Válka v Íránu zdražuje pistácie. V Indii už cena vyskočila o 26 procent

Autor:
  8:30
České Budějovice 13. března 2026 (PROTEXT) - Český e-shop Ochutnej Ořech skupuje zásoby v evropských přístavech. Ne proto, že by z Íránu nakupoval, ale proto, že válka zdraží pistácie všem.

Hormuzský průliv je de facto uzavřen. Za poslední týden jím podle stanice Sky News prošlo jen 13 tankerů místo obvyklých 120 denně.

Írán navíc zcela zakázal export veškerých potravin a 147 kontejnerových lodí uvízlo v Perském zálivu. Český e-shop Ochutnej Ořech, který ročně zpracuje přes 100 tun pistácií, na situaci okamžitě reaguje a skupuje aktuálně dostupné zásoby v Rotterdamu a Hamburku. Ne proto, že by nyní dovážel zboží z Íránu, současná sklizeň íránských pistácií je horší kvality a je zde větší pravděpodobnost výskytu aflatoxinů. Důvodem je skutečnost, že výpadek íránské produkce nevyhnutelně zdraží pistácie na celém světě.

„Současná íránská sklizeň je méně kvalitní a náchylnější na aflatoxiny. My prodáváme výhradně americké pistácie. Problém je ale v tom, že firmy, které mají podepsané dlouhodobé kontrakty s Íránem, teď nedostanou své objemy. Zákonitě se to přelije do poptávky po amerických a tureckých pistáciích a ceny musí jít nahoru,“ vysvětlil Petr Voves ml., jednatel Ochutnej Ořech

Proč válka v Íránu zdraží pistácie i firmám, které z Íránu nenakupují

Řetězový efekt na globálním trhu má několik hlavních příčin:

Přesun poptávky: Firmy s íránskými kontrakty nedostanou nasmlouvané dodávky. Chybějící objem se tak okamžitě přelévá do americké a turecké produkce.

Zásah spekulantů: Na trh vstupují velcí hráči s hotovostí. Skupují aktuální sklizně a vyčkávají na další vývoj.

Slabší rok sklizně: USA i Írán vstupují v roce 2026 do přirozeně slabšího roku sklizně (tzv. off-year), což znamená celkově nižší produkci.

Zdražení námořní dopravy: Lodě stojí v zálivu, čímž plošně chybí kapacity pro přepravu zboží na jiných trasách. Doprava tak plošně zdražuje.

Růst pojištění a příplatků: Pojištění zboží v námořní přepravě vzrostlo o více než 1000 %.

Měnová volatilita: Kurz koruny vůči euru a dolaru je od začátku konfliktu velmi nestabilní.

 

Klíčová čísla

UkazatelHodnota
Pokles tankerového provozu v Hormuzském průlivu~90 %
Lodě uvízlé v Perském zálivu147 kontejnerových lodí
Nárůst válečného pojistného+1000 % (z 625 tis. na 7,5 mil. USD/tanker)
Krizové příplatky za kontejner2000 - 4000 USD
Globální produkce pistácií 2025/26pokles o ~8 % na 1,1 mil. tun
Ceny pistácií v Indii+26 % za jediný týden
EU RASFF notifikace na aflatoxiny v íránských pistáciích3 od února 2026

 

„Snažíme se co nejvíc předzásobit z aktuálních sklizní, které jsou fyzicky v Evropě. Víme, že všechno, co se doveze později, bude mnohem dražší. I v ořechovém trhu existují spekulanti - velké firmy s hotovostí teď skupují co nejvíc produkce a vyčkávají, co trh udělá. Pro nás to znamená nakupovat teď,“ dodal Petr Voves ml., jednatel Ochutnej Ořech

 

Co ještě zdraží

Zablokování íránského exportu a napětí v regionu neovlivní pouze trh s pistáciemi:

Levné datle: Írán je obrovským producentem nejlevnějších datlí. Výpadek exportu vytvoří extrémní tlak na Tunisko, které je druhou největší exportní zemí.

