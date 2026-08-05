V Roudném u Českých Budějovic je až do konce září uzavřená Roudenská ulice

Gustav Had (NESTR.), starosta Roudného: "Postupem času se dostáváme k tomu, že jsme opravili Vidovskou komunikaci včetně chodníku, Plavskou komunikaci včetně chodníku, a tady to je jedna z páteřních komunikací do obce. Z hlediska bezpečnosti jsme i na tohle pomýšleli a nechali jsme připravit projekt rekonstrukce této komunikace Roudenské, samozřejmě i s chodníkem, a zřizujeme i rekonstrukci části dešťové kanalizace a vodovodu."
Úplnou uzavírkou mohou projíždět pouze vozidla složek Integrovaného záchranného systému a městská hromadná doprava.
Gustav Had (NESTR.), starosta Roudného: "Máme zde zemědělské družstvo, i oni se mohou ke svým objektům dostat. Ostatní lidé, kteří jsou bezprostředně dotčeni stavbou, se ke své nemovitosti bezpečně dostanou, stavba s tím počítá. Jsme rádi, že vše probíhá zatím bez jakýchkoliv problémů."
Na financování stavby se podílí i soukromý investor.
Gustav Had (NESTR.), starosta Roudného: "Obec tady šetří prostředky, máme to dohodnuto tak, že investor uhradí chodník včetně stavby kanalizování. Můžeme tak ušetřené prostředky použít na další obecní věci."
Uzavírka Roudenské je v úseku od křižovatky s ulicí Ke hřišti až po křižovatku s ulicí Plavskou a potrvá až do 30. září letošního roku. Objízdná trasa je značená a obousměrně vedena ulicí Vidovská a dále po Plavské.
Zdroj: POLAR televize Ostrava