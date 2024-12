V Praze otevírá nový konceptuální obchod Skechers

Společnost Skechers v těchto dnech otevírá svou vlajkovou prodejnu The Comfort Technology Company. Destinace, která je jednou z hlavních tepen značkových obchodů v Praze, skvěle zapadá do tamního portfolia. Obchod nabízí široké spektrum obuvi, oblečení i doplňků pro celou rodinu, včetně oblíbených Skechers Hands Free Slip-ins a Skechers Uno.

Tato tisková zpráva obsahuje multimediální prvky. Celou zprávu najdete zde: https://www.businesswire.com/news/home/20241219167404/cs/

„Univerzálnost značky Skechers celosvětově láká spotřebitele zaměřené na styl, pohodlí a určitou hodnoty, kterou naše produkty přináší. Oblíbená je u lidí z celého světa,“ říká Michael Greenberg, prezident společnosti Skechers. „Dosáhli jsme velkého úspěchu při rozšiřování našeho podnikání v Evropě, naposledy jsme zvýšili tržby ve 3. čtvrtletí 2024 v regionu EMEA o 30 % oproti loňskému roku. Vidíme také naši rostoucí přítomnost u spotřebitelů v Česku jako příležitost, jak navázat na naše silné tempo v regionu.“

„Obchodní síť společnosti Skechers má zásadní význam pro propojení našich charakteristických stylů a komfortních technologií s miliony spotřebitelů. Nabízíme tak reálnou galerii naší pestré nabídky produktů, přinášíme tak zážitek, kdy můžete vstoupit, vzít do ruky a konečně také vyzkoušet cokoli, co vám padne do oka,“ dodává Petar Dulić, generální ředitel společnosti Skechers CEE, Kft. „Otevřením nového obchodu přímo v centru Prahy tak přibližujeme naše produktové portfolio nejen Pražanům, ale také turistům, kteří do Česka přijíždějí.“

Prodejna o rozloze 596 m2 na adrese Na Příkopě 9 se nachází v místě, kterým denně projde více než 120.000 lidí. Najdete zde nové i ty nejoblíbenější kolekce lifestylové obuvi, stěny Skechers Performance, sekci s oblečením a doplňky, které jsou určeny pro všechny generace i milovníky různých stylů. Moderní prostor ve stylu poloviny století je osvětlený přírodním i LED světlem navrženým z obnovitelných biopolymerních materiálů vyrobených v EU. Najdete zde velkou videostěnu, lightbox nad designovým stolem, nad kterým je moderní světelná instalace.

Nabídka značky Skechers je obohacena o typické inovace společnosti v oblasti pohodlí – od módních stylů až po lifestylové výrobky a výkonnostní obuv pro sportovní nadšence. A to včetně technologií Skechers Hand Free Slip-ons, Massage Fit, Skechers Arch Fit, Skechers Max Cushioning, Skechers Hyper Burst, Skechers Air-Cooled Memory Foam, Skechers Relaxed Fit a Skechers Stretch Fit.

V České republice je nyní osm prodejen Skechers – z toho pět v Praze, další pak v Modřicích a Ostravě. Spotřebitelé mohou nakupovat v celkem 3500 prodejnách Skechers po celém světě, na www.skechers.com, nebo u předních prodejců v regionu.

O společnostech Skechers CEE, Kft. a Skechers U.S.A., Inc.

Společnost Skechers CEE, Kft. je dceřinou společností společnosti Skechers U.S.A., Inc. (NYSE:SKX), The Comfort Technology Company® se sídlem v jižní Kalifornii. Společnost Skechers navrhuje, vyvíjí a prodává rozmanitou řadu lifestylové a výkonnostní obuvi, oblečení a doplňků pro muže, ženy a děti. Kolekce společnosti jsou k dostání ve 180 zemích a teritoriích prostřednictvím obchodních domů a specializovaných prodejen a přímo spotřebitelům prostřednictvím stránek skechers.com a přibližně 5 300 maloobchodních prodejen Skechers. Společnost Skechers, která patří do žebříčku Fortune 500®, řídí své mezinárodní podnikání prostřednictvím sítě plně vlastněných dceřiných společností, partnerů ve společných podnicích a distributorů. Další informace naleznete na webových stránkách about.skechers.com a sledujte nás na Facebooku a Instagramu.

