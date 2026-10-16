Vánoce 2026 ve znamení minimalismu. Decor by Glassor představuje kolekci Less

Autor:
  8:54
Sledovat Metro na Googlu

Liberec 16. října 2026 (PROTEXT) - Česká značka Decor by Glassor představuje novou kolekci skleněných vánočních ozdob Less, která vychází z principu „less is more“. Čtyři odstíny inspirované přírodou, čisté tvary a převážně matné povrchy přinášejí alternativu k výrazné vánoční výzdobě. Kolekce zároveň ukazuje, že minimalismus nemusí znamenat vzdát se oblíbených dekorací. Naopak jim může pomoci vyniknout.

Co když letos pojmeme Vánoce trochu jemněji? Místo výrazné výzdoby zvolíme decentnější barvy, matné povrchy a necháme vyniknout samotné tvary?

Každý rok přibude pár nových ozdob. Pak další, protože je přece krásná. A ještě jedna, která se tam určitě nějak vejde. A najednou se na stromečku potkávají třpytky, vzory, výrazné barvy a spousta různých dekorací.

Právě na tuto záplavu vánočních dekorací reaguje nová kolekce Less české značky Decor by Glassor.

Less.

Nová kolekce Decor by Glassor vychází z principu „less is more“ a představuje pojetí vánoční výzdoby pro rok 2026, které staví na jednoduchosti, barvách a materiálu. Minimum zdobení, čisté tvary, matné hebké povrchy a odstíny, které nechávají vyniknout samotné sklo.

A hlavně prostor pro kombinování.

„Při navrhování kolekce Less jsme chtěli ukázat, že vánoční výzdoba nemusí být výrazná, aby byla zajímavá. Někdy stačí ubrat dekor, soustředit se na barvu, tvar a povrch skla a nechat jednotlivé ozdoby vyniknout. Nechtěli jsme ale vytvořit kolekci jen pro milovníky minimalismu. Less má fungovat i vedle ozdob, které už lidé doma mají,“ vysvětluje Veronika Urbánková, designérka značky Decor by Glassor.

Čtyři barvy, které najdete v lese

Skořicová, burgundy, krémově bílá a forest green. Čtyři odstíny, které spolu fungují velmi dobře a každý z nich připomíná něco, co můžete v lese potkat.

Dusk Berry

Rudé, dokonale zralé brusinky ukryté mezi zasněženým jehličím.

Právě tenhle obraz se promítá do odstínu Dusk Berry. Hluboká vínová barva připomíná zmrzlé lesní plody a vínové listí, které v zimním lese zůstává posledním barevným akcentem. Do kolekce tak přináší její nejvýraznější odstín.

Deep Forest

Zimní les, když se stmívá.

Pokud bydlíte u lesa, možná ten moment znáte. O Vánocích se mezi stromy setmí a les najednou působí ještě temněji než obloha nad ním. Přesně takový je Deep Forest. Velmi tmavá zelená, sytá jako zimní jehličí.

Champagne Glow

Krémově bílý odstín Champagne Glow zdobí mrazivý dekor, jako by ho přes noc na sklo namalovala sama zima.

Jemné krystalky vytvářejí vzor připomínající jinovatku na ranním okně. Pod prvními paprsky studeného zimního slunce se celý obraz rozzáří a na chvíli vypadá, jako by na skle skutečně zůstal otisk mrazivého rána.

Cinnamon Roll

Teplý skořicový odstín připomíná les na konci podzimu.

Spadané žaludy, šišky, popraskanou kůru stromů a drobné houby, které zůstaly ukryté pod vrstvou listí. Je to barva teplá a zemitá, která do kolekce přináší klidné tóny lesa těsně před příchodem zimy.

Čtyři barvy můžete libovolně kombinovat. Klidně všechny najednou, nebo jen dvě či tři. Less nemá žádný barevný manuál, který by vám říkal, kam co pověsit.

Minimalismus pro minimalisty. A taky pro všechny ostatní.

Kolekce Less je určena jak milovníkům jednoduché vánoční výzdoby, kteří dávají přednost několika barvám a čistým tvarům, tak těm, kteří mají doma výrazné dekorace a nechtějí se jich vzdát.

Protože Less není proti extravaganci. Pomáhá jí vyniknout.

Máte doma výrazné ozdoby, třpytivé kousky nebo dekorace různých tvarů a materiálů? Přidejte mezi ně matné baňky a další tvary z kolekce Less. Vytvoří klidnější plochy, díky kterým nebudou všechny ozdoby soutěžit o pozornost.

