V Šan-si proběhl mezinárodní dialog o světovém dědictví

Autor:
  15:46
Sledovat Metro na Googlu

Ťin-čung (Čína) 23. července 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Zpráva z deníku China Daily:

V úterý skončil ve starobylé čtvrti Jü-cch' ve městě Ťin-čung v provincii Šan-si Mezinárodní týden ochrany kulturního dědictví 2026, který letos nesl téma „Jednota pro prosperitu, dědictví pro věčnost". Tato akce představovala významný milník v oblasti globální kulturní výměny.

Akce přilákala diplomaty, zahraniční členy akademické obce, odborníky na kulturní dědictví a mladé tvůrce z celého světa. Měla za cíl podpořit mezikulturní komunikaci.

Mezi hlavní body programu patřily slavnostní zahajovací ceremonie, světelná sochařská show, interaktivní zážitky v rámci nehmotného kulturního dědictví a tři tematické kulaté stoly zaměřené na společné výzvy v oblasti zachování kulturního dědictví v kontextu globalizace a digitální transformace, na roli mládeže v předávání kulturního dědictví a na inovativní přístupy k přeshraničnímu šíření kultury.

Provincie Šan-si se pyšní jedinečným kulturním dědictvím, které zahrnuje tři dochované dřevěné stavby z doby dynastie Tchang (618–907), 518 starobylých dřevěných budov z doby dynastie Jüan (1271–1368) a dřívějších dynastií a také 531 památek zařazených do seznamu klíčových kulturních památek na národní úrovni.

Bangladéšský velvyslanec v Číně Muhammad Nazmul Islam ve svém projevu na zahajovacím ceremoniálu vyzdvihl pověst provincie Šan-si jakožto jedné z kolébek čínské civilizace. Dodal, že památky jako jeskyně Jün-kang nejsou jen čínskými kulturními poklady, ale také společným duchovním dědictvím celého lidstva.

Evandro Menezes de Carvalho, profesor mezinárodního práva na Federální univerzitě Fluminense v Brazílii, poznamenal, že starobylé chrámy, tradiční vesnice a tisíc let staré dřevěné pagody uchovávají vzpomínky na civilizace, a živé kulturní tradice jsou tak pevně zakořeněny v každodenním životě místních obyvatel.

Během celé akce se v rámci doprovodného programu konala exkurze „Objevování starověké čínské architektury v Šan-si – vizuální cesta kulturním dědictvím". Ta účastníky zavedla po stopách přelomového objevu dřevěné architektonické památky z období dynastie Tchang, kterou čínští vědci odhalili v roce 1937.

Návštěvníci exkurze měli možnost si prohlédnout historické památky, mezi něž patřily kamenné sloupy z období dynastie Tchang či nástěnné malby v sálech a nápisy na trámových nosnících, díky čemuž se jim před očima zhmotnila klíčová kapitola architektonické archeologie.

Díky využití inovativních digitálních technologií tato akce vdechla starobylým památkám nový život. Interaktivní digitální výstava u dřevěné věže v okrese Jing umožnila návštěvníkům virtuálně vystoupat na její vrchol. Návštěvníci si mohli zblízka prohlédnout sofistikované propletené konzoly a důstojné malované sochy z dob dynastie Liao (916–1125).

Mian Abrar Hussain, zkušený novinář deníku Pakistan Today, uvedl, že díky využití virtuální reality a imerzivních digitálních nástrojů se Čína stala průkopníkem replikovatelného modelu ochrany a prezentace kulturního dědictví, který nabízí cenné poučení pro lidi po celém světě.

 

KONTAKT: ZhangXiaoxing, zhangxiaoxing@chinadaily.com.cn, +86-18301350987

 

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Jak dobře znáte Evropu? Otestujte se před letní dovolenou

Mířit na Teide za turistikou nemusí nutně znamenat dobývání jejího vrcholu....

V Evropě si každý najde to své – od pláží přes horské túry až po historická města plná památek. Jak dobře se v Evropě vyznáte vy? Znáte hlavní města a zajímavosti o oblíbených dovolenkových...

Chtěla zkrášlit svět své dceři. Dnes její muraly obdivují tisíce kolemjdoucích

Věra Kopková začala malovat zdi pro svou dceru.

Šedé rozvaděče, oprýskané zdi nebo nevýrazné ploty dokáže proměnit v barevná díla plná rostlin, zvířat a příběhů. Věra Kopková, vystupující pod značkou Věra Kopka Art, svou tvorbou oživuje veřejný...

Proč jsme unavení, i když nic neděláme? Častou příčinu většina lidí přehlíží

Restart nervového systému: proč jsme unavení, i když vlastně nic neděláme?

Mnoho lidí zažívá zvláštní typ únavy. Ne tu fyzickou po sportu nebo náročném dni na nohou, ale tichou, vleklou vyčerpanost, která přetrvává i po víkendu nebo po dni „bez povinností“. Tělo není...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Metro D nemění jen podzemí. Na povrchu vyrostou nové čtvrti a vykoukne i dinosaurus

Vizualizace metra D, stanice Nádraží Krč

Pražské metro D je bezpochyby jednou z nejsledovanějších staveb současnosti. Zatímco hluboko pod zemí burácí těžká technika a razí se budoucí tunely, na povrchu se už teď začínají dít velké věci....