Toto oznámení obsahuje výhledová prohlášení, která jsou učiněna v souladu s ustanoveními zásad „bezpečného přístavu“ podle zákona o reformě soukromých soudních sporů o cenné papíry z roku 1995, článku 27A zákona o cenných papírech z roku 1933 v platném znění a článku 21E zákona o burze cenných papírů z roku 1934 v platném znění. Tato výhledová prohlášení mohou mimo jiné zahrnovat budoucí domácí a mezinárodní růst společnosti Skechers, finanční výsledky a operace, včetně očekávaných čistých tržeb a zisků, vývoj nových výrobků, budoucí poptávku po jejích výrobcích, plánovanou domácí a mezinárodní expanzi, otevírání nových obchodů a další výdaje a reklamní a marketingové iniciativy. Výhledová prohlášení lze identifikovat podle použití výroků o budoucnosti, jako jsou „věříme“, „očekáváme“, „předpokládáme“, „odhadujeme“, „zamýšlíme“, „plánujeme“, „projektujeme“, „budeme“, „mohli bychom“, „můžeme“, „mohli bychom“ nebo jakékoli variace takových slov s podobným významem. Veškerá taková prohlášení podléhají rizikům a nejistotám, které mohou způsobit, že se skutečné výsledky budou podstatně lišit od výsledků předpokládaných ve výhledových prohlášeních. Mezi faktory, které mohou způsobit nebo přispět k takovým rozdílům, patří narušení obchodu a provozu v důsledku pandemie COVID-19; zpoždění nebo narušení našeho dodavatelského řetězce; mezinárodní ekonomické, politické a tržní podmínky včetně dopadů inflace a kolísání směnných kurzů ve světě, náročné spotřebitelské maloobchodní trhy ve Spojených státech a dopady válek, válečných akcí a jiných konfliktů po celém světě; udržení, řízení a předvídání nákladů a řádné úrovně zásob; ztráta jakýchkoli významných zákazníků; snížení poptávky ze strany maloobchodních prodejců v daném odvětví a rušení objednávek z důvodu nedostatečné popularity určitých designů a/nebo kategorií výrobků; udržení image značky a intenzivní konkurence mezi prodejci obuvi pro spotřebitele, zejména na vysoce konkurenčním trhu s výkonnostní obuví; předvídání, identifikace, interpretace nebo předvídání změn módních trendů, spotřebitelské poptávky po výrobcích a různých výše popsaných tržních faktorů; úrovně prodeje během jarní prodejní sezóny, sezóny předškolního vzdělávání a prázdninové prodejní sezóny; a dalších faktorů uvedených nebo začleněných odkazem do výroční zprávy společnosti Skechers týkající se formuláře 10-K za rok končící 31. prosince 2023 a čtvrtletních zpráv týkajících se formuláře 10-Q v roce 2024. S ohledem na tyto a další rizikové faktory spojené s pandemií COVID-19 znamená dynamická povaha těchto okolností, že to, co je uvedeno v této tiskové zprávě, se může kdykoli změnit, v důsledku čehož se skutečné výsledky mohou podstatně lišit od výsledků předpokládaných v těchto výhledových prohlášeních. Rizika zde uvedená nejsou vyčerpávající. Společnost Skechers působí ve velmi konkurenčním a rychle se měnícím prostředí. Čas od času se objevují nová rizika a my nemůžeme předvídat všechny takové rizikové faktory, ani nemůžeme posoudit dopad všech takových rizikových faktorů na naše podnikání nebo rozsah, v jakém může některý faktor nebo kombinace faktorů způsobit, že se skutečné výsledky budou podstatně lišit od výsledků obsažených v jakýchkoli výhledových prohlášeních. Vzhledem k těmto rizikům a nejistotám byste neměli na výhledová prohlášení jako na předpověď skutečných výsledků příliš spoléhat. Vykázané výsledky by navíc neměly být považovány za ukazatel budoucích výsledků.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

Zdrojovou verzi najdete na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20241219167404/cs/

Kontakt pro média:

Jennifer Clay

SKECHERS U.S.A., Inc.

jennc@skechers.com

(310) 937-1326

Zdroj: Skechers U.S.A., Inc.