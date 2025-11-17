V Rapoticích se rekonstruuje vozovka, platí uzavírka

Tomáš Mátl, technicko správní náměstek KSÚSV: „V Rapoticích provádíme opravu silnice III třídy. Jsou tam dvě silnice a momentálně probíhá oprava silnice směrem od silnice I třídy od obce Lesní Jakubov. Aktuálně se tam řidiči setkají s úplnou uzavírkou. Objízdné trasy tady vedou přes Jihomoravský kraj, protože je to až na hranici kraje.“
Objízdná trasa je vedena obousměrně směrem z Rapotic přes Újezd u Rosic, Hluboké, dále na Jinošov a Kralice nad Oslavou. Během druhé etapy dojde také k dočasnému přemístění zastávky Rapotice „škola“. Nyní zbývá silničářům dodělat poslední úsek.
Tomáš Mátl, technicko správní náměstek KSÚSV: „Už je to pouze menší část. Jedná se pouze o 1/3 té stavby. Je to vlastně výjezd právě z křižovatky na Lesní Jakubov směrem na věznici u Rapotic. Bude to zase za úplně uzavírky, jedná se o pokládku dvou asfaltových vrstev. Jsou to práce, které se bez uzavírky nedají dělat.“
Silničáři by měli mít hotovo na konci listopadu letošního roku, to by mělo skončit i dopravní omezení v obci.
Zdroj: POLAR televize Ostrava