Válka v Íránu zdražuje pistácie. V Indii už cena vyskočila o 26 procent

Hormuzský průliv je de facto uzavřen. Za poslední týden jím podle stanice Sky News prošlo jen 13 tankerů místo obvyklých 120 denně.
Írán navíc zcela zakázal export veškerých potravin a 147 kontejnerových lodí uvízlo v Perském zálivu. Český e-shop Ochutnej Ořech, který ročně zpracuje přes 100 tun pistácií, na situaci okamžitě reaguje a skupuje aktuálně dostupné zásoby v Rotterdamu a Hamburku. Ne proto, že by nyní dovážel zboží z Íránu, současná sklizeň íránských pistácií je horší kvality a je zde větší pravděpodobnost výskytu aflatoxinů. Důvodem je skutečnost, že výpadek íránské produkce nevyhnutelně zdraží pistácie na celém světě.
„Současná íránská sklizeň je méně kvalitní a náchylnější na aflatoxiny. My prodáváme výhradně americké pistácie. Problém je ale v tom, že firmy, které mají podepsané dlouhodobé kontrakty s Íránem, teď nedostanou své objemy. Zákonitě se to přelije do poptávky po amerických a tureckých pistáciích a ceny musí jít nahoru,“ vysvětlil Petr Voves ml., jednatel Ochutnej Ořech
Proč válka v Íránu zdraží pistácie i firmám, které z Íránu nenakupují
Řetězový efekt na globálním trhu má několik hlavních příčin:
• Přesun poptávky: Firmy s íránskými kontrakty nedostanou nasmlouvané dodávky. Chybějící objem se tak okamžitě přelévá do americké a turecké produkce.
• Zásah spekulantů: Na trh vstupují velcí hráči s hotovostí. Skupují aktuální sklizně a vyčkávají na další vývoj.
• Slabší rok sklizně: USA i Írán vstupují v roce 2026 do přirozeně slabšího roku sklizně (tzv. off-year), což znamená celkově nižší produkci.
• Zdražení námořní dopravy: Lodě stojí v zálivu, čímž plošně chybí kapacity pro přepravu zboží na jiných trasách. Doprava tak plošně zdražuje.
• Růst pojištění a příplatků: Pojištění zboží v námořní přepravě vzrostlo o více než 1000 %.
• Měnová volatilita: Kurz koruny vůči euru a dolaru je od začátku konfliktu velmi nestabilní.
Klíčová čísla
|Ukazatel
|Hodnota
|Pokles tankerového provozu v Hormuzském průlivu
|~90 %
|Lodě uvízlé v Perském zálivu
|147 kontejnerových lodí
|Nárůst válečného pojistného
|+1000 % (z 625 tis. na 7,5 mil. USD/tanker)
|Krizové příplatky za kontejner
|2000 - 4000 USD
|Globální produkce pistácií 2025/26
|pokles o ~8 % na 1,1 mil. tun
|Ceny pistácií v Indii
|+26 % za jediný týden
|EU RASFF notifikace na aflatoxiny v íránských pistáciích
|3 od února 2026
„Snažíme se co nejvíc předzásobit z aktuálních sklizní, které jsou fyzicky v Evropě. Víme, že všechno, co se doveze později, bude mnohem dražší. I v ořechovém trhu existují spekulanti - velké firmy s hotovostí teď skupují co nejvíc produkce a vyčkávají, co trh udělá. Pro nás to znamená nakupovat teď,“ dodal Petr Voves ml., jednatel Ochutnej Ořech
Co ještě zdraží
Zablokování íránského exportu a napětí v regionu neovlivní pouze trh s pistáciemi:
• Levné datle: Írán je obrovským producentem nejlevnějších datlí. Výpadek exportu vytvoří extrémní tlak na Tunisko, které je druhou největší exportní zemí.
• Rozinky: Nedostupnost íránské produkce skokově přesouvá poptávku na Turecko.
• Datle medjool z Izraele: Vzhledem ke konfliktu v regionu hrozí i zde výrazné riziko zpožděných dodávek.
• Šafrán: Írán zajišťuje zhruba 90 % světové produkce tohoto koření. Jeho export je nyní kompletně zastaven.
Hrozba kongesce evropských přístavů
Jakmile lodě uvízlé v Perském zálivu dorazí do Evropy, přístavy v Rotterdamu a Hamburku budou čelit obrovskému náporu. Oba klíčové uzly mají omezenou kapacitu a jakákoliv neplánovaná anomálie vytvoří „špunt“ pro vyložení a následnou distribuci zboží dál do Evropy. Zdržení má navíc další fatální dopad: čím déle je produkt v přepravě, tím větší je riziko jeho znehodnocení. Teplo a vlhkost v uzavřených kontejnerech urychlují tvorbu nebezpečných aflatoxinů.
O společnosti Ochutnej Ořech
Ochutnej Ořech (Ořechy a sušené plody s.r.o.) je přední český e-shop specializovaný na ořechy, sušené ovoce a zdravé svačiny. Založen byl v roce 1996 Petrem Vovesem st. a funguje jako rodinný podnik bez externích investorů. Ročně odbaví přes 200.000 objednávek, nabízí více než 1000 produktů a zpracuje přes 100 tun pistácií. Obrat za rok 2025 přesáhl 250 milionů Kč. Společnost je dvojnásobným vítězem soutěže Heureka ShopRoku v kategorii Cena kvality za roky 2022 a 2024.
Zdroj: Ochutnej Ořech
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.