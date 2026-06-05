Valeo rozšiřuje R&D centrum v Praze. Letos překročí hranici 1000 zaměstnanců

Společnost Valeo dnes slavnostně otevřela novou budovu svého výzkumného a vývojového centra v Praze. Provoz nového centra symbolickým přestřižením pásky zahájili ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, velvyslanec Francie v České republice Stéphane Crouzat, ředitel oddělení Driving Automation ve skupině Valeo Stiv Smudja a generální ředitel vývojového centra Valeo Leoš Dvořák. Jde již o pátý objekt pražského areálu a další významný krok v rozvoji jednoho z největších vývojových center automobilových technologií v České republice.
"Jsem hrdý, že mohu být u toho, když se pražské R&D centrum rozšiřuje a otevírá nové, moderní laboratoře. Trend, který tu nastavujeme, potvrzuje současnou dynamiku vývoje v automobilovém průmyslu. Ve společnosti Valeo máme díky našim technologiím ideální pozici a naše pražské výzkumné a vývojové centrum poskytuje celé skupině ty nejlepší odborné znalosti. Rozšíření ukazuje, že vývoj asistenčních a autonomních prvků je zajímavou perspektivou jak pro absolventy českých technických univerzit, tak i pro zkušené inženýry z celého světa,“ uvedl u příležitosti slavnostního otevření nové budovy Leoš Dvořák, generální ředitel vývojového centra Valeo.
Nová budova nabízí celkem 2500 m2 moderních prostor, z toho 1000 m2 laboratorního zázemí a 1500 m2 kanceláří, s kapacitou 150 pracovních míst. V průběhu letošního roku počet zaměstnanců přesáhne 1000 lidí. Tým tvoří odborníci více než 50 národností.
Pražské centrum se dlouhodobě zaměřuje na vývoj technologií pro bezpečnější, udržitelnou a chytřejší mobilitu. Patří mezi ně zejména systémy ADAS (pozn. pokročilé asistenční systémy pro řidiče), senzory a software pro autonomní řízení, ovládací prvky a kamery v interiéru auta a komponenty chlazení a topení.
Součástí nové budovy jsou specializované laboratoře:
• optická laboratoř pro testování komponentů do lidarů (jde o čisté laboratoře, kde se testují např. zrcátka, čočky a další optické součástky)
• dílna pro kalibraci testovacích vozidel vybavených lidary
• prototypová laboratoř pro IoT zařízení a testovací stanice pro výrobní linky (laboratoř se nepodílí přímo na vývoji produktu, ale na optimalizaci jejich výroby např. kamer a senzorů)
• laboratoř 3D skenování a 3D tisku (prostorový skener načítající dispozice testovacího auta, na základě těchto skenů pak inženýři navrhnou nosiče senzorů, kamer a měřící techniky, které jsou přímo pro testovací vozy vytisknuté na 3D tiskárně)
• laboratoř pro testy kybernetické bezpečnosti senzorů a řídících jednotek (místo, kde se testuje odolnost proti případným hackerským útokům)
Na střeše nové budovy byla instalována fotovoltaická elektrárna s kapacitou 51 KWp, která zajistí 25 % celkové spotřeby elektřiny. Solární panely tak ke dnešnímu dni využívají už tři z pěti budov pražského areálu.
Výstavba nové budovy proběhla v rekordním čase, stavba byla zahájena na podzim 2024 a hotová byla předána v březnu 2026. Pražské vývojové centrum Valeo se v posledních letech dynamicky rozrůstá. Nové budovy byly otevřeny v letech 2017, 2018, 2019, 2022 a nyní 2026.
Společnost Valeo se dnes řadí mezi největší zaměstnavatele v automobilovém průmyslu v České republice, kdy na svých šesti pobočkách dává práci téměř 4800 lidem. Své působení v tuzemsku firma zahájila v roce 1995 otevřením první továrny v Rakovníku. Od té doby se její síť rozrostla o další čtyři výrobní závody: v Žebráku (2001), Humpolci (2002), Podbořanech (2005) a v roce 2019 přibyla druhá továrna v Rakovníku. Výrobní portfolio zahrnuje systémy chlazení a klimatizace, včetně nejmodernějších řešení pro elektromobily, komponenty pro hnací ústrojí, interiérovou elektroniku, senzory a kamery pro asistenční systémy. Kromě výroby hraje klíčovou roli také R&D centrum v Praze s testovacím polygonem v Milovicích. Výzkumné a vývojové centrum bylo založeno v roce 2002 a v současnosti zaměstnává 1000 odborníků, kteří se podílejí na inovacích pro budoucnost dopravy.
O skupině Valeo
Valeo je přední globální technologická společnost, která vytváří inovativní řešení a systémy pro partnery v automobilovém a technologickém průmyslu po celém světě. Struktura společnosti Valeo se opírá o divize POWER, BRAIN a LIGHT a také o divizi Valeo Service, poskytovatelem služeb na trhu s náhradními díly a pro nové formy mobility.
Společnost Valeo usiluje o to, aby mobilita byla bezpečnější, udržitelnější a dostupnější pro všechny. Skupina hraje klíčovou roli při utváření auta budoucnosti, které bude elektrifikované, bezpečnější a definované softwarem. Valeo využívá své globální průmyslové zázemí a technologické prvenství v oblasti elektrifikace, pokročilých asistenčních systémů řidiče, osvětlení a softwaru k tomu, aby získávalo stále větší podíl na hodnotě každého vozu.
Akcie společnosti Valeo jsou kótovány na pařížské burze.
Valeo v číslech: Tržby ve výši 20,9 miliardy EUR v roce 2025 | 100.000 zaměstnanců po celém světě | 29 zemí | 149 výrobních závodů | 59 výzkumných a vývojových center | 19 distribučních platforem (údaje k 26. únoru 2026).
Více informací naleznete nawww.valeo.com
Zdroj: Valeo
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