Vangelis Original Symphonic Concert ožije již v dubnu 2027 v O2 universu!

Hudba, která zásadně utvářela atmosféru filmového eposu 1492: Dobytí ráje (1492: Conquest of Paradise) a podmanila si světová kina i miliony posluchačů po celém světě, zazní 21. dubna 2027 v pražském O2 universu. Po mimořádném úspěchu koncertu v roce 2026 se Vangelis Original Symphonic Concert vrací jako velkolepá pocta tvorbě a odkazu řeckého skladatele Vangelise. Výjimečný večer propojí monumentální symfonické aranže s dechberoucími vizuálními projekcemi, které diváky zavedou do nezapomenutelných světů Vangelisovy hudby. Vedle kultovní skladby Ráj v podání Daniela Hůlky zazní také slavné melodie z filmů Blade Runner, Chariots of Fire, Hořký měsíc, Bounty či Alexander.
Ústřední píseň Ráj v podání Daniela Hůlky
Speciálním hostem koncertu bude Daniel Hůlka, jedna z nejvýraznějších osobností české hudební a muzikálové scény. Diváci jej znají především z titulních rolí v legendárních muzikálech Dracula, Hrabě Monte Cristo nebo Jekyll & Hyde. Jeho nezaměnitelný hlas a mimořádný pěvecký projev dodávají Vangelisově hudbě jedinečnou emocionální sílu. Právě skladba Ráj, česká verze ikonické Conquest of Paradise, svou monumentální melodií a silným emocionálním nábojem dokonale ladí s Hůlkovým pěveckým stylem. Není proto náhodou, že se stala jednou z jeho nejvýraznějších interpretací.
Vangelis za hudbu k filmovému eposu 1492: Dobytí ráje získal prestižní ocenění v podobě Zlatého glóbu. Samotná ústřední melodie však dávno překročila hranice filmového plátna – stala se celosvětovým fenoménem a dodnes zní při významných sportovních událostech, slavnostních ceremoniích i dalších výjimečných okamžicích po celém světě.
Vangelis: génius hudebních obrazů a průkopník elektronické hudby
Evangelos Odysseas Papathanassiou, známý po celém světě jako Vangelis, patří mezi nejvýznamnější hudební skladatele 20. století. Svou jedinečnou tvorbou zásadně ovlivnil podobu filmové hudby a stal se jedním z průkopníků elektronické hudby. Jeho kompozice spojují symfonickou monumentalitu s moderním elektronickým zvukem a dodnes inspirují posluchače i hudebníky napříč generacemi.
Za hudbu k filmu Ohnivé vozy (Chariots of Fire) získal prestižního Oscara. Mezi jeho nejslavnější filmové soundtracky patří také kultovní hudba k filmu Blade Runner režiséra Ridleyho Scotta, epická hudba k historickému velkofilmu 1492: Dobytí ráje, soundtrack k filmu Alexander, hudba k psychologickému dramatu Hořký měsíc (Bitter Moon) režiséra Romana Polanského i k dobrodružnému snímku Bounty, v němž zazářily hvězdy jako Mel Gibson, Anthony Hopkins, Daniel Day-Lewis a Liam Neeson.
Hudebního nastudování se ujme uznávaný britský dirigent Pete Harrison, který má dlouholeté zkušenosti s interpretací filmové hudby. Pod jeho taktovkou vystoupí jeden z nejrespektovanějších českých symfonických orchestrů specializujících se na scénickou a filmovou hudbu. Vangelis Original Symphonic Concert nabídne mimořádný hudebně-vizuální zážitek, který připomene nadčasovou sílu Vangelisovy tvorby.
Vstupenky jsou v prodeji v sítích Ticketportal a Ticketmaster.
Zdroj: JVS HOLDING GROUP