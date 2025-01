Valentýnské kávové rituály: Sexy, vtipné a trochu na hraně

Opusťte letos nudné valentýnské klišé a zkuste něco, co vás rozesměje, spojí a dodá ten správný náboj. Ať už se pustíte do latte artu, degustace nebo bláznivých her, nezapomeňte, že Valentýn je hlavně o tom být spolu – a u toho nesmí chybět dobrá káva! Ideálně ta s vtipnými obaly, jaké umí jenom Fixi Coffee.

1. “Káva, nebo pravda”

Vezměte si šálek kávy a proměňte ho v nástroj pro odhalení tajemství. Pravidla? Jednoduchá! Na každou otázku odpovídáte buď pravdivě, nebo pijete kávu - ovšem s jedním háčkem. Do jedné kávy přidejte něco, co tam rozhodně nepatří: třeba sójovku, špetku chilli nebo trošku česnekové pasty. Kdo vypije “zákeřný hrnek”, má povinnost splnit jeden úkol od partnera. A ano, masáž zad v obýváku je oficiálně povolené heslo pro úplně něco jiného.

2. Espresso shot strip game

Zapomeňte na strip poker – tohle je verze pro opravdové kofeinové nadšence. Připravte si espresso shoty, posaďte se naproti sobě a každé kolo pokládejte partnerovi otázku typu: „Co víš o mé nejoblíbenější kávě?“ Za každou špatnou odpověď přichází penalizace: jeden kus oblečení dolů. Kdo zůstane poslední s kalhotami nebo šálkem v ruce, vyhrává právo vybrat, kdo vaří ráno kávu. (Kalhoty pravděpodobně nezůstanou nikomu.)

3. Latte art challenge: Řekni to pěnou

Latte art na Valentýna? Nuda! Ukažte kreativitu a pokuste se na kávě vytvořit největší blbosti, co vás napadnou. Místo srdíček a růžiček zkuste třeba obličej partnera, obrázek vaší domácí kočky nebo něco, co absolutně nedává smysl. Třeba dinosaurus s růžkem jednorožce nebo přímo dinosaurus na koni. Kdo to podle druhého nejvíc pokazí, musí ten den připravovat veškerou další kávu.

4. Kávová štafeta - bez ruční brzdy

Připravte si pořádnou konvici vaší oblíbené kávy a zapojte svou fyzičku. Každý šálek kávy musíte vypít na jeden zátah – ale s podmínkou, že během toho děláte nějaký šílený pohyb - například kliky, skákání na jedné noze nebo otočky dokola. Kdo první ztratí rovnováhu, musí splnit „kávový trest“, třeba zatančit smyslný tanec uprostřed obýváku. Tohle není Valentýn, to je coffee crossfit.

5. Domácí Coffee Pong

Zapomeňte na beer pong – dnes hrajeme na kávu. Připravte si několik hrníčků, naplňte je různými druhy kávy od jemného espressa, přes french press po pořádnou tureckou kávu a hrajte podle klasických pravidel. Prohrává ten, kdo musí vypít hrnek s tím nejdrsnějším obsahem. Máme na mysli instantní kávu nebo týden starý zbytek cold brew z lednice.

TIP: Sady kávy Miláčku od Fixi Coffee

Hledáte perfektní dárek na Valentýna? Káva Miláčku od Fixi Coffee je skvělou volbou! Nabízí výjimečně jemnou chuť, která potěší každého milovníka kvalitní kávy.

Káva Miláčku od lokální pražírny Fixi Coffee s vtipnými hesly na obalu se stane krásným doplňkem valentýnské oslavy. Překvapte svou drahou polovičku nezapomenutelným šálkem lásky!

Cena: 536 Kč

Káva Maryša Ve velkém balíku FIXI COFFEE

Pro kávové nadšence a fajnšmekry, kteří rádi zkoušejí něco nového, je ideální volbou exkluzivní degustační sada kávy Maryša z táborské pražírny kávy FIXI COFFEE. Maryšu si v této sadě dáte rovnou šestkrát! Ochutnávat můžete cekem šest stogramových druhů kávy, která vás vezme na pořádnou jízdu chutí. Každé balení je jiný příběh, jiná chuť, jiný zážitek – ideální pro partnerské valentýnské rituály.

Cena: 395 Kč

FIXI COFFEE

Fixi Coffee je kávová dílna se sídlem v malebném jihočeském Táboře, která vznikla v roce 2021. Specializuje se na pražení kvalitní kávy a výrobu dárkových edic a sad s důrazem na originalitu balení. Na konci roku 2023 v historickém centru Tábora otevřela první kamennou prodejnu. V roce 2024 k ní přibyly také prodejny v Praze a Českých Budějovicích.

www.fixicoffee.cz

