Valašské Meziříčí a Beleaf: Uhlíkové offsety zafinancují obnovu lesů

„Lesy v okolí Valašského Meziříčí jsou nejen vyhledávaným místem pro rekreaci, ale také přirozeným úložištěm uhlíku,“ vysvětluje Ing. Marek Netolička, jednatel společnosti Městské lesy a zeleň, s.r.o. „Naším hlavním cílem je, aby tento projekt přímo podporoval ekologicky odpovědné lesnické hospodaření. Chceme krajinu, která bude stabilní, zdravá a přínosná pro budoucí generace.“
Příležitost pro firmy
Uhlíkové offsety z projektu Městských lesů Valašské Meziříčí představují pro firmy a investory příležitost, jak efektivně kompenzovat svou uhlíkovou stopu skrze konkrétní, transparentní a lokální projekt.
Podle konzervativních vědeckých odhadů nabídne tento lesní celek dodatečný záchyt v objemu 750 až 1000 tun CO2 ročně. Výnosy z prodeje offsetů navíc putují přímo zpět do regionu, kde podpoří výsadbu druhově pestrých stromů a efektivní zadržování vody ve valašské krajině.
O společnosti Beleaf
Beleaf propojuje vlastníky lesních majetků s firmami, které chtějí odpovědně kompenzovat své emise. Skrze vědecky podloženou metodiku a aktivní lesní management pomáhá tvořit zdravější lesy a transparentní uhlíkové offsety s vysokou přidanou hodnotou.
Zdroj: Beleaf