Rozinky: Nedostupnost íránské produkce skokově přesouvá poptávku na Turecko.

Datle medjool z Izraele: Vzhledem ke konfliktu v regionu hrozí i zde výrazné riziko zpožděných dodávek.

Šafrán: Írán zajišťuje zhruba 90 % světové produkce tohoto koření. Jeho export je nyní kompletně zastaven.

 

Hrozba kongesce evropských přístavů

Jakmile lodě uvízlé v Perském zálivu dorazí do Evropy, přístavy v Rotterdamu a Hamburku budou čelit obrovskému náporu. Oba klíčové uzly mají omezenou kapacitu a jakákoliv neplánovaná anomálie vytvoří „špunt“ pro vyložení a následnou distribuci zboží dál do Evropy. Zdržení má navíc další fatální dopad: čím déle je produkt v přepravě, tím větší je riziko jeho znehodnocení. Teplo a vlhkost v uzavřených kontejnerech urychlují tvorbu nebezpečných aflatoxinů.

O společnosti Ochutnej Ořech

Ochutnej Ořech (Ořechy a sušené plody s.r.o.) je přední český e-shop specializovaný na ořechy, sušené ovoce a zdravé svačiny. Založen byl v roce 1996 Petrem Vovesem st. a funguje jako rodinný podnik bez externích investorů. Ročně odbaví přes 200.000 objednávek, nabízí více než 1000 produktů a zpracuje přes 100 tun pistácií. Obrat za rok 2025 přesáhl 250 milionů Kč. Společnost je dvojnásobným vítězem soutěže Heureka ShopRoku v kategorii Cena kvality za roky 2022 a 2024.

 

Zdroj: Ochutnej Ořech

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

OBRAZEM: Miss Czech Republic 2026 představila TOP 10 finalistek. Máte mezi nimi favoritku?

Miss Czech Republic 2026: BIKINI CHALLENGE WINNERS

Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026. Ve finále jsou studentky, modelky i ženy s mezinárodní kariérou, nechybí ani známé tváře z Love...

U Dvoreckého mostu už jsou jámy. Krištof Kintera promění zanedbané místo ve světelný hit

Na vyústění Dvoreckého mostu v Praze 5 vznikne „park lamp“. Jeho autorem je...

U Dvoreckého mostu vzniká světelný park, který má přilákat turisty i místní. Okolí zkratky mezi Zlíchovem a Podolím bude na západním břehu ozdobeno lampami z celého světa. Projekt Light Removes...

Pradávní tvorové na Smíchově „přežijí“. Zanikne ovšem slavná nádražní hospoda a zmizí bariéry

Smíchovské nádraží prochází velkou proměnou.

Jižní část Smíchova prochází výraznou proměnou. Vedle developerského projektu tu roste také dopravní uzel. V historické nádražní budově zůstane unikátní dlažba s pravěkými tvory i obří lustry.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pražské ulice jsou zajímavý retroautosalon. Havlův Golf, sovětská Lada, německé Scorpio a další

Fantomasovský Citroën jsem náhodou objevil v jedné z podzemních garáží.

Když pojmete procházku po městě jako výlet za automobilovými veterány, určitě neprohloupíte. Parkovací místa v centru i v okrajových čtvrtích nabízejí podívání pro pamětníky. Zajímavostí je, že...

Přehled výluk 2026: DPP ohlásil 4 omezení v metru, na povrchu je oprav ještě víc

Na trase metra C mezi Kačerovem a Pražského povstání se v těchto dnech mění...

Pražský dopravní podnik zveřejnil přehled plánovaných realizací nových staveb, oprav a rekonstrukcí, které ovlivní cestování v Praze v roce 2026. Čeká nás tradiční výměna dřevěných pražců na lince C,...

