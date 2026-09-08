V září startuje festival Děti, čtete?! Dětské čtenářství podporuje už 17 let!

Na slavnostním zahájení 19. září ve Werichově vile se představí nizozemská autorka Enne Koens s knihou Sammie a děda i polský autor Przemek Liput s knihou Ke startu připravit!
Návštěvníky letos potěší i festivalová publikace Tahle kniha je... Napůl noviny a napůl kniha grafické designérky Anežky Minaříkové, která je sbírkou dobrodružství s obyčejným papírem. Děti mohou knihu ohýbat, poslouchat, očichávat, kreslit do ní, schovat se pod ni, něco jí pošeptat... Kniha je zdarma pro všechny návštěvníky festivalu.
Knihami v září a říjnu ožijí i další místa v Praze, Brně, Olomouci, Plzni, Znojmu a Blansku.
Vstup je zdarma, doporučujeme rezervaci.
Zdroj: Knižní stezka k dětem
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