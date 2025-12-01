V Rovensku pokračují dopravní komplikace na silnici II/369, hotovo bude do 4. prosince

  13:56
Rovensko 1. prosince 2025 (PROTEXT) - Na Zábřežsku pokračují dopravní komplikace na silnici II/369. V obci Rovensko probíhá III. etapa opravy vozovky, která zasahuje téměř celou obec. Stavební práce začínají už v sousedním Postřelmůvku, zhruba v polovině obce směrem na Rovensko. Hotovo by mělo být 4. prosince 2025. Místní na opravu dlouho čekali.

obyvatel Rovenska: "V každém případě, všechno má svůj čas, vše má svou trvanlivost. Myslím si, že až to bude hotové, opravdu to k něčemu bude."

Provoz je veden po dlouhých objízdných trasách. Od Klášterce přes hlavní tah do Zábřehu, dále přes centrum města směrem k Růžovému údolí a pokračuje až do Svébohova. Podobná trasa platí i pro řidiče jedoucí z Postřelmova, kteří do Zábřehu míří přes hlavní silnici, projíždějí městem a následně pokračují stejným směrem.

obyvatel Rovenska: "Před 14 dny to zřejmě bylo pro každého nějakým způsobem nevhodné, než si zvykli. že ti co tady bydlí, mohou přímo na Zábřeh."

Josef Šincl (Nestr.), starosta obce Rovensko: "U nás v Rovensku je zásah nejmenší, jedná se o opravu podloží komunikace, oprava zálivu autobusové zastávky a povrchy."

Po rekonstrukci se zvýší bezpečnost provozu – vozovka získá širší a přehlednější krajnici.

Josef Šincl (Nestr.), starosta obce Rovensko: "Z mého pohledu máme podstatně horší cestu, než která má označení II/368. Ta začíná zde na křižovatce a pokračuje směrem až do Štítů. Už 10 - 15 let se snažíme, aby se ta cesta spravila. Snad údajně je to už ve fázi zpracovávání stavebního povolení. Věřím, že cesta bude také spravená, protože z mého pohledu bych řekl, že byla k opravě přednější."

Opravy v Rovensku ale tímto nekončí, podle starosty Josefa Šincla, Správa silnic Olomouckého kraje má v plánu pokračovat i příští rok.

Josef Šincl (Nestr.), starosta obce Rovensko: "Mělo se to dělat celé až na konec Rovenska na Zábřeh, ale protože únosnost podloží je špatná, tak se akce musela přesunout na jaro 2026."

 

Zdroj: POLAR televize Ostrava

 

Nejčtenější

Do českých poboček McDonald’s dorazí Přátelé. Někteří nechápou, jiní se těší

Ze seriálu Přátelé

Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už před více než 30 lety, dodnes mají miliony fanoušků. Toho využil i řetězec rychlého občerstvení...

Prahu ovládla vánoční flotila. Galerie na kolech svítí víc než strom na Staromáku

Po celý advent až do Tří králů, tedy do pondělí 6. ledna 2026, mohou cestující...

Pražské ulice se krátce před první adventem proměnily v netradiční galerii. Jen místo obrazů po nich jezdí tramvaje, autobusy a dokonce i nový tříčlánkový trolejbus. Dopravní podnik (DPP) totiž opět...

Biatlon je tu! Program olympijské sezony 2025/2026 začíná už v sobotu

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

Olympijská sezona startuje. Fanoušci biatlonu se už těší na 29. listopad. Ve švédském Östersundu je na programu Světový pohár. Jednu ze zastávek soutěže hostí i Nové Město na Moravě. Hlavní událostí...

PŘEHLEDNĚ: Podpora pro lidi bez práce se od ledna 2026 změní. Kolik dostanete vy?

Úřad práce

Podpora v nezaměstnanosti se od ledna 2026 radikálně změní. Jiný bude výpočet částky, jakou lidé bez práce dostanou, i věková hranice, od které jsou nezaměstnaní zvýhodnění. Co všechno změna přináší...

Praha rozsvítí vánoční tramvaje a autobusy. Známe novinky pro sezonu 2025

Vánoční flotila pražské MHD

Tramvaje či autobusy viditelné po setmění na dálku, to už je v Praze „taková tradice“. V sobotu vyjedou vyzdobené vánoční vozy do ulic. Máme pro vás podrobnosti i trasu průvodu.

Ukradené kabely a svíticí zvířátka v řece. Vandalové zničili vánoční stezku

Vandalové v Nymburce zničili adventní výzdobu. (30. listopadu 2025)

Advent sotva začal a v Nymburce už někdo zničil část sváteční výzdoby. Světelná zvířátka, která město instalovalo na místním Ostrově coby součást vánoční procházkové trasy, přišla o kabely. Některá z...

