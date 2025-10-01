V Praze se uskuteční sportovně-byznysová akce roku

  15:15
Praha 1. října 2025 (PROTEXT) - Už za týden se v Praze v O2 universum už počtvrté sejdou na populární konferenci Sport Alive 2025 zástupci sportovních organizací a byznysu, aby si vzájemně vyměnili své zkušenosti a inspirovali se.

Letošní program nabízí rekordních 28 různých vystoupení, která zahrnují prezentace, panelové diskuze a rozhovory. Program se odehraje ve 4 sálech a návštěvníci se mohou těšit celkem na 41 vystupujících z 5 zemí. Kromě Česka vystoupí lidé z USA, Itálie, Belgie a Slovenska.

“Je to nejnabitější program, který jsme doposud udělali. A myslím, že je i celkově nejkompaktnější. Na účastníky čeká pořádná nálož inspirace. Současně dostanou mimořádnou možnost se potkat s více než 500 zajímavými lidmi z českého, ale i slovenského sportu,” říká Tomáš Janča, zakladatel Sport Alive.

Akce je už skoro vyprodaná, zbývá posledních 30 vstupenek.

Co konkrétně letos čeká na návštěvníky konference?

  • Mimořádné a vzácné vystoupení Pavla Turka (Allwyn) k historickému dealu v českém prostředí mezi Allwynem a F1 a stájí McLaren
  • Viceprezident NHL John Lewicki, který promluví o mezinárodním rozvoji soutěže a mimo jiné i mezinárodních reprezentačních turnajích
  • Fotbalový boom reprezentován hned pěti velkými kluby - Spartou, Slavii, Plzní, Baníkem a Hradcem
  • Hokej je také zastoupen dvěma domácími kluby s nejvyšší návštěvností v TELH (David Dinda z HC Sparta Praha) i Maxa lize (Berani Zlín
  • Hned pět velkých značek podporujících sport včetně dvou top partnerů Ligy mistrů včetně Tomáše Doležala, šéfa evropského sponzoringu Mastercard
  • Ex-šéfka Como FC Elena Mirandola s velkými zkušenostmi z mezinárodního sportovního byznysu s návodem, jak udržitelně rozvíjet ženský sport
  • Šéf marketingu belgického basketbalu Mark Bogaert o práci s brandem Belgian Cats, který si dokázal získat větší pozornost než belgický mužský fotbalový nároďák
  • Bývalí špičkový sportovci: Leo König o stále populárnějším cyklistickém závodu Czech Tour, který řídí, a Jiří Zídek ml.  a Andrea Sestini Hlaváčková v diskuzi o kariéře po kariéře
  • Dvě prezentace o zkušenostech s placeným obsahem ve sportu - AC Sparta Praha a Český florbal
  • Historicky první vystoupení umělce na konferenci (Pasta Oner a slávistické dresy, jichž je autotem)
  • Mimořádný pohled do zákulisí docureality show o Slovanu Liberec od režiséra Michala Samira
  • Poprvé se objevující téma sportovních influencerů, které zastoupí populární Lucie Neumannová
  • Dvě case study z menších klubů, kterým, se úspěšně daří oslovovat fanoušky a  - HC Frýdek-Místek a Sršni Písek

Program konference se opět odehraje ve dvou velkých sálech a jednom menším. Nově bude otevřen navíc i workshopový sál, který pro velmi omezený počet lidí nabídne možností větší interakce na témata jako AI, sociální sítě, ticketing a další.

Součástí konference je tradičně i vyhlášení Sport Alive Awards 2025 by Tipsport. Soutěž oceňuje špičkové projekty, které posouvají tuzemský sportovní byznys.

Vše podstatné ke konferenci naleznete na webu www.sportalive.cz.

 

O Sport Alive

Sportovně-byznysová konference, která si klade za cíl ukazovat cesty k budování, prezentaci, měření a prodeji českého a slovenského sportu za účelem zvýšení jeho nezávislosti na veřejných financích.

Sekundárním cílem konference Sport Alive je každoročně propojovat svět sportu, svět reklamně-mediální a veřejný sektor. Efektivní spojení těchto tří stran může zvýšit dlouhodobou udržitelnost českého sportu a ve finále i jeho sportovní úspěchy.

 

 

