V testech EU neuspěly dvě třetiny plynových spotřebičů

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Praha 5, června 2026 (PROTEXT) - Během testování vybraných plynových spotřebičů financovaného EU, jako jsou grily, plynové sporáky a kempingové vařiče, bylo zjištěno, že 73 % z nich nesplňuje požadavky EU na výkon a dokumentaci k výrobku. Takový je výsledek testovací kampaně, kterou zorganizovalo Generální ředitelství Evropské komise pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky (GŘ GROW).

Orgány dozoru nad trhem testovaly 74 výrobků: 35 grilů s bočním hořákem i bez něj, 23 kempingových vařičů a 16 plynových sporáků. Orgány dozoru nad trhem je získaly v obchodech a na internetu ve 13 zemích za průměrnou cenu 170 EUR.

Většina problémů (23 vzorků; 31 %) byla způsobena nedostatkem formální dokumentace nebo značení na výrobku či obalu.

Zbývající nedostatky (31 vzorků; 42 %) byly způsobeny problémy s výkonem, z nichž nejčastější byla bezpečnost při vysoké teplotě, a to hlavně u kempingových vařičů. U ostatních dvou typů výrobků byly nejčastějšími závadami křížové zapálení (kdy je jeden plynový hořák zapálen plamenem sousedního hořáku), bezpečnost provozu a teplota.

Testovací kampaň

Výrobky byly testovány akreditovanou nezávislou laboratoří na shodu s normami EU pro plynové spotřebiče, které zahrnují kritéria jako konstrukci, výkon, bezpečnost a značení.

Z 54 selhání bylo 37 klasifikováno jako nízké riziko, pět jako střední riziko, čtyři jako vysoké riziko, jedno jako vážné riziko a jedno jako žádné riziko, přičemž hodnocení zbývajících vzorků probíhá. Opatření přijatá orgány dozoru nad trhem zahrnovala příkaz ke stažení výrobků z trhu, žádost hospodářských subjektů o předložení dokumentace a zlepšení výrobků.

Doporučení

Co mohou spotřebitelé vzhledem k těmto problémům udělat pro to, aby koupili kvalitní výrobek? Všichni, kdo si chtějí koupit nový gril, plynový sporák nebo kempingový vařič, by měli upřednostnit výrobky ze spolehlivých zdrojů v Evropě, ujistit se, že vybraný výrobek má označení CE a že návod k použití a bezpečnostní pokyny jsou k dispozici v národním jazyce (národních jazycích) jejich země.

Online recenze a stránky, jako je například stránka Safety Gate Evropské komise – systém rychlého varování EU pro nebezpečné nepotravinářské výrobky – a Informační a komunikační systém pro dozor nad trhem (ICSMS), jsou vhodnými zdroji, kde si můžete ověřit, jestli byl výrobek zařazen na seznam nebezpečných výrobků.

Hospodářské subjekty by se měly ujistit, že výrobek prošel požadovaným posouzením shody a že mají k dispozici dokumentaci, která to prokazuje.

JACOP 2025

Testování bylo součástí kampaně dozoru nad trhem Společné akce týkající se shody výrobků (JACOP) za rok 2025. Projekt JACOP, organizovaný v zemích EU a ESVO, pomáhá zachovávat bezpečnost jednotného trhu tím, že posiluje spolupráci mezi orgány MSA a koordinuje přístupy k testování.

Orgánům MSA umožňuje společně hodnotit výrobky, určovat rizika a zajišťovat, že výrobci přijímají nápravná opatření. Ročník 2025 zahrnuje jedenáct druhů výrobků.

„Kampaně jako JACOP chrání evropské spotřebitele před nebezpečnými spotřebiči a podniky s dobrou pověstí před konkurenty, kteří se snaží obcházet pravidla EU,“ uvedla Vanessa Capurso, referentka pro oblast politiky v GŘ GROW.

 

Pokud potřebujete další informace, kontaktujte: jacop2025@esn.eu

https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/goods/building-blocks/market-surveillance_en 

 

 

Zdroj: Generální ředitelství Evropské komise pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky (GŘ GROW)

 

 

 

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