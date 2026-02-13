Valentýn v Palladiu: Láska, která má styl

Autor:
  14:12
Praha 13. února 2026 (PROTEXT) - Zapomeňte na hektické shánění dárků na poslední chvíli. Letošní Valentýn v Palladiu slibuje úplně jiný zážitek: den plný emocí, drobných radostí, a především klidu stráveného s těmi, na kterých nám skutečně záleží. Nákupní centrum se v sobotu 14. února 2026 promění v oázu stylu a zážitků, kde najdete vše pro romantiku na jednom místě.

Květiny a sladká pokušení

Cesta k valentýnské náladě začíná u vůní a chutí. Prvním krokem k dokonalému dni může být návštěva nového květinového butiku Bliss Flowers. Ať už zvolíte jednu ikonickou rudou růži, nebo velkorysou kytici, květiny zůstávají symbolem elegance, který nikdy neztratí své kouzlo.

Aby byl den skutečně sladký, nechte se zlákat valentýnskými edicemi značek Lindt či Marks & Spencer. Pro milovníky opravdového řemesla a rituálů jsou tu pak ručně vyráběná čokoládová srdce od Steiner & Kovarik – ideální pozvánka ke společnému vychutnání přítomného okamžiku.

Svůdnost, krása a hravost

Valentýnská noc si žádá špetku odvahy a rafinovanosti. Objevte například speciální kolekce spodního prádla značky Etam, které jsou oslavou ženskosti. Pokud hledáte dárky, které budou hýčkat smysly, sázkou na jistotu je kosmetické menu – od lokálních pokladů z Manufaktury nebo Havlíkovy přírodní apotéky až po hravé drobnosti z Lush, Kiehl´s či dalších kosmetických značek v Palladiu. Milovnice „K-beauty“ potěší prémiová péče v nové prodejně Ksisters, kde s výběrem osobně poradí odborníci. 

Pro ty, kteří chtějí darovat společně strávený čas, je tu LEGO® Botanicals – Kytice růží, zážitek, který na rozdíl od živých květů nikdy neuvadne. A pokud toužíte po troše jiskření, vsaďte na speciální romantické kolekce šperků Pandora či Swarovski, které doplňují bohatou nabídku šperků a doplňků v celém centru.

Společný čas jako největší luxus

V Palladiu není Valentýn jen o nákupech, ale o společné atmosféře. Den můžete začít uvolněným obědem nebo jej završit romantickou večeří v některé z restaurací nabízejících chutě z celého světa. Pokud dáváte přednost neformálnosti, dopřejte si dobrotu v některém z fastfoodů nebo jen šálek kávy v jedné z útulných kaváren. Využít můžete například i speciální nabídku pro dva v kavárně Tchibo.

Valentýnské momenty na míru

V sobotu 14. února 2026 čekají na návštěvníky Palladia navíc drobné pozornosti, které udělají váš den ještě krásnějším:

  • AI fotokoutek: Odneste si stylovou valentýnskou fotografii na památku.
  • Sweet Surprise: Během dne budou v centru rozdávány čokolády zdarma.
  • Květiny pro radost: Prvních 150 zákazníků s nákupem nad 1500 Kč získá květinu jako dárek.

A pokud chcete nechat volbu na obdarovaném, dárková poukázka Palladium zůstává elegantním řešením využitelným ve více než 100 obchodech a restauracích. Valentýn v Palladiu, to je den bez stresu, s láskou a s nekonečnou inspirací na jednom místě.

Palladium na náměstí Republiky v Praze je oblíbeným místem nákupů a setkávání. Součástí komplexu je 170 obchodů, 30 restaurací, prvotřídní kanceláře a garáže s kapacitou pro veřejnost 700 míst. Oblíbenost nákupního centra Palladium potvrdila veřejnost a odborná porota dvojnásobným udělením prestižního ocenění Superbrands pro roky 2023, 2024 i 2025 pro nejlepší značky v České republice

www.palladiumpraha.cz @Facebook @Instagram

Zdroj: Palladium

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Veronika Kolajová na řece Moravě

Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se ryby rozhodnou, že se zrovna nechtějí fotit. Které z nich byly ty nejpamátnější?

Snowboarding na ZOH 2026: Známe program! Kdy jedou Adamczyková a Ledecká?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

Očekávání jsou vysoká! Eva Adamczyková a hlavně Ester Ledecká patří na ZOH 2026 k velkým favoritkám ve snowboardingu. Kdy se na tratí objeví, kompletní program závodů i další informace najdete v...

Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku

Olympionici a paralympici v nové kolekci

Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce nadcházejících zimních olympijských her v Miláně a Cortině je široká a oproti předešlým ročníkům...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

KVÍZ: Největší české úspěchy na zimních olympijských hrách. Znáte je všechny?

Tisíce fanoušků přivítaly na pražském Staroměstském náměstí české hokejisty po...

Jsou tu XXV. zimní olympijské hry! Hostí je italská města Milán a Cortina d’Ampezzo. Pro samostatnou Českou republiku jde už o devátou účast na zimní olympiádě. Připomeňme si společně největší české...

GALERIE: Schody v Krči vedou do prázdna. Betonová záhada z dob krize

Pozůstatky schodů jsou patrné i po bezmála 90 letech.

