Valenta: Skupina CSG roste a její fond s ní. Máme velké plány

Konec října 2025 byl ve znamení druhého kola grantové výzvy, která směřovala na sbory dobrovolných hasičů, nebo na jednotky těchto sborů. „Do sborů patří ti, kteří vyjíždějí zachraňovat životy – ti mohou žádat až o 250 tisíc korun. Jednotky jsou skupiny, které se starají spíše o kulturní život a práci s dětmi, ty mohou získat 100 tisíc korun. Zažádat si mohou všichni tito příjemci v podstatě o prostředky na cokoli,“ upřesnil Adam Valenta.
V prvním kole výzvy, která připadla na letošní jaro, se ozvalo přes 500 zájemců, ve druhém už více než 1200. „Ten program roste skoro exponenciálně. Třetí kolo pro hasiče plánujeme vypsat zhruba v únoru, možná v březnu příštího roku. Máme velmi jednoduchý webový formulář, stačí ho vyplnit, nahrát pár základních dokumentů, a přihláška je na světě. Mým cílem je, aby vyplnění přihlášky nikomu netrvalo déle než 10 až 15 minut,“ uvedl Valenta. Vhodné adepty vybere odborná porota.
Kromě hasičů se CSG Nadační fond snaží podporovat také akademickou sféru. „Vidíme hodně prostoru pro pomoc a asistenci studentům, zejména z technických oborů, protože skupina CSG je průmyslová skupina. Ve dvou stipendijních programech poskytujeme stipendia pro talentované studenty, a máme i program pro studenty v zahraničí.“
Třetí oblastí zájmu fondu jsou samotní zaměstnanci CSG, kterých je zhruba 15 tisíc. „Už dlouho před vznikem Nadačního fondu byla tradice pomáhat našim pracovníkům, zejména s jejich dobrovolnými, společensky prospěšnými projekty – a také pomáhat zaměstnancům v nouzi. Máme proto dva programy s těmito zaměřeními,“ řekl Valenta. S podněty přicházejí sami pracovníci skupiny.
CSG Nadační fond vznikl letos v březnu u příležitosti 30. výročí existence skupiny CSG. Fond obdržel počáteční příspěvek ve výši 30 milionů korun. Tato částka byla, s ohledem na vysokou poptávku, posléze navýšena na 50 milionů. „Tím to samozřejmě nekončí. Rosteme a plánujeme pomáhat mnohem víc. Program pro dobrovolné hasiče bychom rádi rozšířili dál po Evropě, podobně plánujeme rozšířit stipendijní programy,“ nastínil manažer fondu Adam Valenta.