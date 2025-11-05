V Třanovicích bude při pokládce nového asfaltu uzavřen rondel

Do úseku mohou vjíždět pouze místní obyvatelé, kteří by se jinak nedostali domů. Veškerá ostatní doprava je vedena po objízdné trase přes Hnojník a dálnici D48.
Radek Podstawka (ANO), náměstek hejtmana MSK: „Silnice II/648 do Třanovic prochází kompletní rekonstrukcí kvůli velmi špatnému technickému stavu. Je navržena nová technologie, která zajistí vyšší únosnost vozovky a zlepší bezpečnost silničního provozu. Oprava probíhá v délce 2,9 kilometru. Součástí stavby jsou dva nové propustky, sanace mostu a nyní i sanace podkladních vrstev. Brzy se začne pokládat nový asfalt.”
Právě pokládání nového asfaltového povrchu si vyžádá úplnou uzavírku. Práce budou začínat v neděli 20. října ve směru od Dobré na Třanovice. 8. a 9. listopadu pak skončí položením asfaltu na okružní křižovatce v Třanovicích. Rondel bude v těchto dnech zcela neprůjezdný.
Radek Podstawka (ANO), náměstek hejtmana MSK: „V listopadu bude kvůli pokládce asfaltu uzavřena okružní křižovatka v Třanovicích. Následně, při úplné uzavírce, proběhne pokládka z Horních Tošanovic do Třanovic, přičemž objízdná trasa povede po dálnici D48. Předpokládané dokončení prací je v prosinci letošního roku.“
