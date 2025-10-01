V Praze se uskuteční sportovně-byznysová akce roku

Letošní program nabízí rekordních 28 různých vystoupení, která zahrnují prezentace, panelové diskuze a rozhovory. Program se odehraje ve 4 sálech a návštěvníci se mohou těšit celkem na 41 vystupujících z 5 zemí. Kromě Česka vystoupí lidé z USA, Itálie, Belgie a Slovenska.
“Je to nejnabitější program, který jsme doposud udělali. A myslím, že je i celkově nejkompaktnější. Na účastníky čeká pořádná nálož inspirace. Současně dostanou mimořádnou možnost se potkat s více než 500 zajímavými lidmi z českého, ale i slovenského sportu,” říká Tomáš Janča, zakladatel Sport Alive.
Akce je už skoro vyprodaná, zbývá posledních 30 vstupenek.
Co konkrétně letos čeká na návštěvníky konference?
- Mimořádné a vzácné vystoupení Pavla Turka (Allwyn) k historickému dealu v českém prostředí mezi Allwynem a F1 a stájí McLaren
- Viceprezident NHL John Lewicki, který promluví o mezinárodním rozvoji soutěže a mimo jiné i mezinárodních reprezentačních turnajích
- Fotbalový boom reprezentován hned pěti velkými kluby - Spartou, Slavii, Plzní, Baníkem a Hradcem
- Hokej je také zastoupen dvěma domácími kluby s nejvyšší návštěvností v TELH (David Dinda z HC Sparta Praha) i Maxa lize (Berani Zlín)
- Hned pět velkých značek podporujících sport včetně dvou top partnerů Ligy mistrů včetně Tomáše Doležala, šéfa evropského sponzoringu Mastercard
- Ex-šéfka Como FC Elena Mirandola s velkými zkušenostmi z mezinárodního sportovního byznysu s návodem, jak udržitelně rozvíjet ženský sport
- Šéf marketingu belgického basketbalu Mark Bogaert o práci s brandem Belgian Cats, který si dokázal získat větší pozornost než belgický mužský fotbalový nároďák
- Bývalí špičkový sportovci: Leo König o stále populárnějším cyklistickém závodu Czech Tour, který řídí, a Jiří Zídek ml. a Andrea Sestini Hlaváčková v diskuzi o kariéře po kariéře
- Dvě prezentace o zkušenostech s placeným obsahem ve sportu - AC Sparta Praha a Český florbal
- Historicky první vystoupení umělce na konferenci (Pasta Oner a slávistické dresy, jichž je autotem)
- Mimořádný pohled do zákulisí docureality show o Slovanu Liberec od režiséra Michala Samira
- Poprvé se objevující téma sportovních influencerů, které zastoupí populární Lucie Neumannová
- Dvě case study z menších klubů, kterým, se úspěšně daří oslovovat fanoušky a - HC Frýdek-Místek a Sršni Písek
Program konference se opět odehraje ve dvou velkých sálech a jednom menším. Nově bude otevřen navíc i workshopový sál, který pro velmi omezený počet lidí nabídne možností větší interakce na témata jako AI, sociální sítě, ticketing a další.
Součástí konference je tradičně i vyhlášení Sport Alive Awards 2025 by Tipsport. Soutěž oceňuje špičkové projekty, které posouvají tuzemský sportovní byznys.
Vše podstatné ke konferenci naleznete na webu www.sportalive.cz.
O Sport Alive
Sportovně-byznysová konference, která si klade za cíl ukazovat cesty k budování, prezentaci, měření a prodeji českého a slovenského sportu za účelem zvýšení jeho nezávislosti na veřejných financích.
Sekundárním cílem konference Sport Alive je každoročně propojovat svět sportu, svět reklamně-mediální a veřejný sektor. Efektivní spojení těchto tří stran může zvýšit dlouhodobou udržitelnost českého sportu a ve finále i jeho sportovní úspěchy.