Umělecké školy v Ústeckém kraji žádají o peníze z EU na nástroje a modernizaci

ilustrační snímek

Základní umělecké školy (ZUŠ) v Ústeckém kraji chtějí využít dotace z Operačního programu Spravedlivá transformace. Žádají o peníze na pořízení hudebních...

13. března 2026  7:10,  aktualizováno  7:10

Nákladná zima. Částka za údržbu silnic na Vysočině se blíží ke 300 milionům

Sníh na silnici mezi Jabloncem a Libercem v úterý 19. února 2013

Letošní zimní sezona na Vysočině sice nepatří co do množství sněhu k těm úplně rekordním, přesto místní silničáře i krajskou pokladnu trápí mnohem víc, než tomu bylo v minulých letech.

13. března 2026  8:42,  aktualizováno  8:42

Nejlepší mladí vědci a pedagogové získali Ceny Wernera von Siemense

13. března 2026  8:32

Válka v Íránu zdražuje pistácie. V Indii už cena vyskočila o 26 procent

13. března 2026  8:30

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Noční požár v Hostivaři. Hořel elektroodpad a šrot, hasiči použili speciální techniku

Hasiči zasahují na místě požáru v ulici Ke Kablu (13. března 2026)

Pražští hasiči v noci zasahovali u požáru kovového odpadu a elektroodpadu na pomezí Hostivaře a Dolních Měcholup. Kvůli rozsahu zásahu vyhlásili třetí stupeň poplachu, na místě pracovalo několik...

13. března 2026  8:12

Symfonická pocta Depeche Mode poprvé v Česku

13. března 2026  8:08

Laskavost jako řetězová reakce: Proč si nenechat ujít "tichou knihu" Kde jsi?

13. března 2026

Novým generálním ředitelem ČPZP je Ing. David Šmehlík

13. března 2026  7:57

OBRAZEM: Pražské tramvaje 14T mládnou. Některých změn si všimnou jen fajnšmekři

Tramvaje 14T jezdí po Praze už 20 let. Dopravní podnik je postupně nechává...

Tramvaje 14T letos slaví výročí. Pražany a turisty totiž vozí po Praze už rovných 20 let. Dopravní podnik teď první skutečně moderní a nízkopodlažní tramvaje v Praze postupně inovuje. Některá...

13. března 2026  7:02,  aktualizováno  7:02

Sedlnické sněženky zvou na jarní výlet. Vybírat si ale můžete i z jiných víkendových tipů

Fialové jaterníky, ale třeba také bělostné sněženky (na snímku) lze nyní nalézt...

Přemýšlíte, kam se vydat o víkendu? Vyberte si z našich tipů.

13. března 2026

Hledáme 40 maminek, které otestují řadu Elseve Collagen Lifter
Hledáme 40 maminek, které otestují řadu Elseve Collagen Lifter

Ve spolupráci s L’Oréal Paris hledáme testerky, které chtějí vyzkoušet kompletní řadu pro zvětšení objemu vlasů – šampon, kondicionér a osvěžující...

Med od včelaře? Kraj sužují choroby včelího plodu, nejvíce na Šumpersku

Roman Slavík předsedá chovatelům včel ve Zlínském kraji od roku 2015, snaží se...

Osladit si v zimě čaj medem od souseda, místního včelaře? Nejeden milovník sladké pochutiny se možná bude muset spokojit s produktem z obchodu. V Olomouckém kraji totiž řádí hniloba a mor včelího...

13. března 2026  6:02,  aktualizováno  6:02

Pořadatelé vánočních trhů v Brně se neshodnou. Politici řešení odložili až za volby

Na náměstí Svobody v Brně se slavnostně rozsvítila dvanáctimetrová jedle. (21....

Stejný start, jednotnou propagaci a společnou dramaturgii programu chce prosadit ředitelka Turistického informačního centra Brna (TIC) Jana Janulíková pro pořádání oblíbených vánočních trhů....

13. března 2026  5:42,  aktualizováno  5:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.