V Praze vzniká Fostra Nexa - dostupnější alternativa k elitním školám

Právě na tento segment míří Fostra Nexa, která nabízí čtyřleté gymnaziální studium kompletně v angličtině pro české i zahraniční studenty. Podle nastavení školného chce zpřístupnit mezinárodní vzdělávání i rodinám, pro které jsou tradiční mezinárodní školy finančně příliš nákladné.
„Mezinárodní vzdělávání by podle nás nemělo být výsadou několika málo rodin, které si mohou dovolit nejvyšší školné na trhu. Chceme vytvořit prostředí, kde bude možné spojit kvalitní gymnaziální vzdělání, každodenní výuku v angličtině a mezinárodní zkušenost s cenou, která je pro širší okruh rodin reálně dostupná. Zároveň chceme, aby se zde čeští a zahraniční studenti přirozeně potkávali a učili se spolu fungovat v prostředí, které odpovídá dnešnímu světu,“ říká výkonná ředitelka Fostra gymnázia Bc. Irena Tůmová, MBA.
Nexa reaguje na potřeby dvou skupin studentů – českých a zahraničních. Pro zahraniční studenty představuje možnost pokračovat ve středoškolském vzdělávání v angličtině bez nutnosti okamžitého přechodu do českého jazyka. Pro české studenty naopak nabízí možnost získat mezinárodní vzdělávací zkušenost, každodenně studovat v angličtině a připravit se na další studium v Česku i zahraničí.
Výuka probíhá kompletně v angličtině a studenti se vzdělávají v mezinárodním kolektivu spolužáků různých národností a zahraničních pedagogů. První dva roky jsou postavené na širokém gymnaziálním základu, na který ve třetím a čtvrtém ročníku navazuje IB Diploma Programme, mezinárodně uznávaný středoškolský program, zakončený mezinárodní maturitou. Studium tak studenty připravuje na další vzdělávání v Česku i na zahraničních univerzitách.
Důraz není pouze na samotnou znalost angličtiny, ale především na její praktické využití při studiu. Studenti v angličtině studují odborné předměty, pracují s akademickými zdroji, prezentují a diskutují. Součástí programu je také rozvoj kritického myšlení, digitální a finanční gramotnosti, projektových a komunikačních dovedností a podpora při plánování dalšího studia.
Vznik Nexy zároveň otevírá širší otázku dostupnosti mezinárodního vzdělávání v Česku. Musí být středoškolské vzdělání v angličtině automaticky spojeno se školným v řádu stovek tisíc korun ročně? Nový model vzdělávání ukazuje, že mezi běžným českým gymnáziem a nejdražšími mezinárodními školami může existovat ještě další prostor.
Zdroj: FOSTRA/PRAM Consulting
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59780.