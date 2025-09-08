V Ústí nad Labem postavili nejdelší řadu z tub křupavých snacků. Zapsala se do Guinnessovy knihy rekordů

Organizátorům trvalo postavit řadu několik hodin. V neděli 7. 9. večer dorazil na místo komisař z Guinessovy knihy rekordů, který posoudil splnění všech kritérií a rozhodl o zápisu do historie světových rekordů.
„Naším cílem bylo ukázat značku Pringles v naprosto jedinečné podobě a přinést zákazníkům nevšední zážitek. Tento rekordní pokus je skvělým příkladem toho, že s Pringles je vždy zábava a originalita na prvním místě,“ říká Aneta Čapková, trade marketing specialist z firmy Orbico, která značku Pringles v České republice distribuuje a vytvoření rekordu iniciovala.
Rekordní in-store vystavení, které připravovala agentura Semit Crew, bude možné zhlédnout v Tamda Marketu v Ústí nad Labem od 8. do 21. září 2025. Během vystavení poběží promo akce: při koupi jedné tuby dostane zákazník druhou zdarma (do vyčerpání zásob).
Křupavé snacky značky Pringles, která se poprvé začala prodávat v roce 1967, mají i několik dalších zápisů v Guinessově knize rekordů. Například největší sbírku Pringles vlastní Salacnib “Sonny” Molina z USA. Nejvíce snacků Pringles (34) z bramborového těsta udržel mezi zuby Thijs Versloot z Nizozemska.
Zdroj: Orbico