„Minimalismus pro nás neznamená prázdný stromeček ani dokonale sladěnou výzdobu. Naopak nás baví kombinovat jednoduché ozdoby s těmi výraznějšími, které mají svůj příběh. Matné povrchy a tlumené barvy dokážou vytvořit zajímavý kontrast a dát prostor i ozdobám, které by jinak mezi ostatními zanikly,“ doplňuje designérka.

Nemusíte začínat od nuly

Nová kolekce neznamená, že musíte vyhodit loňské ozdoby a začít znovu.

Máte doma oblíbené kousky? Nechte je tam.

Less můžete použít jako nový základ ke stávající kolekci a postupně ji doplňovat. Teplé barvy se dobře kombinují s dalšími odstíny a matný povrch vytváří zajímavý kontrast k lesklému sklu, třpytkám nebo jiným texturám.

Přidejte například bestsellerovou ozdobu ve tvaru vánočky, plstěného sobíka nebo další dekorace, které máte rádi. Najednou vznikne výzdoba, která není dokonale jednotná, ale má vlastní charakter.

Celý stromeček, nebo jen pár ozdob?

Kolekce nabízí obě možnosti. Čtyři barevné odstíny a různé tvary mohou tvořit základ celé vánoční výzdoby, ale stejně dobře fungují jako doplněk k již existujícím dekoracím.

Princip kombinování matných a lesklých povrchů, výrazných a tlumených barev přitom nemusí zůstat jen u vánočního stromku. Uplatní se také při výzdobě slavnostní tabule, větví, věnců nebo dalších míst v interiéru.

Less není o tom, co na stromeček nedáte. Je o tom, co díky tomu konečně vynikne.

Kolekce tak připomíná, že vánoční výzdoba nemusí každý rok začínat znovu. Někdy stačí několik nových ozdob, které těm stávajícím dají jiný výraz.

 

O Decor by Glassor

Decor by Glassor je česká rodinná značka, která navazuje na dlouhou tradici výroby ručně foukaných skleněných vánočních ozdob. Tradiční řemeslo propojuje se současným designem a každý rok přináší nové kolekce, ve kterých hledá nové způsoby, jak české sklářství představit v moderním kontextu.

V sortimentu Decor by Glassor najdete tisíce druhů skleněných dekorací od klasických vánočních koulí až po originální figurky a autorské kolekce. Značka své výrobky vyváží do více než 20 zemí světa a sídlí v srdci Křišťálového údolí. Věří v kouzlo ruční práce a v to, že tradiční sklářské řemeslo může být zároveň současné, kreativní a nečekané.

 

Zdroj: Decor by Glassor

 

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59648.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Zemřel Jiří Štěpnička. Hrál v Národním i Gottwalda, namluvil Forda či Douglase

Jiří Štěpnička (Praha, 27. února 2020)

Filmový a divadelní herec Jiří Štěpnička zemřel ve věku 79 let. Dlouholetý člen Národního divadla ztvárnil desítky rolí, jeho hlasem mluvil v českém znění Harrison Ford či Michael Douglas. Jeho...

„Pokutu jsem moc neřešil.“ Muž včera vylezl na Liblice, dole čekali policisté a hasiči

Joseph Konek vylezl na nejvyšší stavbu Česka, dole čekala policie

Nejvyšší stavba v Česku ještě stojí, ale už zhasla. Zatímco se Liblice připravují na demolici, přitahují milovníky adrenalinu jako magnet. Josef Konek na ně vylezl v úterý. Dole na něj čekala dvě...

Volby 2026 skončily, začíná sčítání hlasů. Kde sledovat výsledky online a kdy budou známé?

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Střední průmyslové škole...

Volební místnosti se v sobotu 10. října ve 14 hodin uzavřely. Komunální a senátní volby 2026 skončily a volební komise začaly sčítat hlasy. Kdo ovládne pražský magistrát a další radnice v Česku?...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Výsledky voleb v Praze: Hnutí STAN vyhrálo volby do pražského magistrátu. Senátory čeká 2. kolo

Pražané v komunálních volbách vybírají zastupitele hlavního města i své městské části.

Volební místnosti se v sobotu po 14. hodině uzavřely. Pražané tak rozhodli o budoucím vedení metropole i svých městských částí. V některých částech hlavního města probíhaly také volby do Senátu....

