Valentýn v Palladiu: Láska, která má styl

Květiny a sladká pokušení
Cesta k valentýnské náladě začíná u vůní a chutí. Prvním krokem k dokonalému dni může být návštěva nového květinového butiku Bliss Flowers. Ať už zvolíte jednu ikonickou rudou růži, nebo velkorysou kytici, květiny zůstávají symbolem elegance, který nikdy neztratí své kouzlo.
Aby byl den skutečně sladký, nechte se zlákat valentýnskými edicemi značek Lindt či Marks & Spencer. Pro milovníky opravdového řemesla a rituálů jsou tu pak ručně vyráběná čokoládová srdce od Steiner & Kovarik – ideální pozvánka ke společnému vychutnání přítomného okamžiku.
Svůdnost, krása a hravost
Valentýnská noc si žádá špetku odvahy a rafinovanosti. Objevte například speciální kolekce spodního prádla značky Etam, které jsou oslavou ženskosti. Pokud hledáte dárky, které budou hýčkat smysly, sázkou na jistotu je kosmetické menu – od lokálních pokladů z Manufaktury nebo Havlíkovy přírodní apotéky až po hravé drobnosti z Lush, Kiehl´s či dalších kosmetických značek v Palladiu. Milovnice „K-beauty“ potěší prémiová péče v nové prodejně Ksisters, kde s výběrem osobně poradí odborníci.
Pro ty, kteří chtějí darovat společně strávený čas, je tu LEGO® Botanicals – Kytice růží, zážitek, který na rozdíl od živých květů nikdy neuvadne. A pokud toužíte po troše jiskření, vsaďte na speciální romantické kolekce šperků Pandora či Swarovski, které doplňují bohatou nabídku šperků a doplňků v celém centru.
Společný čas jako největší luxus
V Palladiu není Valentýn jen o nákupech, ale o společné atmosféře. Den můžete začít uvolněným obědem nebo jej završit romantickou večeří v některé z restaurací nabízejících chutě z celého světa. Pokud dáváte přednost neformálnosti, dopřejte si dobrotu v některém z fastfoodů nebo jen šálek kávy v jedné z útulných kaváren. Využít můžete například i speciální nabídku pro dva v kavárně Tchibo.
Valentýnské momenty na míru
V sobotu 14. února 2026 čekají na návštěvníky Palladia navíc drobné pozornosti, které udělají váš den ještě krásnějším:
- AI fotokoutek: Odneste si stylovou valentýnskou fotografii na památku.
- Sweet Surprise: Během dne budou v centru rozdávány čokolády zdarma.
- Květiny pro radost: Prvních 150 zákazníků s nákupem nad 1500 Kč získá květinu jako dárek.
A pokud chcete nechat volbu na obdarovaném, dárková poukázka Palladium zůstává elegantním řešením využitelným ve více než 100 obchodech a restauracích. Valentýn v Palladiu, to je den bez stresu, s láskou a s nekonečnou inspirací na jednom místě.
www.palladiumpraha.cz @Facebook @Instagram
Zdroj: Palladium