V Rovensku pokračují dopravní komplikace na silnici II/369, hotovo bude do 4. prosince

obyvatel Rovenska: "V každém případě, všechno má svůj čas, vše má svou trvanlivost. Myslím si, že až to bude hotové, opravdu to k něčemu bude."
Provoz je veden po dlouhých objízdných trasách. Od Klášterce přes hlavní tah do Zábřehu, dále přes centrum města směrem k Růžovému údolí a pokračuje až do Svébohova. Podobná trasa platí i pro řidiče jedoucí z Postřelmova, kteří do Zábřehu míří přes hlavní silnici, projíždějí městem a následně pokračují stejným směrem.
obyvatel Rovenska: "Před 14 dny to zřejmě bylo pro každého nějakým způsobem nevhodné, než si zvykli. že ti co tady bydlí, mohou přímo na Zábřeh."
Josef Šincl (Nestr.), starosta obce Rovensko: "U nás v Rovensku je zásah nejmenší, jedná se o opravu podloží komunikace, oprava zálivu autobusové zastávky a povrchy."
Po rekonstrukci se zvýší bezpečnost provozu – vozovka získá širší a přehlednější krajnici.
Josef Šincl (Nestr.), starosta obce Rovensko: "Z mého pohledu máme podstatně horší cestu, než která má označení II/368. Ta začíná zde na křižovatce a pokračuje směrem až do Štítů. Už 10 - 15 let se snažíme, aby se ta cesta spravila. Snad údajně je to už ve fázi zpracovávání stavebního povolení. Věřím, že cesta bude také spravená, protože z mého pohledu bych řekl, že byla k opravě přednější."
Opravy v Rovensku ale tímto nekončí, podle starosty Josefa Šincla, Správa silnic Olomouckého kraje má v plánu pokračovat i příští rok.
Josef Šincl (Nestr.), starosta obce Rovensko: "Mělo se to dělat celé až na konec Rovenska na Zábřeh, ale protože únosnost podloží je špatná, tak se akce musela přesunout na jaro 2026."
Zdroj: POLAR televize Ostrava