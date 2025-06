V Praze se potkávají experti na digitalizaci Evropy. DIA už chystá českou verzi evropské peněženky digitální identity

Digitalizace státní správy ale i velkého množství procesů v soukromé sféře je jedním z velkých úkolů Evropy. Proto došlo už před několika lety k vytipování nejdůležitější agend a experti napříč unií řeší, jak je přenést do digitální formy, aby se občanům zjednodušil život podobně jako se to povedlo online bankovnictví.

6 konkrétních vylepšení

„Konkrétně konsorcium Potential pracuje na šesti tematických okruzích – digitalizace státní správy, založení bankovního účtu fungujícího přes hranice, možnosti registrovat si SIM kartu a přenášet ji napříč Evropou, mobilním řidičském průkazu, kvalifikovaném elektronickém podpisu a „evropském eReceptu“. Při tom všem je nutné vyřešit řadu problémů souvisejících s dostupností dat a zpracovat je do podoby, ve které budou strojově přístupné a ve stejné podobě ve všech zemích,“ vysvětluje Martin Mesršmíd, ředitel Digitální a informační agentury, největší úskalí celého procesu.

Česko už má v oblasti digitalizace leccos za sebou, občanům je k dispozici například Portál občana, přes který mohou vyřizovat některé agendy, nebo také digitální občanský průkaz v aplikaci eDoklady. Díky práci evropských i českých expertů, včetně těch z DIA, ale vznikne celoevropská peněženka digitální identity, jejíž odnože v jednotlivých zemích všechny digitalizační projekty sjednotí. Bude to znamenat i to, že do peněženky budou moct „vkládat“ svoje dokumenty také firmy.

„Fakt, že se digitální peněženka vyvíjí na úrovni celé unie znamená, že díky pilotním projektům, jako je Potenital, budeme mít vzor, jak jednotlivá digitální řešení vyvíjet na úrovni jednotlivých zemí. Vznikne v podstatě návod, díky kterému se vyhneme některým chybám a národní proces bude rychlejší. Zároveň s tím už ale běží proces vzniku národní peněženky tak, aby na konci roku 2026 nabízela občanům už i konkrétní funkcionality,“ dává vhled Mesršmíd. Digitální a informační agentura se o to už stará na několika úrovních.

Bezpečnost, legislativa a mobilní aplikace

V současné době DIA vytipovává agendy, které by občané měli dostat k dispozici v digitální formě jako první a chystá související legislativu, kterou by měla vláda dostat k připomínkování ještě v létě – v právních změnách jde hlavně o to, aby byly všechny úřady včas připraveny na to, že budou digitální dokumenty a procesy schopny akceptovat. DIA je také garantem bezpečnosti dat, která se budou prostřednictvím peněženky sdílet, aby je nebylo možné zneužít.

A konečně, aktuálně také zastřešuje výběrové řízení na komerčního tvůrce finální aplikace, kterou si budou moct občané stáhnout do svého mobilního telefonu. Sem vloží už existující digitální občanský průkaz a další potvrzení, jež se chystají – časem například digitální potvrzení o absolvování vysoké školy či jiného vzdělání a mnoho dalšího. Úkolem vývojáře aplikace bude ale i to, aby namotivoval soukromý sektor, aby do peněženky vyvíjel a poskytoval i svoje potvrzení a dokumenty.