných lékařů, kdy se průměrný věk praktického lékaře pro dospělé v Praze aktuálně pohybuje kolem 54 let. V příštích deseti až patnácti letech lze proto očekávat postupný odchod významné části zkušených lékařů do penze.

Na rostoucí počet obyvatel metropole i klesající absolutní počet praktiků mohou pobočky MOJE AMBULANCE efektivně reagovat díky prověřenému modelu sdílené praxe. „Tento model umožňuje odklonit nadměrnou administrativní zátěž, se kterou se lékaři samostatných praxí nutně potýkají, usnadňuje zastupitelnost personálu a snižuje investice do zdravotnické techniky. Díky tomu mohou naše ambulance pojmout větší počet registrovaných pacientů a poskytnout jim kvalitní a moderní péči,“ dodává Jaroslav Šíma.

V současnosti tvoří jádro zdravotnických týmů MOJE AMBULANCE v Praze 50 lékařů, kteří se starají o zhruba 79.000 klientů. Síť pražských poboček se chystáme dále rozšiřovat. Na přelomu let 2026 a 2027 společnost plánuje otevřít další pobočku v Praze-Karlíně.

O společnosti MOJE AMBULANCE

MOJE AMBULANCE je největší síť ambulancí praktických lékařů v České republice. V současnosti provozuje 40 poboček ve 23 městech po celé republice. Její péči využívá přibližně 250.000 klientů. MOJE AMBULANCE nabízí standardní i nadstandardní služby, rychlé objednání, moderní vybavení a zázemí pro pacienty i lékařský tým. Více informací na www.mojeambulance.cz.

 

Zdroj: MOJE AMBULANCE

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží

Nová podoba náměstí Jiřího z Poděbrad

Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho novou podobu navrhl MCA atelier. Zatímco část Pražanů proměnu chválí, očekávání jiných zůstala...

KVÍZ: Kalimera! Otestujte své znalosti o cestování, památkách i letních hitech

Chorvatsko

Máme pro vás letní kvíz. Slibujeme, že se při něm nezpotíte tak jako venku! Prověří, jak dobře znáte oblíbené dovolenkové destinace, slavné památky i zajímavosti z různých koutů Evropy. Tak si...

Koupání bez chloru v Praze: Vybrali jsme 5 míst, kde se zchladíte. Jedno je letos dokonce zdarma

Koupací biotop Radotín

Tropické počasí naplno udeřilo, a proto je ten správný čas si připomenout, kde je v Praze to nejlepší přírodní koupání. Objevte s Metro.cz pět skvělých přírodních koupališť, kde si naplno užijete ten...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Internet se baví rekonstrukcí za půl miliardy. Lidé na Jiřáku navrhují bazén nebo prales

Nová podoba náměstí Jiřího z Poděbrad

Náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze, kterému dominuje modernistický kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, se otevřelo po několikaleté rekonstrukci. Přibyly nové vodní prvky, mladé stromky či mobilní...

Polovinu Čechů stresuje odlet na dovolenou. Pražské letiště proto spouští novou pomoc

Letiště Praha očekává, že během letní sezony odbaví 11,9 milionů cestujících...

Odjezd na dovolenou s sebou přirozeně nese řadu obav a stresových momentů. Stihnu to včas? Mám všechno zabalené? Nezapomněl jsem na něco důležitého?

Soud v Pardubicích dostal osmou stížnost proti vazbě kvůli útoku na zbrojovku

ilustrační snímek

Stížnost proti vazbě v souvislosti s březnovým teroristickým útokem na halu zbrojovky LPP Holding v Pardubicích podal další obviněný, v pořadí již osmý. ČTK o...

2. července 2026  9:43,  aktualizováno  9:43

Olomoučtí vědci získali významný evropský grant na separaci vzácných zemin

ilustrační snímek

Tým vědců z olomouckého institutu CATRIN Univerzity Palackého získal grant Evropské výzkumné rady (ERC) na vývoj technologie, která má zefektivnit separaci...

2. července 2026  9:32,  aktualizováno  9:32

Vydatný déšť podemlel v Chříči stodolu, jeden z jejích rohů se utrhl

Středeční déšť podemlel v obci Chříč na severu Plzeňska stodolu, odnesl to...

Pět hodin zasahovali ve středu v podvečer hasiči v obci Chříč na severu Plzeňska. Vydatný déšť tam podmáčel neobydlenou stodolu, v důsledku čehož se zřítil jeden z rohů objektu. Jednotky ho...

