V Ústí nad Labem postavili nejdelší řadu z tub křupavých snacků. Zapsala se do Guinnessovy knihy rekordů

Autor:
  11:56
Ústí nad Labem 8. září 2025 (PROTEXT) - Ústecké obchodní centrum Tamda se v neděli večer stalo místem světového rekordu – organizátoři zde postavili nejdelšího „hada“ z tub snacků Pringles, ve kterém bylo celkově 10.032 balení.

Organizátorům trvalo postavit řadu několik hodin. V neděli 7. 9. večer dorazil na místo komisař z Guinessovy knihy rekordů, který posoudil splnění všech kritérií a rozhodl o zápisu do historie světových rekordů.

„Naším cílem bylo ukázat značku Pringles v naprosto jedinečné podobě a přinést zákazníkům nevšední zážitek. Tento rekordní pokus je skvělým příkladem toho, že s Pringles je vždy zábava a originalita na prvním místě,“ říká Aneta Čapková, trade marketing specialist z firmy Orbico, která značku Pringles v České republice distribuuje a vytvoření rekordu iniciovala.

Rekordní in-store vystavení, které připravovala agentura Semit Crew, bude možné zhlédnout v Tamda Marketu v Ústí nad Labem od 8. do 21. září 2025. Během vystavení poběží promo akce: při koupi jedné tuby dostane zákazník druhou zdarma (do vyčerpání zásob).

Křupavé snacky značky Pringles, která se poprvé začala prodávat v roce 1967, mají i několik dalších zápisů v Guinessově knize rekordů. Například největší sbírku Pringles vlastní Salacnib “Sonny” Molina z USA. Nejvíce snacků Pringles (34) z bramborového těsta udržel mezi zuby Thijs Versloot z Nizozemska.

 

Zdroj: Orbico

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Když potkáte v lese divočáka. Hlavně nikam nezdrhejte a zkuste si s ním v klidu promluvit

Kunratický, nebo taky Krčský či Michelský les, záleží na tom, z které strany do něho vstoupíte, je plný lesní zvěře. Narazit můžete na srny, mufllony, zajíce, ale také na divoká prasata.

Stačilo přidat pár mravenců. Zoo Praha přepisuje historii chovu luskounů a láká rekordní davy

Zoo Praha má za sebou letní prázdniny, které přilákaly nebývalé množství lidí. Letošní miliontý návštěvník přišel už 17. srpna, tedy dříve než loni. Co za tím stojí?

Padel s citem pro krásu. V Říčanech si nový sportovní hit užijete na stylové fialové

Seriál o moderním raketovém sportu tentokrát pokračuje kousek za Prahou. Nejstylovější padelové kurty v Česku najdete v Říčanech. V Pliskova Tennis Academy si můžete vyzkoušet populární sport, který...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Užijte si babí léto s pivem v ruce! Některé zahrádky v Praze mají skutečně nevšední kouzlo

Kam zajít na pivo a hezkou večeři, dokud je ještě teplo? Restaurací se zahrádkou je v Praze spousta, ale jen některé jsou skutečně nezapomenutelné, tak jako by mělo každé první rande být. Varování:...

Do Prahy míří herci z Harryho Pottera, na LexiCon dorazí Weasley i nebezpečný záporák

Už tento víkend se koná největší festival ve střední Evropě zaměřující se na fanoušky Harry Pottera. Akce láká tisíce lidí z České republiky a Slovenska. LexiCon i letos pozval herce z oblíbené...

Lékařská fakulta Ostravské univerzity má novou katedru umělé inteligence

Na Lékařské fakultě Ostravské univerzity vznikla Katedra umělé inteligence, digitalizace a inovativních technologií. Podle vedení fakulty jde o první takové...

8. září 2025  13:12,  aktualizováno  13:12

Při srážce kamionu s dodávkou na Mostecku zemřel člověk, další je vážně zraněný

Tragická nehoda kamionu a dodávky u Želenic na Mostecku, která se stala v pondělí krátce po poledni, si vyžádala jednu oběť. Další člověk utrpěl vážné zranění a záchranáři ho převezli do nemocnice....

8. září 2025  14:22,  aktualizováno  14:39

Hisense oznamuje třetí sponzorství mistrovství světa FIFA™ a na veletrhu IFA 2025 představuje technologii RGB-MiniLED

8. září 2025  14:33

V Jirkově začala opět fungovat dětská skupina, zájem je obrovský

Obrovský zájem provází opětovné zřízení dětské skupiny v Jirkově na Chomutovsku. Maximální kapacita je 12 dětí, nezbyla žádná volná místa. Naopak vznikl kvůli...

8. září 2025  12:59,  aktualizováno  12:59

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Libereckou Home Credit Arenou prošlo za 20 let provozu přes 5,3 milionu diváků

Libereckou Home Credit Arenou (původně Tipsport Arenou), která dnes slaví 20 let od svého slavnostního otevření, za tuto dobu prošlo přes 5,3 milionu diváků....

8. září 2025  12:57,  aktualizováno  12:57

Audit Karlovarské krajské nemocnice našel řadu nedostatků, přesto hospodaří lépe

Karlovarská krajská nemocnice a. s. (KKN) fungovala v letech 2023 a 2024 s řadou nedostatků v zakázkách, evidenci zásob i personální oblasti. Uvádí to audit...

8. září 2025  12:51,  aktualizováno  12:51

PRŮZKUM: 7 z 10 firem zvýší investice do zdravotních benefitů zaměstnanců

8. září 2025  14:20

Ústecký kraj očekává, že sociálním službám bude příští rok chybět miliarda korun

Poskytovatelům sociálních služeb v Ústeckém kraji by mohla v příštím roce chybět až miliarda korun. Na zastupitelstvu to dnes řekl náměstek hejtmana Jiří...

8. září 2025  12:42,  aktualizováno  12:42

Nová naučná stezka se sochami a minirozhlednou upomíná na zavraždění Mariany

„Tohle ještě nic není, běžte si to projít celé, je to nádhera,“ říká u cedule s dřevořezbou dívky hovorný penzista v klobouku. Příběhem dívky Mariany, zavražděné v roce 1689 lupičem nedaleko Štěměch...

8. září 2025  14:12,  aktualizováno  14:12

Porsche Holding Salzburg zveřejňuje zprávu o trvalé udržitelnosti za rok 2024 a potvrzuje svůj závazek k dlouhodobé transformaci

8. září 2025  14:05

Bombardování i život v sirotčinci. To je Budějovické století spisovatele Štiftera

Budějovické století. Tak se jmenuje nová kniha spisovatele Jana Štiftera. Po románech či nevšedním průvodci Novohradskými horami našel novou formu, jak zaujmout čtenáře. V deseti rozhovorech si...

8. září 2025  14:02,  aktualizováno  14:02

V hlavní soutěži festivalu Brno16 jsou krátké filmy z Evropy i Asie

Krátkometrážní filmy z celého světa nabídne od 1. do 5. října Brno16, jeden z nejstarších festivalů svého druhu. V hlavní soutěži je tentokrát více než 30...

8. září 2025  12:26,  aktualizováno  12:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.