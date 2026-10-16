Vánoce 2026 ve znamení minimalismu. Decor by Glassor představuje kolekci Less

Co když letos pojmeme Vánoce trochu jemněji? Místo výrazné výzdoby zvolíme decentnější barvy, matné povrchy a necháme vyniknout samotné tvary?
Každý rok přibude pár nových ozdob. Pak další, protože je přece krásná. A ještě jedna, která se tam určitě nějak vejde. A najednou se na stromečku potkávají třpytky, vzory, výrazné barvy a spousta různých dekorací.
Právě na tuto záplavu vánočních dekorací reaguje nová kolekce Less české značky Decor by Glassor.
Less.
Nová kolekce Decor by Glassor vychází z principu „less is more“ a představuje pojetí vánoční výzdoby pro rok 2026, které staví na jednoduchosti, barvách a materiálu. Minimum zdobení, čisté tvary, matné hebké povrchy a odstíny, které nechávají vyniknout samotné sklo.
A hlavně prostor pro kombinování.
„Při navrhování kolekce Less jsme chtěli ukázat, že vánoční výzdoba nemusí být výrazná, aby byla zajímavá. Někdy stačí ubrat dekor, soustředit se na barvu, tvar a povrch skla a nechat jednotlivé ozdoby vyniknout. Nechtěli jsme ale vytvořit kolekci jen pro milovníky minimalismu. Less má fungovat i vedle ozdob, které už lidé doma mají,“ vysvětluje Veronika Urbánková, designérka značky Decor by Glassor.
Čtyři barvy, které najdete v lese
Skořicová, burgundy, krémově bílá a forest green. Čtyři odstíny, které spolu fungují velmi dobře a každý z nich připomíná něco, co můžete v lese potkat.
Dusk Berry
Rudé, dokonale zralé brusinky ukryté mezi zasněženým jehličím.
Právě tenhle obraz se promítá do odstínu Dusk Berry. Hluboká vínová barva připomíná zmrzlé lesní plody a vínové listí, které v zimním lese zůstává posledním barevným akcentem. Do kolekce tak přináší její nejvýraznější odstín.
Deep Forest
Zimní les, když se stmívá.
Pokud bydlíte u lesa, možná ten moment znáte. O Vánocích se mezi stromy setmí a les najednou působí ještě temněji než obloha nad ním. Přesně takový je Deep Forest. Velmi tmavá zelená, sytá jako zimní jehličí.
Champagne Glow
Krémově bílý odstín Champagne Glow zdobí mrazivý dekor, jako by ho přes noc na sklo namalovala sama zima.
Jemné krystalky vytvářejí vzor připomínající jinovatku na ranním okně. Pod prvními paprsky studeného zimního slunce se celý obraz rozzáří a na chvíli vypadá, jako by na skle skutečně zůstal otisk mrazivého rána.
Cinnamon Roll
Teplý skořicový odstín připomíná les na konci podzimu.
Spadané žaludy, šišky, popraskanou kůru stromů a drobné houby, které zůstaly ukryté pod vrstvou listí. Je to barva teplá a zemitá, která do kolekce přináší klidné tóny lesa těsně před příchodem zimy.
Čtyři barvy můžete libovolně kombinovat. Klidně všechny najednou, nebo jen dvě či tři. Less nemá žádný barevný manuál, který by vám říkal, kam co pověsit.
Minimalismus pro minimalisty. A taky pro všechny ostatní.
Kolekce Less je určena jak milovníkům jednoduché vánoční výzdoby, kteří dávají přednost několika barvám a čistým tvarům, tak těm, kteří mají doma výrazné dekorace a nechtějí se jich vzdát.
Protože Less není proti extravaganci. Pomáhá jí vyniknout.
Máte doma výrazné ozdoby, třpytivé kousky nebo dekorace různých tvarů a materiálů? Přidejte mezi ně matné baňky a další tvary z kolekce Less. Vytvoří klidnější plochy, díky kterým nebudou všechny ozdoby soutěžit o pozornost.
„Minimalismus pro nás neznamená prázdný stromeček ani dokonale sladěnou výzdobu. Naopak nás baví kombinovat jednoduché ozdoby s těmi výraznějšími, které mají svůj příběh. Matné povrchy a tlumené barvy dokážou vytvořit zajímavý kontrast a dát prostor i ozdobám, které by jinak mezi ostatními zanikly,“ doplňuje designérka.
Nemusíte začínat od nuly
Nová kolekce neznamená, že musíte vyhodit loňské ozdoby a začít znovu.
Máte doma oblíbené kousky? Nechte je tam.
Less můžete použít jako nový základ ke stávající kolekci a postupně ji doplňovat. Teplé barvy se dobře kombinují s dalšími odstíny a matný povrch vytváří zajímavý kontrast k lesklému sklu, třpytkám nebo jiným texturám.
Přidejte například bestsellerovou ozdobu ve tvaru vánočky, plstěného sobíka nebo další dekorace, které máte rádi. Najednou vznikne výzdoba, která není dokonale jednotná, ale má vlastní charakter.
Celý stromeček, nebo jen pár ozdob?
Kolekce nabízí obě možnosti. Čtyři barevné odstíny a různé tvary mohou tvořit základ celé vánoční výzdoby, ale stejně dobře fungují jako doplněk k již existujícím dekoracím.
Princip kombinování matných a lesklých povrchů, výrazných a tlumených barev přitom nemusí zůstat jen u vánočního stromku. Uplatní se také při výzdobě slavnostní tabule, větví, věnců nebo dalších míst v interiéru.
Less není o tom, co na stromeček nedáte. Je o tom, co díky tomu konečně vynikne.
Kolekce tak připomíná, že vánoční výzdoba nemusí každý rok začínat znovu. Někdy stačí několik nových ozdob, které těm stávajícím dají jiný výraz.
O Decor by Glassor
Decor by Glassor je česká rodinná značka, která navazuje na dlouhou tradici výroby ručně foukaných skleněných vánočních ozdob. Tradiční řemeslo propojuje se současným designem a každý rok přináší nové kolekce, ve kterých hledá nové způsoby, jak české sklářství představit v moderním kontextu.
V sortimentu Decor by Glassor najdete tisíce druhů skleněných dekorací od klasických vánočních koulí až po originální figurky a autorské kolekce. Značka své výrobky vyváží do více než 20 zemí světa a sídlí v srdci Křišťálového údolí. Věří v kouzlo ruční práce a v to, že tradiční sklářské řemeslo může být zároveň současné, kreativní a nečekané.
Zdroj: Decor by Glassor
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