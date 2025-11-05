V Senátu se uskuteční konference Dny nájemního bydlení v ČR. Zaměří se na jeho kvalitu a jistotu

Pro stále více lidí je nájemní bydlení jedinou dostupnou možností, jak bydlet. Týká se nejen mladých lidí, kteří začínají samostatně žít, ale také rodin, které si nemohou dovolit hypotéku, seniorů i lidí, kteří se za prací stěhují do měst.
„Diskuse o nájemním bydlení se často soustředí na výstavbu a investice, přitom podstatou dobrého bydlení nejsou jen domy, ale i fungující vztahy mezi nájemci, pronajímateli a státem,“ říká Lenka Veselá, předsedkyně Sdružení nájemníků ČR. „A zatímco byty se staví dlouho, vztahy se dají zlepšit hned,“ dodává.
Sdružení nájemníků ČR dlouhodobě usiluje o kultivaci trhu s nájemním bydlením a o zlepšení vztahů mezi nájemci, pronajímateli i státem. Nájemní bydlení dnes netrápí jen nedostatek bytů, ale i to, že se pravidla, která mají chránit obě strany, často obcházejí.
„Usilujeme o to, aby nájemní bydlení nebylo jen dočasným řešením, ale spolehlivou a jistou formou bydlení. Lidé, kteří si plní své povinnosti, by neměli žít v neustálých obavách, že v pravidelných intervalech mohou přijít o domov,“ uvádí Lenka Veselá.
Cílem konference je propojit odborníky, státní správu, zástupce pronajímatelů a nájemců, obcí a neziskových organizací a společně hledat cesty, jak posílit jistoty a kvalitu nájemního bydlení v České republice. „Chceme vytvořit prostor, kde spolu mohou mluvit odborníci z různých oblastí – od legislativy přes realitní praxi až po sociální politiku,“ dodává Lenka Veselá, předsedkyně Sdružení nájemníků ČR.
O Sdružení nájemníků ČR (SON)
Sdružení nájemníků ČR je občanské sdružení, poskytuje právní a další odborné poradenství v oblasti bytové problematiky formou bezplatných osobních, e-mailových a telefonických konzultací. Regionální poradenská centra s kontaktními místy jsou na celém území ČR, občané v nich získají konkrétní pomoc v oblastech nájemního, družstevního i vlastnického bydlení, v problematice vyúčtování služeb, poskytování státní sociální podpory aj.
Kontakt pro bližší informace v den konání konference:
Klára Pačesová, Sdružení nájemníků České republiky, z.s., tel.: 604 341 562, e-mail: pacesova@son.cz