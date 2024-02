V ústeckém Krásném Březně probíhají dokončovací práce na kruhovém objezdu

Richard Topinka, znalec v oboru silniční dopravy: "U každého kruhového objezdu záleží na zadání. Záleží kolik je na daném místě prostoru. To znamená, projektant tam dostane zadání a když zjistí, že tam má velké množství prostoru, může ten kruhový objezd dokonale navrhnout. Čím větší kruhový objezd, tím plynulejší doprava a tím prakticky lepší rozhledová situace a hlavně je lepší rádius. Ten kruhový objezd musí být navržen tak, aby tam mohlo vjet nadrozměrné vozidlo, autobus, velký návěs a tak dále. Obecně se dá říct, že kruhový objezd zklidní dopravu, ztiší dopravu a bude tam velká rozhledová situace. To znamená, mělo by tam být minimální množství nehod a řidiči to přivítají kladně, zklidní se a nebudou používat nucené věci. Kruhový objezd je průběžná věc, která prakticky vždy tu dopravou vyřeší."

Celková cena díla vyšla na 58,4 milionu korun. V současné chvíli ještě probíhají dokončovací práce.

Iveta Štočková, mluvčí Skupina VINCI Construction CS: “Upravená křižovatka Krásné Březno na silnici I/62 byla zprovozněna v polovině prosince loňského roku. Do začátku března, kdy bude stavba zcela dokončena, provedeme ještě drobné dokončovací práce na chodnících a terénní úpravy. Tyto práce si vyžádají jen dílčí bodová omezení v rámci vymezení bezpečného prostoru pro pracovníky.”

S největší pravděpodobností by tak už větší komplikace či uzavírky neměli řidiče v rámci dokončovacích prací na této křižovatce překvapit.