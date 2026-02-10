Valentýn na palubě Titaniku: Rašilov, Kraus, Kajnarová i Jánová se ponořili do nejslavnější filmové romance všech dob

Cílem večera bylo navrátit se vzpomínkami k ikonickým momentům filmové předlohy – k tanci v podpalubí, k tichým rozhovorům v kajutách i k legendární scéně na přídi lodi, kde se láska na okamžik zdála silnější než osud. A to nebylo vše! Hosté měli navíc možnost zúčastnit se odborně komentované prohlídky zaměřené na skutečné osudy cestujících na palubě této výjimečné lodi s tragickým osudem. Právě díky ní a autentickým vzpomínkám příběhy skutečných lidí opět ožily. A co čeká na každého, kdo se rozhodně výstavu navštívit?
Palubní vstupenka opravdového cestujícího
Návštěvníci procházejí výstavou s palubní vstupenkou skutečného pasažéra Titaniku – a teprve na jejím konci se dozví, zda jejich postava přežila jednu z nejtragičtějších událostí moderní historie. Atmosféru umocňuje propracovaný zvukový design – od ladného valčíku v salónu první třídy až po dunění kotlů a mrazivé skřípění ledové masy.
Kromě věrně ztvárněných historických prostor si mohou návštěvníci sáhnout na skutečný ledovec a vstoupit do imerzivních zón, kde se ocitnou v luxusních kajutách i uprostřed dramatického ztroskotání. Výstava zabírá více než 2 500 m2, je rozdělena do několika tematických galerií a obsahuje více než stovku artefaktů vytažených ze dna Atlantiku.
Dětská trasa a audioprůvodce zdarma
Součástí expozice je i dobrodružná dětská trasa „Cesta za pokladem oceánu“, která zábavnou formou přibližuje příběh Titaniku i nejmladším návštěvníkům. Nechybí úkoly, hádanky a překvapení, za jejichž splnění čeká děti malá odměna. Dospělí zase mohou využít zajímavostí, které se dozvědí z audioprůvodce. Ten je na výstavě poskytován zdarma.
Výstava Titanic – The Artifact Exhibition
Otevření: 21. listopadu 2025 (do 22. května 2026)
Místo: PVA EXPO PRAHA – Letňany
Více informací: www.TITANICPRAHA.cz
