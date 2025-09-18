V pražské Holyni vzniká Rezidence Pod Lípou s osmi moderními byty

"Jsme ve fázi dokončování, do konce roku budou jednotky k nastěhování," prozradil developer Lukáš Hinterbuchner. "My jsme chtěli vytvořit vesnické bydlení. To znamená bydlení, kde si děti můžou hrát před domem nebo v parku. To moc v Praze není možné," doplnil.
"Můžete jít ven, můžete si jít zaběhat do Prokopského nebo Dalejského údolí. Máte blízko centrum i letiště, je to tady opravdu unikátní lokalita," doplnil s tím, že rezervace bytů začala v minulých dnech.
Rezidence pod Lípou
