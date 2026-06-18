V představenstvu Asociace online vydavatelů poprvé zasedne více žen než mužů

Libor Matoušek, předseda AOV
Samoregulace namísto certifikací zvenčí
Jednou z klíčových priorit nového vedení AOV zůstává podpora samoregulačních mechanismů v mediálním prostředí. Matoušek věří ve spolupráci s dalšími profesními organizacemi a odmítá model certifikace vydavatelů externími subjekty.
Libor Matoušek, předseda AOV
Férové odměňování vydavatelů: čas dohod, ne výmluv
Za zásadní téma nadcházejícího období Matoušek považuje prosazení spravedlivého finančního toku do vydavatelského sektoru. Od novely autorského zákona uplynula dostatečná doba na to, aby se s vydavateli začali férově dělit všichni ti, kteří jejich obsah komerčně využívají — zejména nadnárodní technologické platformy.
Složení orgánů AOV pro nové volební období
|Předseda AOV
|Libor Matoušek
|Představenstvo AOV
|Lenka Černá, Anna Leskotová, Ondřej Neumann, Lucie Sýkorová
|Rada AOV
|Daniel Častvaj (předseda Rady), Marek Antoš, Štěpán Burda, Petr Orálek,
Ján Simkanič, Jaromír Šimek
|Kontrolní komise AOV
|Jana Vitáková (předsedkyně), Pavel Traub, Jan Vitásek
O Asociaci online vydavatelů (AOV)
Asociace online vydavatelů (AOV) sdružuje přední české online vydavatele a zastupuje jejich zájmy vůči regulátorům, technologickým platformám i veřejnosti. Členové AOV tvoří základ seriózního online mediálního prostředí v České republice.
Zdroj: AOV - Asociace online vydavatelů