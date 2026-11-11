VanEck vstupuje na český trh s 41 ETF a 15 kryptoměnovými ETN

Společnost VanEck, globální správce aktiv s majetkem pod správou v hodnotě přibližně 244 miliard amerických dolarů*, dnes oznámila svůj vstup na český trh. Společnost VanEck zaregistrovala k distribuci v České republice 41 fondů UCITS ETF a zároveň zpřístupňuje 15 kryptoměnových ETN. Investoři v Česku tak získávají přístup k široké nabídce investičních produktů pokrývajících různá odvětví, třídy aktiv, investiční témata i digitální aktiva.
ETF a ETN společnosti VanEck jsou registrovány také v dalších zemích střední a východní Evropy, včetně Polska, Chorvatska, Maďarska a Rumunska. Všechny produkty jsou kotovány na burzách Xetra, Euronext, London Stock Exchange a SIX Swiss Exchange.
„Čeští investoři hledají efektivní a transparentní způsoby, jak dosáhnout svých dlouhodobých investičních cílů a jak zajisti své finance na důchod. Díky naší široké nabídce ETF a ETN, která je nyní dostupná i v České republice, přinášíme místním investorům více než 70 let zkušeností s včasným rozpoznáváním investičních trendů,“ říká Martijn Rozemuller, generální ředitel VanEck Europe.
„V nadcházejících měsících budeme spolupracovat s místními partnery, abychom českým investorům umožnili přístup k našim produktům – od polovodičů a obranného průmyslu až po digitální aktiva – prostřednictvím brokerů a bank, které již využívají,“ říká Koen Bendermacher, Associate Director Sales & Business Development pro Českou republiku ve VanEck Europe.
VanEck v kostce
· Více než 70 let zkušeností a pohledu do budoucnosti. Společnost VanEck byla založena v roce 1955 a dlouhodobě se zaměřuje na inovativní investiční strategie orientované na budoucí vývoj trhů.
· Průkopník významných investičních trendů. VanEck zpřístupnil investorům investice do zlata (1968), rozvíjejících se trhů (1993), ETF (2006) a ETN (2020).
· Globální působnost a široká nabídka. VanEck nabízí celosvětově více než 100 ETF. V Evropě je dostupných 41 ETF a 15 ETN, přičemž všechny tyto produkty jsou nyní k dispozici také v České republice.
· Evropský lídr v tematickém investování. VanEck patří mezi průkopníky tematických investic. Jako první v Evropě uvedl ETF zaměřené na polovodiče, obranný průmysl, videohry a e-sport, vzácné zeminy, vesmírný průmysl a kvantové technologie.
· Nejnovější milník. Fond VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF slaví deset let od svého založení a jeho objem spravovaných aktiv nedávno překročil hranici 10 miliard eur.
Dostupnost investičních produktů
Všechny produkty jsou kotovány na burzách Xetra, Euronext, London Stock Exchange a SIX Swiss Exchange. Čeští investoři s nimi mohou obchodovat prostřednictvím brokerů a bank působících v České republice.
Kompletní seznam produktů naleznete na webových stránkách společnosti: VanEck – Přehled ETF.
O společnosti VanEck
Společnost VanEck byla založena v roce 1955 a od svého vzniku se zaměřuje na inovace a progresivní investiční strategie. V současnosti spravuje celosvětově aktiva v hodnotě přibližně 244 miliard amerických dolarů*, a to prostřednictvím ETF, aktivně spravovaných fondů a institucionálních účtů. S více než 100 ETF po celém světě nabízí široké portfolio investičních produktů pokrývajících řadu odvětví, tříd aktiv a strategií typu smart beta.
VanEck patří mezi první správce aktiv, kteří investorům umožnili přístup na globální trhy. Cílem společnosti vždy bylo identifikovat nové trendy a třídy aktiv, například investice do zlata (1968), rozvíjejících se trhů (1993) a ETF (2006). Tyto investiční oblasti významně ovlivnily podobu celého investičního odvětví.
Společnost VanEck sídlí v New Yorku a má kanceláře po celém světě, mimo jiné ve Frankfurtu nad Mohanem (Německo), Madridu (Španělsko), Londýně (Spojené království), Miláně (Itálie), Curychu (Švýcarsko), Amsterdamu (Nizozemsko), Sydney (Austrálie) a Šanghaji (Čína).
Další informace o společnosti VanEck a jejích fondech naleznete na www.vaneck.com nebo na blogu www.vaneck.com/etf-europe/blog.
Údaje platné k 30. 9. 2026.