Srpen může podle meteorologů překvapit. Jaká je aktuální předpověď počasí a kdy dorazí bouřky?

ilustrační snímek

Po rekordně horkém závěru června čeká Česko podle meteorologů klidnější část léta. Do začátku srpna by se měly teploty pohybovat převážně kolem dlouhodobého normálu, objeví se ale přeháňky i bouřky....

Závažný zločin v jabloneckém bytovém domě vyšetřuje policie jako vraždu

Kriminalisté vyšetřují závažný zločin, který se stal ve čtvrtek odpoledne v...

Kriminalisté vyšetřují závažný zločin, který se stal ve čtvrtek odpoledne v Jablonci nad Nisou, jako vraždu. Událost se odehrála v jednom z tamních bytových domů.

24. července 2026  9:42,  aktualizováno  10:40

V tropickém skleníku ostravské zoo kvete nejmenší leknín světa

V tropickĂ©m sklenĂ­ku ostravskĂ© zoo kvete nejmenĹˇĂ­ leknĂ­n svÄ›ta

V tropickém skleníku v ostravské zoologické zahradě kvete leknín trpasličí, který je nejmenším leknínem světa. Z přírody přitom téměř vymizel. Lidé si ho o...

24. července 2026  8:58,  aktualizováno  8:58

Zoologické zahrady a ochránci vrací do přírody kriticky ohroženého sysla

V Ivančicích na Brněnsku ochranáři vypouštěli do přírody sysly. (červenec 2026)

Dvacítku syslů, kterou vychovali v brněnské zoologické zahradě, vypustili chovatelé společně s pracovníky Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK) ve dvou lokalitách u Ivančic na Brněnsku. Další na...

24. července 2026  10:22,  aktualizováno  10:22

Rakovník vypsal tendr na zajišťování svozu odpadů a provoz sběrného dvora

ilustrační snímek

Rakovník vypsal tendr na zajišťování svozu komunálního i tříděného odpadu a provoz sběrného dvora, a to od roku 2027 do konce roku 2029. Důvodem je upřesnění a...

24. července 2026  8:34,  aktualizováno  8:34

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Na zřícenině hradu Pyšolec u Víru odborníci dokončují zajištění torza věže

Na zĹ™Ă­ceninÄ› hradu PyĹˇolec u VĂ­ru odbornĂ­ci dokonÄŤujĂ­ zajiĹˇtÄ›nĂ­ torza vÄ›Ĺľe

Na zřícenině hradu Pyšolec u Víru na Žďársku dokončují odborníci zajištění torza věže. Desítky let ohrožovalo návštěvníky, kterých není málo, řekl ČTK vírský...

24. července 2026  8:33,  aktualizováno  8:33

XTB je partnerem českých fotbalových rozhodčích první a druhé fotbalové ligy

24. července 2026  10:14

K ohni si sáhne ramenem. Sokolovská chemička má unikátní hasičský speciál

Unikátní hasičský speciál převzali hasiči ze sokolovské chemičky Synthomer ve...

Výjimečné vozidlo převzali ve čtvrtek hasiči ze sokolovské chemičky Synthomer. Speciál na podvozku Scania 8 x 4 je unikátní dlouhým ramenem, pomocí něhož se snáze a bez rizika pro členy zasahující...

24. července 2026  10:12

Vražda dítěte na ubytovně: Policie ukončila vyšetřování. Obec dům nakonec koupí

Muž obviněný z vraždy syna na Lounsku míří k vazebnímu zasedání u Okresního...

Policie navrhla obžalovat muže obviněného z vraždy svého syna na ubytovně v Drahomyšli u Žatce. Šestadvacetiletému muži hrozí až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. Událost se stala 3. března...

24. července 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Na České Budějovice se valí další obchodní centra, budou u sjezdu z dálnice D3

Tato oblast se v následujících letech hodně promění. Pole a louky nedaleko...

Retail park u sjezdu z dálnice D3 na okraji Českých Budějovic má stavební povolení. Nedaleko sportovního centra Složiště a Hodějovic tak nahradí další louky a pole.

24. července 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Biskupství vyhlásilo sbírku na střechu katedrály, do kněžiště chrámu zatéká

V současné době otec a syn Maroš a Lukáš Žáčikové pracují na sanktusové věži...

Na podzim se na katedrále svatého Bartoloměje v Plzni objeví otec a syn Maroš a Lukáš Žáčikové. Kladívky začnou přitloukat šupiny ze španělské břidlice, která bude tvořit novou střechu katedrály....

24. července 2026  10:02

Za ubodání muže u budovy policie hrozí seniorovi 18 let, soud ho poslal do vazby

K incidentu došlo na autobusové zastávce Divadlo v centru Ústí nad Labem.

Policie obvinila jedenasedmdesátiletého muže, který ve středu ráno v Ústí nad Labem zřejmě nožem ubodal osmatřicetiletého muže. Za vraždu mu hrozí až 18 let vězení. Soud ho zároveň poslal do vazby.

23. července 2026  9:22,  aktualizováno  24. 7. 9:59

Utajené místo otevřeno! Objevte skrytý poklad u Nuselského mostu

Dominantou parku se stalo umělecké dílo ZPŘÍTOMNĚNÍ autorů Jana Darkse a Davida...

Jen pár kroků od rušného Nuselského mostu se skrývá místo, které většina Pražanů míjí bez povšimnutí. Karlovské předmostí prošlo rozsáhlou revitalizací a z někdejšího průchozího prostoru se proměnilo...

24. července 2026  9:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×