2. července 2026  11:12,  aktualizováno  11:12

Úleva od horka na dosah. Podívejte se do mapy míst, kde se můžete v Praze zchladit

Mlžítka jsou jedním z důležitých prvků pomáhající obyvatelům hlavního města...

Praha spustila novou interaktivní mapu pro horké dny. Obyvatelé a návštěvníci hlavního města si díky ní budou moci vyhledat, kde se nachází nejbližší oáza chladu - tedy pítko, mlžítko, fontána, či...

2. července 2026  11:12,  aktualizováno  11:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Senzace v Beskydech. Vědci tam našli nejstarší buk Česka, je mu bezmála 500 let

Půl tisíciletí starý buk v Beskydech objevili odborníci náhodou.

Unikátní objev hlásí vědci Výzkumného ústavu pro krajinu. Odborný tým Modrá kočka v Beskydech našel dosud nejstarší známý buk v České republice. Padlo tím prvenství buku rostoucího na Mostecku, který...

2. července 2026  11:12,  aktualizováno  11:12

Chybí chodníky, auta jezdí rychle. Obce řeší nebezpečné úseky

Úsek silnice mezi Mimoní a Doksy v části Boreček je podle Platformy VIZE 0...

Lidé se pohybují přímo na silnici, kolem nich projíždí spousta aut. Někteří řidiči zároveň výrazně překračují povolenou rychlost. Chybějící chodníky a další zabezpečení na úsecích, kde často dochází...

2. července 2026  11:02,  aktualizováno  11:04

VIDEO: Z klidné říčky v mžiku rozvodněný živel. Bouře na Vsetínsku vyděsily místní

Hasiči ve Zlínském kraji měli kvůli bouřkám na Vsetínsku 31 výjezdů. (1....

Okolí Velkých Karlovic na Vsetínsku ve středu zasáhly silné bouřky. Podle Českého hydrometeorologického ústavu při večerní bouřce spadlo za necelé dvě hodiny kolem 100 litrů vody na metr čtvereční....

2. července 2026  11:02

Obcí se prohnal downburst. Ničil střechy, padající stromy trhaly elektrické vedení

Strom na vedení vysokého napětí v obci Rantířov. (1. července 2026)

Následky silné středeční bouřky odstraňují v Rantířově na Jihlavsku. Popadané stromy a větve poškodily elektrické vedení, což zastavilo provoz železnice. Bouřky provázel velmi silný vítr způsobený...

2. července 2026  10:32,  aktualizováno  10:47

Chrudim prodala firmě CityZen pozemky na stavbu haly, nyní je chce koupit zpět

Stará radnice v Chrudimi.

Chrudim v roce 2022 podpořila místní firmu CityZen a prodala jí pozemky v průmyslové zóně na stavbu nové výrobní haly. Ta však doposud nevznikla a teď se ukázalo, že město do smlouvy nedalo pojistku,...

2. července 2026  10:42,  aktualizováno  10:42

Stojí za desítkami českých filmových hitů. Nejostřílenější filmař získá ve Varech cenu

Producent Jaroslav Bouček patří mezi nejostřílenější české filmaře. V Karlových...

Filmové počiny Je třeba zabít Sekala, Amerika, Anděl Exit nebo jedinečný snímek Václava Havla Odcházení spojuje jméno producenta Jaroslava Boučka, který patří v České republice k těm nejuznávanějším....

2. července 2026  10:27

Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala
Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala

Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...

Kvůli poklesu kyslíku v Dyji uhynuly ryby, hasiči provzdušňují vodu

Kvůli úhynu ryb hasiči u jezu v Bulharech nainstalovali norné stěny a pomocí...

Kvůli prudkému nočnímu poklesu rozpuštěného kyslíku v Dyji u jezu v Bulharech na Břeclavsku uhynuly v řece ryby. Množství zatím nelze určit. O situaci informovalo Povodí Moravy. Hasiči na místě...

2. července 2026  10:22

Karlovarský festival drží podle organizátorů dostupné ceny lístků i ubytování

KarlovarskĂ˝ festival drĹľĂ­ podle organizĂˇtorĹŻ dostupnĂ© ceny lĂ­stkĹŻ i ubytovĂˇnĂ­

Jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary bude podle organizátorů přívětivý pro takzvané batůžkáře, studenty a návštěvníky, kteří...

2. července 2026  8:30,  aktualizováno  8:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.