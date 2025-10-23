V Praze proběhne výroční desátý ročník Kongresu integrované medicíny

Přednášky se budou věnovat například léčbě chronických bolestivých stavů, využití elektroakupunktury v ordinaci alergologa nebo homeopatie ve stomatochirurgii. „Stejně jako v předchozích letech se účastníci mohou těšit na inspirativní autentické kazuistiky z homeopatie, akupunktury a dalších oborů integrované medicíny. Přednášet budou zkušení lékaři a zdravotníci napříč různými obory medicíny, kteří tyto metody používají v rámci své klinické praxe. Vystoupí například vedoucí lékař stomatologické kliniky Modec, doktor Kamil Beneš s tématem Vše začíná v ústech nebo doktor Peter Olšák z Janských Lázní, autor inovativní metody elektroakupunktury AC-TIVE ENF, která přináší nové možnosti v léčbě paréz a poruch hybnosti,” představila kongres doktorka Jana Stodůlková, která se ve své zlínské Ordinaci Integrované Medicíny (ORIEM) věnuje akupunktuře, homeopatii a canisterapii a zároveň je členkou vědecké rady Kongresu integrované medicíny.
Kromě renomovaných přednášejících bude součástí programu nově i blok věnovaný začínajícím akupunkturistům. „Tento blok je určen k tomu, aby začínající terapeuti měli možnost sdílet své zkušenosti, přístupy a případné dotazy v bezpečném a podporujícím prostředí,“ představila novinku Jana Stodůlková.
Zdroj: ORIEM
