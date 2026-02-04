Valentýnský večer s Filmovou filharmonií

Valentýnský koncert Filmové filharmonie patří k stálým a vyhledávaným projektům orchestru. Téma, které zaznělo již v letech 2020 a 2022, se pokaždé setkalo s mimořádným ohlasem publika a potvrzuje, že filmová hudba v symfonickém provedení dokáže oslovit jak pravidelné návštěvníky koncertních sálů, tak posluchače, kteří přicházejí na svůj první velký orchestrální koncert.
Pod taktovkou dirigenta Roberta Kružíka se v Rudolfinu představí Filmová filharmonie, velký symfonický orchestr čítající na 90 hudebníků. Právě dlouhodobá specializace orchestru na filmovou hudbu, precizní práce s dynamikou a výrazem i výrazná dramaturgie patří k důvodům, proč si publikum koncerty Filmové filharmonie cíleně vyhledává. Slavnostním večerem posluchače provede moderátorská dvojice Sára a Martin Donutilovi.
Na programu zazní hudba filmů jako Casablanca, Kmotr, Vzpomínky na Afriku, Duch, Legenda o vášni, Forrest Gump, Láska nebeská, La La Land či Star Wars.
„Filmová hudba v sobě nese mimořádnou emocionální sílu. Každá skladba v programu má svůj vlastní příběh, který si mohou diváci v koncertním sále znovu prožít v plné symfonické kráse. Valentýnský koncert je postavený jako hudební cesta napříč různými podobami filmové lásky – od něžných a intimních momentů až po velká epická témata,“ říká dramaturg a ředitel Filmové filharmonie Matěj Lehár.
Filmová filharmonie je přední český orchestr specializovaný na filmovou hudbu, které se věnuje systematicky od roku 2014. Díky dlouhodobé činnosti, spolupráci s výraznými dirigentskými osobnostmi a důrazu na vysokou interpretační úroveň patří koncerty Filmharmonie k nejnavštěvovanějším a nejvyhledávanějším projektům svého druhu v České republice.
Oslavte letos Valentýn netradičně a zajistěte si nezapomenutelný zážitek. Koncert filmové hudby VALENTÝN se koná 14. února od 19:30 ve Dvořákově síni Rudolfina.
Vstupenky zakoupíte na www.filmharmonie.cz.
Zdroj: Filmová filharmonie