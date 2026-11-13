V pyžamu i s náplastí: podpořte dnes rodiny hospitalizovaných dětí

Pro děti, které musí trávit dlouhou dobu v nemocnici, je důležité prostředí připomínající domácí pohodu, a především přítomnost rodičů, kteří jim v neznámém prostředí poskytují oporu. Když dítě zůstane v nemocnici, jeho rodiče chtějí být především u něj. Kromě obav o zdraví však často řeší i praktické otázky, přičemž i obyčejná postel v blízkosti dítěte pro rodinu znamená velkou pomoc.
Právě na tyto potřeby se již od roku 2002 zaměřuje Nadační fond Dům Ronalda McDonalda Česko. Od roku 2022 provozuje v areálu Fakultní nemocnice Motol první český Dům Ronalda McDonalda, který za tu dobu poskytl bezplatné ubytování a zázemí více než 730 rodinám malých pacientů. Pomáhá tak vytvářet příjemnější prostředí, které rodinám usnadňuje náročné období léčby. Jeho aktivity dlouhodobě podporuje i společnost McDonald’s.
Pyžamo jako symbol sounáležitosti
Nadační fond Dům Ronalda McDonalda Česko i letos přichází s oblíbenou výzvou Pyžamový den. Pyžamo se dnes stane symbolem sounáležitosti s dětmi, které tráví dlouhé týdny či měsíce v nemocnici, i s jejich rodinami. Každý, kdo si ho během dne oblékne, může jednoduchým gestem ukázat, že na rodiny malých pacientů myslí a vnímá, čím procházejí. Zároveň tento den připomíná pohodlí domova a pocit bezpečí, které děti během dlouhodobé hospitalizace potřebují. Do výzvy se mohou zapojit jednotlivci, školy, školky i firmy. Výměnou běžného oblečení za pyžamo připomenou, jak důležitá je pro děti během hospitalizace blízkost rodiny.
Sounáležitost se však může proměnit i v konkrétní pomoc. Projekty nadačního fondu je možné podpořit také prostřednictvím přímého daru online.
„Máme velkou radost ze třetího ročníku Pyžamového dne a věříme, že se k nám opět přidá ještě více lidí, kteří rodinám hospitalizovaných dětí vyjádří podporu nejen tím, že si obléknou pyžamo, ale podle svých možností přispějí i finančně. Ze srdce děkujeme každému, kdo se do výzvy zapojí. Každý projev sounáležitosti a každý, i ten nejmenší dar, má smysl,“ uvedla Ivana Švingrová Pešatová, výkonná ředitelka Nadačního fondu Dům Ronalda McDonalda Česko.
Pomoci lze i jinak. Rodiny dětí v dlouhodobé léčbě mohou lidé podpořit také nákupem charitativních náplastí v restauracích McDonald’s po celé České republice.
Balení pěti náplastí v ceně 40 Kč je k dostání do 2. prosince nebo do vyprodání zásob ve všech restauracích McDonald’s v Česku. Celý výtěžek z prodeje těchto náplastí podpoří vznik druhého českého Domu Ronalda McDonalda. V areálu Fakultní nemocnice Olomouc vytvoří pro rodiny zázemí, kde si budou moci odpočinout a načerpat síly a zároveň zůstanou nablízku svým dětem během léčby.
„Dům Ronalda McDonalda stojí na jednoduché myšlence: když je dítě vážně nemocné, potřebuje mít rodiče nablízku. McDonald’s tuto myšlenku dlouhodobě podporuje a jako hlavní partner připravovaného Domu stojíme za jejím naplňováním. Koupě jednoho balíčku náplastí je jednoduché gesto, které má velmi konkrétní cíl: pomoci vytvořit zázemí pro rodiny dětí léčených ve Fakultní nemocnici Olomouc. Díky našim zákazníkům se tak můžeme společně přiblížit otevření druhého Domu Ronalda McDonalda v Česku,“ dodává Alesia Mudzhyri, McDonald’s Impact Lead pro Česko a Slovensko.
Zdroj: McDonald's
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60057.