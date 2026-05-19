Valeo Smart Safety 360 umožní autonomní řízení na dálnicích

Společnost Valeo představila na veletrhu Auto China 2026 významné funkční rozšíření systému Valeo Smart Safety 360 (VSS360), tedy variantního řešení umožňujícího eliminaci elektronických řídících jednotek (ECU) využitím inteligentní přední kamery jako centrální výpočetní jednotky pro ostatní senzory asistenčních systémů řidiče (ADAS). Řešení, díky němuž dojde k poklesu nákladů, zaručuje špičkový jízdní výkon s fúzí senzorů a zároveň je snadno integrovatelné do stávajících architektur vozidel.
Modernizovaný VSS360 nyní podporuje funkci Highway Navigation on Autopilot (NOA), čímž přináší pokročilé schopnosti automatizovaného řízení širšímu okruhu uživatelů. Řešení je v sériové výrobě v Číně od října 2025 a je dodáváno výrobci vozidel pro tamní trh.
"Valeo je světovým lídrem v inteligentních asistenčních systémech pro řidiče a naše týmy se zavázaly vyvíjet nejlepší technologie a zpřístupňovat je co nejširší skupině řidičů," říká Marc Vrecko, CEO divize Valeo Brain a doplňuje: “Přidání funkce Highway Navigation on Autopilot a její cenové zpřístupnění přispěje ke zvýšení bezpečnosti provozu i pohodlnější jízdě.”
Pokročilé bezpečnostní funkce pro vozidla základních tříd
Integrací funkce Highway Navigation on Autopilot do řešení VSS360 přináší Valeo řidičům pokročilou asistenci, která umožňuje vozidlu jet autonomně po zadané trase s dohledem řidiče.
Systém je navržen tak, aby poskytl zážitek z řízení (s rukama na volantu) s důrazem na bezpečnost, dodržování předpisů a komfort řidiče. Jeho vývoj využívá osvědčené základy počítačového vidění a vysoce adaptabilní systémovou architekturu, což zajišťuje spolehlivost a škálovatelnost.
Zatímco tradiční adaptivní tempomat pouze udržuje rychlost, vozidla vybavená systémem NOA dokážou automaticky měnit jízdní pruhy při předjíždění pomalejších vozidel, projíždět dálniční mimoúrovňové křižovatky a výjezdy, a upravovat rychlost na základě mapových dat a dopravního provozu.
Kombinací VSS360 s parkovací řídící jednotkou platforma efektivně demokratizuje autonomii úrovně 2. Díky jednodušší architektuře umožňuje přechod z exkluzivní prémiové funkce na dostupný standard napříč všemi segmenty automobilového trhu.
Plné 360° pokrytí a kompletní cyklus jízdy na dálnicích a rychlostních komunikacích
Řešení VSS360 s NOA pokrývá kompletně celé zorné pole prostřednictvím sady senzorů integrujících přední, boční a zadní kamery s předními a rohovými radary a ultrazvukovými senzory. Tato kombinace umožňuje zvládat navigaci na dálnicích a městských rychlostních komunikacích.
Systém NOA převádí své přesné vnímání a robustní výpočetní schopnosti do pěti klíčových operačních modulů navržených pro zvládnutí kompletního cyklu jízdy. Začíná funkcí jízdy v jednom pruhu, která řídí stabilní jízdu, sledování vozidla a úplné zastavení s jasnou identifikací posledního průjezdného bodu.
Systém dále zvládá nájezdy a výjezdy z dálnic plánováním plynulých trajektorií pro připojení a odpojení, zatímco funkce změny jízdního pruhu provádí automatizované manévry – buď na pokyn řidiče, nebo na základě doporučení systému – až po vyhodnocení okolního provozu a nalezení bezpečných mezer v aktuální situaci na silnici.
To je doplněno inteligentním řízením rychlosti, které dynamicky vypočítává optimální rychlost vozidla s ohledem na legislativní limity, zatáčky a navigační cíle, a funkcí Smart Avoidance, která zajišťuje bezpečné vyhýbání se překážkám, jako jsou dopravní kužely u stavenišť.
Pokročilá automatizace i pro vozy nižších tříd
S implementací přísnějších regulací čelí výrobci aut výzvě, jak poskytovat pokročilé bezpečnostní funkce bez zvyšování ceny základních modelů aut.
Zatímco v minulosti byly pokročilé asistenční systémy vyhrazeny prémiovým modelům, Valeo Smart Safety 360 systém tuto premisu mění tím, že nabízí vysoce výkonný a zároveň cenově dostupný systém navržený pro masové využití a rozvíjející se trhy.
S VSS360 mohou výrobci vozidel zjednodušit vývoj, urychlit uvedení nových modelů na trh a optimalizovat náklady odstraněním jednotlivých elektronických řídících jednotek (ECU) při minimálním dopadu na architekturu vozidla. Přístup "one-stop shop" nabízí komplexní integrované řešení kombinující senzory, software a inženýrské služby, které umožňuje škálování od základní bezpečnosti až po automatizaci úrovně 2 na jednotné platformě.
Zdroj: Valeo (www.valeo.com)
