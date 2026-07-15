V Týně nad Vltavou je uzavřená ulice Děkanská, na náměstí se dostanou řidiči po značené objízdné trase

Karel Hladeček (Protejn), starosta Týna nad Vltavou: "Protože tady rekonstruujeme, revitalizujeme prostor hlavního týnského parkoviště a přilehlých veřejných prostor, přilehlých ulic, tak jsme museli uzavřít jednu z týnských dopravních tepen. Tou je Děkanská ulice, kterou vidíme za námi, a je uzavřená už od poloviny března."
Uzavírka se týká také ulice Pod kostelem a Puchmayerova a řidiči musí využít objízdnou trasu přes kruhový objezd směrem na Milevsko.
Karel Hladeček (Protejn), starosta Týna nad Vltavou: "Zhruba po 100 metrech se zatočí doleva a podél sportovní haly a sokolovny městského domu kultury sjedete dolů na náměstí. V Tyršově ulici, akorát upozorním, je provoz na semafory, takže tam je třeba dbát opatrnosti."
I přes tyto komplikace se ve městě netvoří příliš dlouhé kolony. Práce jsou rozděleny na tři etapy.
Karel Hladeček (Protejn), starosta Týna nad Vltavou: "Ta první je vlastně z hlediska dopravy nejsložitější, ta probíhá v těchto měsících od března do srpna a znamená, že je uzavřená nejen ulice Pod Kostelem, ale i Děkanská ulice. Ta by měla být na konci prázdnin, doufejme, hotová. Tady za námi vidíme budovu fary a pokračovat se bude až po tento přechod. Tím skončí první etapa a umožní se zase vjezd automobilům na náměstí."
Po druhé etapě se zhruba na konci tohoto roku zprovozní ulice Puchmayerova a v poslední etapě se dokončí centrální parkoviště u Vltavy. Celý projekt vyjde přibližně na 70 milionů korun. Zhruba 60 % se bude hradit z fondů EU.
Zdroj: POLAR televize Ostrava