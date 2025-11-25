V Tučapech zdrží řidiče semafory, rekonstruuje se místní most

Jiří Crha (ODS), náměstek hejtmana JMK: „V Tučapech jsme v červnu zahájili výměnu mostního svršku a sanace pohledových ploch, spodní stavby a nosné konstrukce na mostě. Na silnici III/37929.“
Realizace vyjde na 12 milionů včetně DPH. Nejedná se o jedinou stavu, kterou v obci letos silničáři renovovali.
Jiří Crha (ODS), náměstek hejtmana JMK: „V Tomto případě je doprava omezena jen částečně přes semafor a žádáme aby byli všichni obezřetní. Na trase jsme opravovali ještě jeden most ale ten už je hotový.“
Dopravní omezení v Tučapech by mělo skončit na konci listopadu letošního roku, to budou mít silničáři hotovo.
Zdroj: POLAR televize Ostrava