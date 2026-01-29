Valentýnský únik do městské džungle: Láska, chutě a emoce v The Monkey Bar Prague

Praha 29. ledna 2026 (PROTEXT) - Valentýn je o blízkosti, jiskření a chvílích, kdy se svět zpomalí a všechno ostatní ustoupí do pozadí. Jsou to pohledy, které řeknou víc než slova, sklenky, jež se setkají v tichém přípitku, a atmosféra, na kterou se nezapomíná.

V roce 2026 zve The Monkey Bar Prague všechny zamilované na smyslný únik do své ikonické městské džungle v samém srdci Prahy. Stylový prostor plný zeleně, svíček a živé hudby se promění v intimní kulisu pro večer, kde se potkává moderní elegance, exotická energie a gastronomie, která hraje na všechny smysly.

Hlavním hrdinou noci je exkluzivní čtyřchodové Valentýnské menu (1 900 Kč na osobu) – chuťová cesta, která začíná jemností, graduje vášní a končí sladkou tečkou lásky. Menu je sestaveno jako smyslný gastronomický příběh, v němž se propojuje elegance, svěžest i hřejivá hloubka chutí.

Menu zahajuje Beef tartare z prvotřídního hovězího masa s lehce opečenou máslovou brioškou, sametovou rukolovou majonézou a jemně nakládanými liškami, které pokrmu dodávají lesní aroma a příjemnou kyselinku. Celkový dojem podtrhne sklenka šumivého Chandon Blanc de Noir, jehož svěžest a jemné perlení zvýrazní strukturu masa a probudí chuťové pohárky.

Druhý chod patří delikátní kombinaci vejce připravovaného při 63 °C s kaviárem. Krémový žloutek se snoubí s intenzivní chutí kaviáru, aromatickým pestem z medvědího česneku, nadýchanou pěnou z vyzrálého sýra Comté a hlubokou omáčkou z morel se sherry. Tento sofistikovaný chod doprovází elegantní Riesling z vinařství Weingut Hauck, jehož minerální charakter a jemná kyselinka krásně vyvažují bohatost pokrmu.

Jako hlavní chod se podává humří rizoto z krémové rýže vařené v intenzivním humřím bisque, doplněné o svěží fenykl a jemnou mušlovou espumu. Chuť moře se zde snoubí s krémovostí a aromatickou hloubkou, kterou dokonale podtrhuje Pinot Grigio z vinařství Girlan – lehké, elegantní víno s ovocnými tóny a svěží strukturou.

Romantické finále obstará dezert Sweetheart – lehký malinový krém s exotickým yuzu, doplněný křupavými sušenkami. Sladkokyselou harmonii chutí uzavírá originální koktejl Raspberry & Yuzu Milk Punch, který celému večeru dodá svěží, jemně krémový a zároveň osvěžující závěr.

Každý chod je pečlivě spárován s vybraným vínem či koktejlem, které zvýrazňují jeho charakter a dotvářejí harmonii celého večera. Pro opravdové gurmány je k dispozici také párování vín a koktejlů za 800 Kč na osobu.

Valentýnský večer v The Monkey Bar nebude jen o večeři. Bude o náladě, energii, dotecích a momentech, kdy se dva lidé ztratí v přítomném okamžiku. Městská džungle se na jednu noc promění v útočiště lásky, smyslnosti a radosti ze společného bytí.

Protože někdy stačí jen dobrá hudba, sklenka v ruce, dokonalé jídlo… a ten správný člověk naproti vám. Více informací a rezervace na https://monkeybarprague.com/special-events/ nebo e-mailem na: hello@monkeybarprague.com

Falkensteiner Hotels & Residences: Rakouská hotelová skupina Falkensteiner Hotels & Residences patří mezi přední evropské značky v oblasti prémiového hotelnictví. Provozuje více než 30 designových hotelů a rezidencí v Evropě, které spojují autentický zážitek, regionální charakter a osobní přístup s důrazem na vysokou kvalitu služeb a wellbeing hostů.

Falkensteiner Hotel Prague: Butikový pětihvězdičkový hotel (člen Falkensteiner Premium Collection) v samém centru Prahy, jen pár kroků od Václavského náměstí. Spojuje elegantní městský styl s útulnou atmosférou, nabízí špičkovou gastronomii, Acquapura SPA i sofistikovaný servis pro moderní cestovatele.

The Monkey Bar: Ikonický The Monkey Bar v přízemí Falkensteiner Hotel Prague je označován jako první městská džungle v Praze. The Monkey Bar tvoří čtyři unikátní zóny – elegantní lounge, dining room, bar s ikonickým mramorovým stolem a celoroční terasa plná zeleně –, které vytvářejí kulisy přenášející hosty z rušného centra rovnou do oázy klidu, chutí a vůní. Nabízí originální koktejly, moderní gastronomii a řadu akcí doprovázených živou hudbou. The Monkey Bar je díky tomu vyhledávaným místem setkávání nejen hotelových hostů, ale také místních milovníků gastronomických zážitků.

 

Zdroj: TMR International

 

 

