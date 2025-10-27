V ulici Nad Krocínkou probíhá 2. etapa rekonstrukce komunikace

Barbora Lišková, tisková mluvčí TSK hl. m. Prahy: „Od ulice Kojetická až po kruhový objezd Čakovická. V tomto úseku je komunikace kompletně uzavřená. Řidiči musí využít náhradní objízdnou trasu, vedeni jsou dopravním značením.“
V ulici se kompletně rekonstruuje celý uliční prostor, práce probíhají v koordinaci s dalšími správci. Vzniká tam nové veřejné osvětlení, rekonstruuje se tam i vodovod a kanalizace a provádí se také odvodnění komunikace.
Barbora Lišková, tisková mluvčí TSK hl. m. Prahy: „Budou tam kompletně nové vozovky. To znamená, že jdeme i do základů té komunikace. Dále pokládáme kompletně nový ložní i obrusný asfaltový povrch.“
Chodníky budou pak nově z betonové dlažby a parkovací stání pak v kombinaci s žulovými kvádry a žulovými obrubami. Opravy probíhají v místě zástavby rodinných domů, kde vznikne kompletně nový uliční prostor. Na dopravu má ale rekonstrukce minimální dopad.
Barbora Lišková, tisková mluvčí TSK hl. m. Prahy: „Zdržení tam není žádné nebo minimální, protože se jedná o lokální komunikaci. Řidiči samozřejmě musí počítat s tím, že rezidenti, kteří zde žijí, tak po nějakou omezenou dobu mohou vjíždět a vyjíždět ze stavby, ale samozřejmě pouze v době, kdy se třeba příkladně nepokládají povrchy.“
Tranzitní i osobní doprava je vedena po objízdné trase, která je vyznačena v okolních ulicích. Příkladně tak využívají ulici Proseckou nebo postupují dále po Vysočanské a směrem nahoru musí tuto část dané lokality objet. Omezení se týká i městské hromadné dopravy.
Barbora Lišková, tisková mluvčí TSK hl. m. Prahy: „Jsou tam přesunuty zastávky městské hromadné dopravy. Není to průjezdné, to znamená, že cestující musí počítat s tím, že autobus číslo 151 je přesměrován na objízdnou trasu. Pro místní rezidenty je to samozřejmě komplikace, ale my budujeme i nové autobusové zastávky.“
Budují se i nové přístřešky a kompletně celý mobiliář. Až tedy veškerá omezení skončí, mohou se těšit na kompletně novou ulici. Práce by měly skončit do 15. prosince, ale jelikož jsou silničáři v mírném předstihu, dá se předpokládat, že omezení skončí o něco dříve.
