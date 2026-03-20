V Šenově na ulicích Dolní a Okružní budou stát nové mosty

Tomáš Holuša (ANO), starosta města Šenov: “Bohužel ty mosty nám vzala povodeň v září 2024. My jsme zvažovali, jestli přistoupíme v uvozovkách k rychlé akci, že by se mosty postavily úplně ve stejném stylu, to znamená formou opravy, což bohužel nešlo ze dvou zásadních důvodů. Za prvé mosty byly špatně založeny, to znamená byly založeny přímo v toku a další povodeň by je mohla ohrozit. A za druhé, mosty nesplňovaly aktuální požadavky z hlediska výšky hladiny Q100, takže proto bylo doporučeno, i po konzultaci s povodím Odry, že se musí postavit mosty nové. Z toho důvodu začal celý koloběh projektování nových mostů, konzultace s povodím Odry. Samozřejmě, museli jsme pro stavební povolení, dnes povolení záměru, získat biologické posudky, zoologické posudky, které ukázaly, že se zde nacházejí i chránění živočichové. Takže projekt se musel s tímto vypořádat, kdy jednotné environmentální stanovisko nám určuje, kdy můžeme a nemůžeme provádět stavební práce. A v tuto chvíli je dobrá zpráva, blíží se do finále povolení záměru, chybí nám nabytí právní moci a blíží se také ke konci zadávací řízení na zhotovitele obnovy obou těchto mostů. Jak na ulici Dolní, tak na ulici Okružní.”
Komplikace vyvstala s demolicí starých mostů především pro místní obyvatele, a to obzvlášť na ulici Dolní.
Tomáš Holuša (ANO), starosta města Šenov: “Těch několik našich nemovitostí, které patří k Šenovu, má relativně delší objízdnou trasu, než se (lidé) dostanou k nám zpět do Šenova. Na ulici Okružní mají taktéž objízdnou trasu, která již není tak dlouhá. Nicméně občanům tato trasa chybí, protože zejména na ulici Okružní jezdila linka ČSAD Havířov, dnes je to Transdev Havířov, a ta musí jezdit objízdnou trasu a neobsluhuje tedy všechny zastávky, jak byly na původní trase.”
Objízdné trasy vedou po úzkých místních komunikacích.
Tomáš Holuša (ANO), starosta města Šenov: “Ulice Okružní jde po ulici Březůvka, na ulici Frýdeckou, a pokud potřebují do centra, tak pokračují do centra, anebo po ulici Škrbeňská zpět na druhou stranu Dolní Datyňky.”
Přáním vedení města Šenov je, aby mosty stály co nejdříve, proto byl spuštěn výběr zhotovitele akce dříve, než se získalo povolení záměru stavby. Po podpisu smlouvy má být hotovo do jedenácti měsíců.
Zdroj: POLAR televize Ostrava
PROTEXT