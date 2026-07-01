Válka o dálniční odpočívadla vypukla!

Jádro sporu: Stát žádá majetek zadarmo
Krize má kořeny v minulosti, kdy Česká republika, potažmo tehdejší Ředitelství silnic a dálnic ČR, neměla kvůli legislativě možnost zajistit výstavbu a provoz čerpacích stanic pohonných hmot. Z tohoto důvodu veškeré stavby vybudovaly na vlastní náklady soukromé společnosti. Současný stav je tedy takový, že soukromé subjekty jsou vlastníky těchto nemovitostí stojících na pozemcích státu, které si ponajímají.
Ještě v září 2025 zástupci ŘSD přislíbili prodloužení nájemních smluv o 8 let s novým, výrazně vyšším nájemným. V rámci předsmluvních jednání bylo mezi ŘSD a společnostmi odsouhlaseno nájemné ve výši stanovené znaleckým posudkem, jehož objednatelem bylo ŘSD. S novými podmínkami majitelé nemovitostí souhlasili, jenže ŘSD ze svých slibů nepochopitelně vycouvalo. Místo toho předložilo vlastníkům zcela nepřijatelné návrhy. Ty spočívaly v prodloužení smluv o 1 rok , respektive o 4 roky , avšak výhradně za podmínky, že majetek společností v hodnotě desítek milionů korun bude následně bezúplatně převeden do vlastnictví státu - tedy ŘSD.
Celá snaha ŘSD nabýt tento majetek navíc působí z pohledu veřejného práva věcně i procesně chybně. Podle zřizovací listiny totiž ŘSD stavby čerpacích stanic ke své provozní činnosti vůbec nepotřebuje, a tudíž je ani nesmí nabýt.
Vlastníci svá práva brání
Společnosti se odmítají bezprecedentnímu tlaku podvolit a varují před nezákonnými kroky ze strany ŘSD. Jiří Neužil, člen představenstva společnosti MONTEGAR a.s., ve svém oficiálním sdělení jasně upozorňuje:
"...jakékoli bránění v užívání nemovitých a movitých věcí ve vlastnictví naší společnosti oprávněně umístěných na pozemcích tvořících část předmětu nájmu podle Nájemní smlouvy na pronájem části odpočívky D1 Klimkovice v km 344,5 vpravo ze dne 11. 5. 2018, a to i prostřednictvím třetí osoby (společnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. - BENZINA, odštěpný závod), by představovalo neoprávněný zásah do vlastnického práva naší společnosti a naše společnost by byla nucena domáhat se ochrany svých práv všemi dostupnými právními prostředky."
I přes vyhrocenou situaci se však vlastníci snaží najít řešení. Michal Poslt, člen představenstva společnosti Monstera Vražné a.s., situaci doplňuje s výzvou k racionalitě:
“I přes vše výše uvedené bychom rádi opětovně deklarovali připravenost naší společnosti dále jednat s Ředitelstvím silnic a dálnic s. p. o vhodném majetkoprávním uspořádání vztahů mezi Ředitelstvím silnic a dálnic s. p. a naší společností za podmínek, jež budou reflektovat oprávněné zájmy obou stran.”
O nás bez nás: Tisková konference bez majitelů
Zcela absurdní tečkou za dosavadním postupem státu je krok ŘSD, které na středu 1.7. svolalo k tomuto tématu tiskovou konferenci. Zástupci firem, které dotčené stavby reálně vlastní a jichž se celý spor bytostně dotýká, na ni však nebyli vůbec pozváni. O majetku v hodnotě desítek milionů korun a osudu klíčových služeb pro motoristy se tak zástupci státu chystají diskutovat v čistě jednostranné rovině – způsobem o nás bez nás. Je ale jasné, že jestli se odpočívadla uzavřou a spor začnou řešit soudy, bude na tom nejhůře řidič, který nebude moci odpočívat nebo tankovat na uzavřených čerpacích stanicích.
Zdroj: Montegar a.s.