Investování do fondů je spojeno s rizikem ztráty investovaných prostředků. Hodnota investic může růst i klesat a investor nemusí získat zpět celou investovanou částku. Tematické ETF se zaměřují na konkrétní odvětví, a proto mohou podléhat výraznějším cenovým výkyvům než široce diverzifikované investice. Digitální aktiva se objevila teprve v posledním desetiletí a v mnoha jurisdikcích stále neexistuje jednoznačný regulatorní rámec. Kryptoměnové ETN představují vysoce rizikové dluhové cenné papíry navázané na aktiva s vysokou volatilitou a nesou také úvěrové riziko emitenta. Investoři mohou přijít o celou investovanou částku. Mezi další rizika patří měnová, technologická, právní a regulatorní rizika. Před investováním si prosím prostudujte sdělení klíčových informací (KID) a prospekt, které obsahují další důležité informace.
DŮLEŽITÉ INFORMACE
Toto sdělení má marketingový charakter. Informace pocházejí od společnosti VanEck (Europe) GmbH, která je oprávněna působit jako investiční podnik v Evropském hospodářském prostoru podle směrnice o trzích finančních nástrojů („MiFID“). Společnost VanEck (Europe) GmbH má sídlo na adrese Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt nad Mohanem, Německo, a byla pověřena distribucí produktů VanEck v Evropě správcovskou společností VanEck Asset Management B.V. („ManCo“), která byla založena podle nizozemského práva a je registrována u nizozemského Úřadu pro finanční trhy (AFM).
Tento materiál slouží výhradně k obecným a předběžným informačním účelům a nepředstavuje investiční, právní ani daňové poradenství. Není poskytována žádná záruka ani ujištění ohledně přesnosti či úplnosti uvedených informací a v maximálním rozsahu povoleném právními předpisy je vyloučena odpovědnost za jejich použití. Vyjádřené názory a stanoviska jsou názory autorů a nemusí nutně odrážet stanovisko společnosti VanEck. Tyto názory jsou aktuální k datu zveřejnění a mohou se měnit v závislosti na tržních podmínkách. Informace získané od třetích stran jsou považovány za důvěryhodné, nebyly však nezávisle ověřeny z hlediska přesnosti či úplnosti a nelze je zaručit.
Před přijetím konečného investičního rozhodnutí si prosím prostudujte prospekt v anglickém jazyce a sdělení klíčových informací („KID“) v místním jazyce, které obsahují úplné informace o rizicích. Tyto dokumenty jsou bezplatně dostupné na www.vaneck.com, u správcovské společnosti ManCo nebo u pověřeného zástupce pro poskytování služeb investorům.
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF („ETF“) je podfondem společnosti VanEck ETFs N.V., zastřešující investiční společnosti typu UCITS, registrované u nizozemského Úřadu pro finanční trhy (AFM). Fond je pasivně spravovaný a sleduje akciový index.
Popsaný produkt je v souladu s článkem 8 nařízení (EU) 2019/2088 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb. Informace o aspektech udržitelnosti podle uvedeného nařízení jsou dostupné na www.vaneck.com.
Před přijetím investičního rozhodnutí musí investoři zvážit všechny charakteristiky a cíle fondu uvedené v prospektu, v informacích týkajících se udržitelnosti nebo v souvisejících dokumentech.
Hodnota ETF může v důsledku zvolené investiční strategie výrazně kolísat. Aktuální složení portfolia ETF je zveřejňováno každý obchodní den na www.vaneck.com v sekci „Holdings“ příslušného fondu a rovněž prostřednictvím souboru PCF v sekci „Documents“. Informace jsou publikovány také prostřednictvím jednoho či více poskytovatelů tržních dat.
Indikativní čistá hodnota aktiv ETF (iNAV) je dostupná na platformě Bloomberg. Podrobnosti o regulovaných trzích, na nichž je ETF kotováno, naleznete v sekci „Trading Information“ na stránce příslušného fondu na www.vaneck.com.
Investoři musí nakupovat a prodávat podílové jednotky nebo akcie UCITS na sekundárním trhu prostřednictvím zprostředkovatele (například brokera) a zpravidla je nemohou odprodat přímo fondu UCITS. S obchodováním mohou být spojeny makléřské poplatky. Nákupní cena může být vyšší a prodejní cena nižší než aktuální čistá hodnota aktiv.
Investice do ETF představuje nabytí akcií nebo podílových jednotek ETF, nikoliv přímé vlastnictví podkladových aktiv. Daňové zacházení závisí na individuálních okolnostech každého investora a může se v průběhu času měnit.
Správcovská společnost ManCo může ukončit nabízení ETF v jedné nebo více jurisdikcích. Přehled práv investorů je v anglickém jazyce dostupný zde: Summary of Investor Rights.
Žádná část tohoto materiálu nesmí být bez výslovného písemného souhlasu společnosti VanEck reprodukována v jakékoli podobě ani citována v jiné publikaci.
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Zdroj: VanEck / Hero & Outlaw a. s.
PROTEXT
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59979.