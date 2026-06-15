V projektech s vnitrobloky je v parném létě až o 5 °C chladněji

Autor:
  15:06
Sledovat Metro na Googlu
Praha 15. června 2026 (PROTEXT) - Léto ve městě umí být neúprosné. Rozpálený asfalt, minimum stínu, hluk a prach. Stačí ale pár kroků a prostředí se může výrazně změnit. Zelené vnitrobloky v rušných městech dokážou přinést chládek, klid a čistší vzduch i uprostřed husté zástavby. Jak velký rozdíl to ve skutečnosti znamená, ukazují certifikovaná měření, která uskutečnili odborníci z Technické univerzity v Košicích pro developerskou společnost Corwin. Ta je dlouhodobě aktivní na Slovensku a ve Slovinsku a v Praze nyní staví svůj první rozsáhlý tuzemský projekt Dvory Vysočany.

Zatímco na rušné městské křižovatce v Bratislavě dosahovala při červnových měřeních průměrná teplota vzduchu hodnot přes 31 °C, ve vnitrobloku nedalekého rezidenčního projektu Blumental se ve stejný čas držela na 26,5 °C. Rozdíl téměř pěti stupňů přitom vznikl jen ve vzdálenosti několik desítek metrů v městském centru. „V průběhu letního dne je městský vnitroblok o 15 procent chladnější a poskytuje tak velkou úlevu od veder,“ stojí ve zprávě, kterou vypracovali odborníci stavební fakulty košické univerzity.  

Podobně výrazné rozdíly se ukázaly i u hluku a kvality ovzduší. Hladina hluku byla ve vnitrobloku zhruba o 30 % nižší a koncentrace jemných prachových částic klesla o více než desetinu. Pro obyvatele to znamená pozitivní přínos pro vyšší kvalitu jejich života – méně rušivá doprava, lepší kvalita vzduchu a místo, kde se dá skutečně zpomalit, nadechnout a dobře žít i během horkých dnů.

Tyto pozitivní výsledky přináší právě promyšlený způsob výstavby moderních městských vnitrobloků, kterou rozvíjí Corwin ve spolupráci se světově proslulými urbanisty Janem Gehlem a Davidem Simem a nyní jej přináší i do Prahy v podobě svého projektu Dvory Vysočany. „Výsledky měření potvrdily, že za příjemnějším prostředím není nutné odjíždět daleko za hranice města. Rozhodující je to, jak je čtvrť navržená – nejde jen o samotné budovy, ale o celé prostředí mezi nimi. Vnitrobloky, zeleň nebo práce s veřejným prostorem mají přímý dopad na to, jak se lidé ve městě cítí,“ uvádí Jakub Dobrý, country manager Corwin pro Českou republiku. Vnitrobloky přitom nejsou v Praze novinkou, historicky vznikaly v tradičních čtvrtích, jako jsou Vinohrady nebotřeba Karlín. Corwin nyní ve spolupráci s oběma zmíněnými urbanisty přichází s jejich moderní a funkční variantou. Hlavní důraz klade na kvalitu života v nově vznikající čtvrti, a to po vzoru metropolí jako je například Kodaň, jejíž současnou podobu určil právě Jan Gehl.

Ve Vysočanech pracuje Corwin i s dalšími principy moderního urbanismu. Prostředí pro život vylepší i přístup k dopravě. Většina jí bude ukrytá pod zemí, zatímco na povrchu vznikne dostatek zeleně a kvalitního veřejného prostoru, který nabídne přirozený kontrast k rozpáleným a přeplněným ulicím v okolí. „Místo izolovaných budov tak vznikne prostředí, kde se počítá s každodenním životem – od klidného zázemí ve vnitroblocích přes stinná místa pro odpočinek až po živé ulice s obchody a službami. Ambicí projektu je vytvořit čtvrť, kam lidé nepůjdou jen bydlet, ale kde budou chtít trávit svůj volný čas třeba i během horkých letních dní,“ doplňuje Dobrý.

Pozitivní dopady na kvalitu života mají kromě vlastního urbanistického řešení i použité technologie a inteligentní využití zeleně. Pomáhají například vzrostlé stromy na střechách garáží, které dosahují až pětimetrové výšky, nebo dešťové zahrady, jež pomáhají vsakovat veškeré srážky zpět do půdy. „Ani kapka dešťové vody nekončí v kanalizaci a v létě se jejím vypařováním ochlazuje ovzduší,” říká Jakub Dobrý.

