V pražském hotelu Prague Towers se nově konají kurzy vaření s Emanuelem Ridim

Kurzy jsou koncipovány pro malé skupiny s maximální kapacitou devíti účastníků. Součástí programu je společná příprava vybraných pokrmů i prostor pro diskusi o gastronomii, technikách vaření a práci profesionálních kuchařů.
Projekt je určen držitelům karty Czech Inn Prague Pass, která umožňuje hotelovým hostům parkování, návštěvy kulturních a společenských památek nebo třeba právě gastrozážitků.
„Návštěva hotelu již dávno není jen postel a sprcha,“ vysvětluje Jaroslav Svoboda, majitel Czech Inn Hotels, největší české hotelové skupiny, která v roce 2025 ubytovala přes 2,5 milionu návštěvníků. „Nabízíme hostům komentovanou kvalitní prohlídku města, slevy do galerií, ZOO, vstupu na lodičky, mytí auta … zkrátka vše, co host rád využije a trefíme se mu tak do noty pomocí jednoduché karty, aniž ho to k něčemu zavazuje.“
Je pravdou, že v řadě měst podobnou aktivitu vytváří samo město nebo region. Zde to tedy supluje soukromý subjekt. Czech Inn Hotels postupně rozšiřuje služby pro hotelové hosty i návštěvníky svých gastronomických provozů. Skupina v posledních měsících například upravila otevírací dobu vybraných restaurací a barů, které jsou nyní na některých místech otevřené až do jedné hodiny ranní. Reaguje tak mimo jiné na přesně opačný postup většiny podobných podniků, které v honbě za úsporou nákladů tyto služby ruší nebo převádí na jakousi strojovou výdejnu pokrmů z automatu.
Další informace jsou dostupné na: https://praguepass.eu
Zdroj: Czech Inn Hotels