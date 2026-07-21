V Rynárci začala platit uzavírka, řidiči si zajedou

Tomáš Mátl, technicko-správní náměstek KSÚSV: „Je to poslední etapa oprav silnice mezi Janovicemi a Rynárcem, kterou děláme poslední čtyři roky. Všude kolem silnice jsou poměrně velké stromy, tedy hodně alejí, které musíme zachovat. Oprava spočívá v tom, že budeme některá místa sanovat kvůli špatným krajům, a hlavně budeme frézovat a pokládat nový obrus. V řadě míst pak budeme sanovat a dělat recyklaci za studena, tak abychom srovnali nerovnosti.“
Opravovaný úsek je dlouhý cca 4,2 km. Součástí stavby bude i oprava několika propustků.
Tomáš Mátl, technicko-správní náměstek KSÚSV: „Objížďka bude vedená po silnice II/112 do Horní Cerekve a z Horní Cerekve pak zpět na Veselou a Bělou. Autobusy budou jezdit přes Dobrou Vodu.“
Práce na opravě silnice by měly skončit do 20. října letošního roku.
Zdroj: POLAR televize Ostrava