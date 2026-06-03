V pražské zoo je až do konce léta k vidění panda velká z kostek Lego

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  14:41
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Praha 3. června 2026 (PROTEXT) - Návštěvníci Zoo Praha mohou až do konce léta vidět model pandy velké vytvořený z kostek LEGO. Instalace je součástí vzdělávacího programu, který pomáhá dětem i rodičům lépe porozumět ochraně ohrožených druhů.

Panda velká patří mezi druhy, jejichž příběh názorně ukazuje, jak silně může lidská činnost ovlivnit přírodu. Právě proto se stala hlavním symbolem projektu, který v Zoo Praha proměňuje běžnou procházku v hravé vzdělávací dobrodružství pro rodiny s dětmi. Model v životní velikosti je složený z více než 114 tisíc kostek, vznikal ručně v továrně LEGO v Kladně a návštěvníky zaujme také autentickými pandími zvuky. Instalace se nachází v blízkosti dětského hřiště v rezervaci Bororo a otevírá prostor pro rozhovor o tom, proč některá zvířata z volné přírody mizí a co může každý z nás udělat pro jejich ochranu. Děti ani rodiče tak nejsou jen pasivními pozorovateli, ale jsou přirozeně vedeni k tomu, aby o zvířatech přemýšleli v souvislostech a vnímali je jako součást celých ekosystémů, nikoli jen jako jednotlivé exponáty.

Hra jako cesta k pochopení ochrany přírody

Model pandy velké z kostek LEGO je součástí hravého dobrodružství, které začíná v areálu dětského hřiště v rezervaci Bororo a pokračuje napříč celou pražskou zoo. Děti obdrží mapu Zoo Praha a arch se samolepkami, které je motivují k prozkoumávání celého areálu. Během cesty hledají u pavilonů vybraných ohrožených druhů speciální plakety LEGO pandy, na kterých se dozvídají, proč je dané zvíře ohrožené a jak mu pražská zoo pomáhá. Po splnění jednotlivých „misí“ si děti zvířata postupně doplňují do mapy. Tím se z běžné návštěvy zoo stává hravá vzdělávací mise, která přirozeně zapojuje jak děti, tak jejich rodiče.

"Panda velká je jedním z nejznámějších ohrožených zvířat, a právě proto jsme ji zvolili. Společně se Zoo Praha jsme chtěli rodičům nabídnout jednoduchý způsob, jak s dětmi mluvit o tématech, jako jsou ohrožené druhy a ochrana jejich prostředí. Věříme, že když děti tato témata poznávají skrz hru a vlastní objevování, lépe jim porozumí a odnesou si je do budoucna," doplňuje Iva Ambrožová, marketingová ředitelka společnosti LEGO.

Podpora záchranných projektů díky společné iniciativě

Panda z kostek LEGO® nepřináší jen hravou edukaci a zábavu, ale také skutečnou pomoc ohroženým zvířatům. Společnost LEGO a hračkářství Pompo spojily síly na podporu záchranných projektů Zoo Praha, které pomáhají chránit vzácné druhy i jejich přirozené prostředí po celém světě.

Z každé stavebnice LEGO prodané během května v obchodech Pompo putovala část výtěžku na ochranu ohrožených druhů. Díky velkému zájmu zákazníků se podařilo vybrat celkem 1,007.650 Kč, které podpoří konkrétní projekty v pražské zoo. Od návratu koní Převalského do volné přírody v Asii přes ochranu goril ve střední Africe až po záchranu gaviálů v Indii nebo supů mrchožravých v jižní Evropě. "Podpora záchranných projektů je pro Zoo Praha klíčová. Velmi si vážíme spolupráce, která propojuje vzdělávání veřejnosti s konkrétní pomocí ohroženým druhům. Právě takové iniciativy nám umožňují rozvíjet dlouhodobé projekty ochrany zvířat jak v lidské péči, tak ve volné přírodě," doplňuje Markéta Hoidekrová, náměstkyně Útvaru kontaktu s veřejností Zoo Praha.

Instalace zůstává v pražské zoo k vidění až do 31. srpna a je přístupná všem návštěvníkům.

 

Zdroj: LEGO

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

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