Pozitivní dopad zelených řešení v čele se zelenými střechami podtrhují i hodnoty naměřené v praxi. „Specializovaná firma Terradron provedla měření na naší budově Guthaus a v jejím okolí. Její severní věž se zelenou střechou měla 18. července 2024 v době mezi 13:50 a 14:00 průměrnou teplotu na povrchu 49,5 °C. Střecha sousedního nákupního centra pokrytá fóliovou izolací měla o 10 až 15 stupňů více a ve srovnání se střechou ve střední části rezidenčního komplexu, která je porostlá vyšší vegetací, dosáhl rozdíl dokonce až téměř 28 °C. Platí zde jednoduchá rovnice – čím vyšší porost, tím účinněji bojuje s horkem,“ dodává Dobrý s tím, že zelené střechy navíc zachycují dešťovou vodu, filtrují vzduch a vytvářejí zázemí pro biodiverzitu. Všechna tato pozitiva Corwin přenáší i do svých nových projektů konkrétně Dvory Vysočany budou mít zelení pokryté střechy všech budov.

K vyšší kvalitě života pomáhají i použité technologie. „V našich bratislavských měřeních se u hluku odborníci zaměřili například na vliv kvalitních izolačních oken na pronikání zvuků do bytu, konkrétně do prázdného bytu v 9. patře. Při otevřených oknech činil rozdíl mezi přilehlým parkem (47 dB) a interiérem (44 dB) pouhé 3 dB. Jejich zavření však způsobilo rozdíl až 17 dB. Naměřenou hodnotu 30 dB má například šepot z dálky nebo tichý déšť. Takovou úroveň ‚hluku‘ lze slyšet v noci v tiché ložnici,“ doplňuje Dobrý.

Zdroj: Corwin 
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Zemřela Zdena Mašínová, dcera legionáře a perzekvovaná sestra uprchlých odbojářů

V Lošanech na Kolínsku byl slavnostně otevřen Památník věnovaný třem odbojům a...

Ve věku 92 let zemřela Zdena Mašínová, jejíž bratři za totality utekli ozbrojení na Západ. Čelila perzekuci, v odboji nebyla pro pohybové postižení. Celý život nesmiřitelně vystupovala proti...

Po deštích se lesy plní houbami. Tady mají Pražané největší šanci na plný košík

ilustrační snímek

Počasí posledních dnů jako by si čeští houbaři sami vymodlili. Kombinace vydatných dešťů a následného oteplení vytvořila v lesích ideální klima, které doslova probudilo podhoubí k životu. Podle...

Nejen důchodci jezdí v Praze zdarma. Za MHD neplatí děti a tyto profese, výhody mají i někteří psi

Kontrola jízdenek

Pražská MHD patří navzdory svému rozsahu k těm nejlevnějším v zemi, i tak může být nákup ročního kuponu silnou ránou pro rozpočet. Dopravní podnik i samo město však poskytují jen symbolické nebo...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pražská muzejní noc 2026: Na Florenci se chystá videomapping zdarma, zahraje i Lake Malawi

Festival Signal rozzářil centrum Prahy (15. října 2015).

Více než 60 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí otevře své brány netradičně v nočních hodinách. Letošní 19. ročník Pražské muzejní noci se koná v sobotu 13. června 2026. Návštěvníkům se...

Mačkáte v MHD tlačítka správně? ROPID vysvětlil, jak dávat znamení bez zmatků

Zastávky na znamení, kočárky a tlačítka... Umíte je správně používat?

Kdo někdy nervózně mačkal tlačítko v tramvaji pětkrát za sebou nebo hledal ten správný čudlík, není sám. Pražská integrovaná doprava připravila malý manuál cestujícího, který s nadsázkou vysvětluje,...

Brno se připravuje na nápor fanoušků MotoGP, připravilo týdenní program

Souboj jezdců v kategorii Moto3 na Masarykové okruhu.

Brno ožívá motorkami. Zdejší závod seriálu MotoGP vždy neodmyslitelně patřil k srpnu, letos si ho ale fanoušci užijí už v červnu o nadcházejícím víkendu. A změna termínu není jedinou letošní...

