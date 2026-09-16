V Trhových Svinech je úplná uzavírka mostu přes Svinenský potok

David Štojd (NAŠE ČESKO), starosta Trhových Svinů: "Na mostě byly dělané samozřejmě prohlídky a dospělo to do takového stádia, kdy to bylo na stupni 5 ze 7. Když máte stupeň 7, tak je to havarijní stav a musí se zavřít. Takže Jihočeský kraj naplánoval tuhle investici a my jsme za ni rádi. Dojde také ke zkapacitnění průtoku vody v případě povodní, tak i tomu to pomůže."
Nový most je navržen jako monolitický železobetonový rám. Bude i bezpečnější, pro pěší budou po obou jeho stranách vybudované chodníky. Motoristé musí v současné chvíli použít objízdnou trasu vedoucí ulicemi Bezručova a Luční.
David Štojd (NAŠE ČESKO), starosta Trhových Svinů: "Pro místní je to trochu komplikace, protože to tady bylo hodně frekventované. Myslím, že zaslouží poděkování za trpělivost. Na druhou stranu je to investice do města a ten most tady bude dalších 50, 100 let, takže jsem rád, že ten kraj tady prostě investuje."
V plánu je i rekonstrukce dalšího mostu přes místní potok. Konkrétně se bude jednat o most ve Štefánikově ulici. V tuto chvíli už probíhá projektování celé rekonstrukce, důvod je podobný jako u mostu Branka. Do opěr zatéká, beton postupně degraduje a místy se uvolňuje krytí výztuže. Jakmile bude projektová dokumentace hotová a bude známa i předpokládaná cena rekonstrukce, dojde k jejímu zařazení do investičního plánu Jihočeského kraje.
Zdroj: POLAR televize Ostrava
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59193.