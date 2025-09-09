V sobotu 13. 9. proběhne v parku Kampa XVII. ročník akce Malostranské vinobraní – dozvuky horňáckých slavností

Již tuto sobotu se parkem Kampa rozezní tóny horňácké muziky! Do Prahy již po sedmnácté dorazí muzikanti a tanečníci z Horňácka a hudba bude hrát až do večera. Návštěvníci se mohou těšit na mnoho muzik, tanečních souborů, sólistů i sborů. K tanci, poslechu i bujarému veselí zahraje Horňácká muzika Petra Mičky, Horňácká cimbálová muzika Kubíci, Ženský sbor z Hrubé Vrbky nebo Veselý sboreček s Šáchovou muzikou. Jako hosté vystoupí ctění súsedé ze slovenského Kútu.
Nebudou chybět ani stánky lokálních vinařů a uzenářů. Akce je doprovázena výstavou malíře Františka Pavlice z Hroznové Lhoty.
Načasováním i umístěním je akce vhodná pro rodiny s dětmi i seniory. Vstupné je zdarma.
Organizátor:
Emma Kotasová
775109298