Uprostřed Kunratického lesa stojí dodnes betonová ruina, která mnohé kolemjdoucí mate: schody, které vlastně nikam nevedou. Dlouho se o jejich původu jen spekulovalo, teď ale díky pátrání místních...

Hokej ZOH 2026: Češi hrají proti Francii, oba týmy v úvodu schytaly debakl

Český hokejový tým mužů na ZOH 2026.

Česká hokejová reprezentace má na olympijském turnaji v Miláně šanci rychle složit reparát. Po porážce s Kanadou se dnes rozehráli utkání s Francií. Proti ní by měla potvrdit roli favorita a vrátit...

13. února 2026  17:07

Hokej na ZOH 2026: České hokejistky hrají ve čtvrtfinále proti Švédkám

České hokejistky před prvním zápasem domácího šampionátu.

České hokejistky stojí před nejdůležitějším zápasem posledních let. Ve čtvrtfinále olympijských her v Miláně rozehrály duel s rozjetými Švédkami a jediným cílem je postup mezi nejlepší čtyři a útok...

13. února 2026  17:01

H. Králové, zinkovna a okrašlovací spolek se dohodly na ochraně rybníka s husami

ilustrační snímek

Město Hradec Králové, žárová zinkovna Wiegel a Okrašlovací spolek Svobodné Dvory se dohodly na spolupráci při ochraně Bohdaneckého rybníka na západním okraji...

13. února 2026  15:23,  aktualizováno  15:23

Netopýři zimovali na zámku ve dvojitém okně, málem pomřeli kvůli buzení a žízni

Jeden z netopýrů zachráněných na zámku. Kolonie se tam pokusila přezimovat ve...

Úhynu téměř šesti desítek netopýrů se podařilo v uplynulých dnech zabránit na Olomoucku. Zvířata si totiž k přezimování vybrala tamní zámek, konkrétně vnitřní prostor dvojitého okna, kde ovšem...

13. února 2026  16:52,  aktualizováno  16:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

U uhynulých ptáků v pražské zoo potvrdili ptačí chřipku, zahrada přijímá opatření

55 ptáků z vyplavené pražské zoo je nyní v Liberci.

Státní veterinární správa (SVS) potvrdila ptačí chřipku u uhynulých ptáků v pražské zoologické zahradě a u jednoho volně žijícího racka na pražské náplavce. Inspektoři zjistili výskyt nákazy poté, co...

12. února 2026  16:42,  aktualizováno  13. 2. 16:52

Metoděj Jílek dnes opět na scéně. Kdo jsou jeho největší soupeři?

Metoděj Jílek na ZOH 2026.

Rychlobruslař Metoděj Jílek se vrací na scénu a brousí si zuby na další olympijský kov. Po stříbru na 5000 metrů se v pátek představí na dvojnásobné trati, kde v letošní sezoně předvedl suverénní...

13. února 2026  16:47

Na půdě brněnské věznice vznikl městský holubník, zatím jej zabydlelo 12 ptáků

Na pĹŻdÄ› brnÄ›nskĂ© vÄ›znice vznikl mÄ›stskĂ˝ holubnĂ­k, zatĂ­m jej zabydlelo 12 ptĂˇkĹŻ

Až 40 párů holubů se může zabydlet v městském holubníku, který od konce ledna funguje na půdě brněnské vazební věznice. Ačkoliv se do něj ptáci musí dostat...

13. února 2026  15:04,  aktualizováno  15:04

Hvězdy curlingu na olympijském festivalu: Teď budeme mít terč na zádech, říkají

Čeští curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský, osmí na ZOH v Miláně, přijeli...

Ve středu se vrátili z Itálie. Dali si den volna a v pátek vyrazili za fanoušky na olympijský festival v Českých Budějovicích. „Vystoupili jsme z auta a půl hodiny jsme se jen fotili,“ líčí...

13. února 2026  16:42,  aktualizováno  16:42

Snowboardcross na ZOH 2026: Adamczyková vybojovala další medaili

Eva Adamczyková při tréninku na ZOH 2026.

Páteční program zimních olympijských her přinesl i snowboardcross žen. V akci byla také Eva Adamczyková. Dvojnásobná olympijská medailistka, suverénně ovládla kvalifikaci, zvládla osmifinále,...

13. února 2026,  aktualizováno  16:38

Kansai hledá cesty, jak po Expu 2025 přetavit inovace do praxe

13. února 2026  16:31

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Hradecký kraj dle studie vede v Evropě v přežití srdečních zástav mimo nemocnici

ilustrační snímek

Pacienti se srdeční zástavou mimo nemocnici mají v Královéhradeckém kraji více než trojnásobnou šanci na přežití oproti evropskému průměru. V této kategorii se...

13. února 2026  14:57,  aktualizováno  14:57

Forma k výrobě kopí nalezená v Morkůvkách na Břeclavsku pochází z Karpat

ilustrační snímek

Vědci objasnili původ kamenného kadlubu, který v době bronzové sloužil k výrobě hrotů kopí a v roce 2007 jej na zahradě našel majitel domu v Morkůvkách na...

13. února 2026  14:48,  aktualizováno  14:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.