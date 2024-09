V Praze začal jubilejní 10. ročník prestižní letní školy zaměřené na vývoj nových léků

„Jsem moc ráda, že se letní škola vrací do Prahy. Tenhle skvělý příklad česko-izraelské spolupráce již podesáté propojí ty nejchytřejší mozky, aby přišly s nápady, které zlepší životy milionů lidí. A takový úkol není práce, kterou lze dělat takříkajíc na půl plynu. Na to potřebujete vášeň. Byl to Franz Kafka, kdo řekl: Tím, že vášnivě věříme v něco, co ještě neexistuje, to vytváříme. Proto si přeju, aby tahle letní škola byla zdrojem velké vášně a bezmezné kreativity,” uvádí velvyslankyně Izraele Anna Azari.

Letošního ročníku se účastní více než stovka doktorandů a postdoktorandů z více než dvaceti zemí světa. Zájemci mají možnost seznámit se s nejnovějšími trendy ve vývoji léčiv – od základního výzkumu až po jejich klinické aplikace. Na programu je přes třicet přednášek a workshopů, které vedou odborníci z prestižních vědeckých pracovišť. Ať už se jedná o univerzity v Cardiffu nebo Cambridge, institut Max Planka, zmíněný Weizmannův institut věd nebo české ÚOCHB a VŠCHT Praha. Vedle nich vystoupí i zástupci největších farmaceutických firem, jako je např. Bristol-Myers a další.

„Letní škola nabízí mladým vědcům jedinečnou příležitost seznámit se s novinkami ve farmaceutickém průmyslu i s jeho významnými představiteli. Vedle praktických zkušeností se jim nabízí i špičková věda, díky odborníkům z oborů chemie a biologie. Tenhle mix je pro úspěch v této náročné oblasti nezbytný,“ vysvětluje zakladatel letní školy, prof. Martin Fusek.

Prague-Weizmann Summer School je mimo jiné výsledkem úspěšné spolupráce mezi českými a izraelskými vědeckými institucemi. Koná se střídavě v obou zemích, což zdůrazňuje mezinárodní rozměr akce. Partnerství s Weizmannovým institutem, který patří ke světové výzkumné špičce, umožňuje propojit základní výzkum s aplikovaným a také s farmaceutickým průmyslem.

„Spojení ÚOCHB s prestižním Weizmannovým institutem je příkladem spolupráce, která podporuje přenos výsledků vědeckého bádání do praxe. Věříme, že právě takové iniciativy jsou klíčem k urychlení vývoje nových léků a tím i ke zlepšení života pacientů po celém světě,“ říká prof. Jan Konvalinka, ředitel ÚOCHB.

„Jsme hrdí, jaký program se nám společně s partnery podařilo dát dohromady. Jména přednášejících a organizací, které zastupují, hovoří sama za sebe,“ připojuje prof. Milan Pospíšil, rektor VŠCHT Praha.

Nápad uspořádat letní školu zaměřenou na vývoj léčiv vznikl v roce 2014. Tehdy se jí účastnily jen asi čtyři desítky zájemců. Během let si událost vydobyla mezinárodní renomé. Její zaměření i její výsledky skvěle zapadají do dlouhodobé strategie ÚOCHB. Ta spočívá na třech základních pilířích: podpora špičkové vědy a její aplikace, výchova mladé generace a mezinárodní spolupráce.