16. června 2026  11:52,  aktualizováno  11:52

Čestní občané Henlein a Gottwald? Město se od rozhodnutí předchůdců distancovalo

Konrád Henlein v dubnu 1939 v Jihlavě, kam přijel slavit Hitlerovy padesáté

Zastupitelé Králík na Orlickoústecku v pondělí odmítli podpořit návrh na vyškrtnutí někdejšího vůdce Sudetoněmecké strany Konráda Henleina a komunistického prezidenta Klementa Gottwalda ze seznamu...

16. června 2026  11:42

Pořezání generála nožem, obžalovaný voják chce u soudu přiznat vinu

Voják Tomáš Beran obžalovaný z napadení a pořezání brigádního generála Romana...

Městský soud v Brně dopoledne začal projednávat případ vojáka, který podle spisu loni v září napadl nožem šéfa sekce zpravodajského zabezpečení armády Romana Hyťhu. Státní zástupce na muže podal...

16. června 2026  8:22,  aktualizováno  11:41

Připravovaná zastávka VRT by v Jihlavě být neměla, míní Pavel

Atmosférická observatoř Košetice na Pelhřimovsku. Zde prezidentský pár zahájil...

Proti připravované stanici v jihlavském Pávově na vysokorychlostní trati se dnes vymezil prezident Petr Pavel při debatě na místní radnici při své návštěvě Vysočiny. Pavel během prvního dne pobytu v...

16. června 2026  5:02,  aktualizováno  11:40

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Evropské podniky čelí "mezeře ve viditelnosti", protože umělá inteligence přetváří vyhledávání a zjišťování zákazníků

16. června 2026  11:35

Takový nůž policisté jen tak nevidí. Dalo se z něj i nenápadně vystřelit

Střílející nůž

Raritní kousek, který se jen tak nevidí a hlavně je kvůli zákeřnosti zcela zakázaný, ať už má člověk jakýkoliv zbrojní průkaz. Řeč je o střílejícím noži, který se dostal do rukou policistů při...

16. června 2026  11:32

HaDivadlo završí sezonu scénickým čtením nové hry, detektivky z rozhlasu

ilustrační snímek

Brněnské HaDivadlo završí sezonu scénickým čtením nové hry Jany Vaverkové a Robina Mayera s názvem Dramaturg zasahuje: Muž se slovosledem špatným. Je postavená...

16. června 2026  9:48,  aktualizováno  9:48

Weinviertelské muzejní městečko Niedersulz

16. června 2026  11:28

Větrníky v Podkrkonoší narážejí na tuhý odpor, obce napadly akcelerační zóny

Pohled na dva větrníky u Radče z louky nad Studencem nedaleko Úpice....

Jako červený hadr býka dráždí podkrkonošské obce návrh akceleračních zón pro zrychlenou výstavbu větrných elektráren. Samosprávy návrh ministerstva pro místní rozvoj torpédují připomínkami, výhrady...

16. června 2026  11:22

Soupeř Česka pod lupou. JAR spoléhá na sehranost „pirátů“ i útočníka z Premier League

Lyle Foster (ve žlutém dresu s číslem 9) v zápase MS 2026 proti Mexiku.

Jihoafrická republika (JAR) na fotbalové mistrovství světa postoupila opět po šestnácti letech. Reprezentace známá pod přezdívkou „Bafana Bafana“ je druhým soupeřem českého týmu ve skupině A. Kdo...

16. června 2026  11:18

Galerie moderního umění v H.Králové 18. června zahájí výstavy o pohybu krajinou

ilustrační snímek

Galerie moderního umění (GMU) v Hradci Králové ve čtvrtek 18. června zahájí dvě výstavy. Malíř a grafik Jan Pražan ve výstavě Moonlight on My Boat představí...

16. června 2026  9:43,  aktualizováno  9:43

Strážníci v Šumperku mohou testovat žáky na návykové látky,jde o pilotní projekt

ilustrační snímek

Městská policie v Šumperku jako první městská policie v Olomouckém kraji nabízí školám systematickou odbornou podporu při řešení případů podezření na užívání...

16. června 2026  9:40,  aktualizováno  9:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.