1. prosince 2025  15:22,  aktualizováno  15:22

Brněnské ANO neposlechlo Schillerovou, zůstává v koalici. Rebelům hrozí vyloučení

Schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku Alena Schillerová (ANO). (26. listopadu...

S koncem listopadu vypršela lhůta, kterou předsedkyně jihomoravského ANO Alena Schillerová dala svým brněnským spolustraníkům. Ti měli opustit městskou koalici, kterou tvoří mimo jiné také s ODS....

1. prosince 2025  11:12,  aktualizováno  15:16

Poděbradská galerie představí tematický průřez tvorby krajináře Františka Kavána

ilustrační snímek

Poděbradská Galerie Ludvíka Kuby v sobotu otevře výstavu obrazů krajináře Františka Kavána pod názvem Čtvero ročních dob. K vidění budou víc než čtyři desítky...

1. prosince 2025  13:38,  aktualizováno  13:38

Tábor zahájí provoz parkovacího domu Sojčák s kapacitou 241 aut

ilustrační snímek

Tábor od středy zahájí provoz parkovacího domu Sojčák s kapacitou 241 vozidel, který je největším ve městě. Stojí na Sídlišti nad Lužnicí a bude sloužit jeho...

1. prosince 2025  12:42,  aktualizováno  12:42

Mladí designéři se mohou hlásit do mezinárodní soutěže Best in Design

ilustrační snímek

Mladí designéři se mohou ode dneška hlásit do mezinárodní soutěže Best in Design, která je součástí květnového festivalu Zlin Design Week pořádaného Fakultou...

1. prosince 2025  13:26,  aktualizováno  13:26

Složitou křižovatku na hranici Bohumína a Rychvaldu nahradil kruhový objezd

ilustrační snímek

Křižovatku mezi Rychvaldem a Bohumínem na Karvinsku, která patřila k nejsložitějším v regionu, nahradil kruhový objezd. Doplněný je o autobusový terminál pro...

1. prosince 2025  13:25,  aktualizováno  13:25

Insolvenční řízení s Future Farming spěje ke konci, správce prodá pohledávky

ilustrační snímek

Insolvenční řízení s firmami, které vystupovaly pod hlavičkou Future Farming, spěje postupně ke konci. Firma Indra-Šebesta, která je insolvenčním správcem v...

1. prosince 2025  13:18,  aktualizováno  13:18

KlonDike. Klub pod Sněžkou, kde se potkávají hory, hudba a neobyčejná energie

Michaela Boudová

Objekt vznikl na konci 80. let jako vývařovna ROH. Obrovský betonový kolos s plechovými částmi měl nahradit Hospodu na Peci a odbavit stále větší množství strávníků z řad ROH rekreace. V průběhu 90....

1. prosince 2025

Zentiva expanduje do oboru biologických léčiv uvedením prvního biosimilárního přípravku

1. prosince 2025  14:56

Soud zamítl návrh na ochranu domu v osadě Bedřiška, radnice na bourání trvá

Šestý den protestu v ostravských Mariánských Horách v osadě Bedřiška, kde...

Krajský soud v Ostravě zamítl návrh na vydání předběžného opatření na ochranu domu v osadě Bedřiška v Ostravě Mariánských Horách. Vyplývá to z rozhodnutí, které soud zveřejnil. Radnice obvodu podle...

1. prosince 2025  10:32,  aktualizováno  14:55

Bez hluku, bez slziček: Otestovali jsme bezdrátový fén Smoosh pro nejmenší
Bez hluku, bez slziček: Otestovali jsme bezdrátový fén Smoosh pro nejmenší

Fénování s malými dětmi často končí slzami. Smoosh však přináší novinku v podobě dětského bezdrátového fénu, který slibuje, že celou večerní rutinu...

Olomoucký kraj chystá stavbu vzdělávacího centra zaměřeného na bezpečnost

ilustrační snímek

Olomoucký kraj chystá v okrajové části Olomouce stavbu vzdělávacího centra zaměřeného na bezpečnost a zdravotní osvětu. Projekt si vyžádá investici 180 milionů...

1. prosince 2025  13:09,  aktualizováno  13:09

Plánované velké odpadové centrum ve Stonavě nevznikne, FCC ustoupila

ilustrační snímek

Plánované velké centrum na svoz a zpracování odpadu v areálu bývalého Dolu Darkov, závodu 9. květen na území Stonavy na Karvinsku nevznikne. Společnost FCC...

1. prosince 2025  13:02,  aktualizováno  13:02