Žvýkačky u pokladny už nestačí. Obchody kvůli samoobslužným pokladnám mění strategii

Nákupy během středečního otevření drogerie Normal. (12. srpna 2026)

Znáte to: stojíte u pokladny a na poslední chvíli hodíte do košíku balíček žvýkaček nebo čokoládovou tyčinku. Tomuto fenoménu se říká impulzivní nákup a pro obchodníky představuje obrovský byznys. S...

Uzel, Menzel, Srstka. Zemřelí v reklamách znovu ožívají. Co dovoluje zákon a kde jsou hranice?

Radim Uzel v roce 2022 podlehl zákeřné nemoci. Reklamu natočil pár týdnů před...

Radim Uzel, Jiří Menzel nebo Július Satinský. Využívání zesnulých osobností v reklamě otevírá otázku, kde končí marketing a začíná zásah do osobnostních práv. Kdy je takové využití legální a...

17. října 2026

Senátní volby 2026: Praha vybrala tři senátory. Volební výsledky druhého kola

V Česku začaly komunální a senátní volby. (9. září 2026)

O novém složení jedné třetiny horní komory Parlamentu rozhodli voliči v závěrečném souboji o senátorská křesla. V Praze se hlasovalo ve třech obvodech, druhé kolo senátních voleb se ale týkalo také...

17. října 2026  16:09,  aktualizováno  17:16

Den seniorů oslaví v Rokytnici nad Jizerou

ilustrační snímek

Kapela Naboso, tvořivá dílna, fotobedna, kouzelnické překvapení či promítání historických fotografií.

17. října 2026  16:50

Rakovník povedou Nezávislí s podporou STAN a SEN 21, Město pro vás a ODS

ilustrační snímek

Rakovník povedou Nezávislí s podporou STAN a SEN 21, Město pro vás a ODS. Dnes oznámili uzavření koalice. Starostou by měl být Tomáš Konopásek (za STAN),...

17. října 2026  14:32,  aktualizováno  14:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Francouzský podzim v Ostravě nabídne koncerty i debatu s politologem Rupnikem

ilustrační snímek

Koncerty, přednášky, divadlo i gastronomii nabídne 35. ročník festivalu Francouzský podzim v Ostravě. Akce se uskuteční od 21. října do 30. listopadu. Jedním z...

17. října 2026  13:42,  aktualizováno  13:42

Sněm Soudcovské unie řešil úskalí při výběru soudců i využití AI v justici

ilustrační snímek

Sněm Soudcovské unie, který dnes skončil v Lipně nad Vltavou, se zabýval úskalími v systému výběru soudců i možným využitím umělé inteligence v justici....

17. října 2026  13:37,  aktualizováno  13:37

Lněnička si připadal jako v Pánovi prstenů, Kerekes stála nad propastí. Vzniklo nové české fantasy

Z filmu Máma a Táta jsou Boží

Chůze po hladině Vltavy s Karlovým mostem v pozadí, levitace nad propastí i kouzla před zeleným plátnem. Natáčení nové české fantasy komedie Máma a Táta jsou Boží přineslo hercům neobvyklé zážitky....

17. října 2026  15:10

Obnovená naučná stezka představí historii hornictví i proměny šumavské krajiny

ilustrační snímek

Dobrovolníci po šestadvaceti letech revitalizovali naučnou stezku Cestou zlatokopů, která na sedmi kilometrech seznamuje návštěvníky s bohatou hornickou...

17. října 2026  13:29,  aktualizováno  13:29

Obnova hlavní budovy plzeňské knihovny vyjde na 250 mil.Kč, dnes se uzavřela

Obnova hlavnĂ­ budovy plzeĹskĂ© knihovny vyjde na 250 mil.KÄŤ, dnes se uzavĹ™ela

Plzeň zahajuje přestavbu hlavní budovy městské knihovny založené před 150 lety. Při kompletní rekonstrukci za čtvrt miliardy korun zmodernizuje interiéry,...

17. října 2026  12:45,  aktualizováno  12:45

Padlý vysílač v Liblicích láká davy. Totální chaos, líčí šéf demoliční firmy

Lidé se chodí dívat na padlý vysílač v Liblicích. (16. října 2026)

Místo demolice rozhlasového vysílače v Liblicích na Českobrodsku láká desítky lidí. Podle spolumajitele demoliční firmy Kovo-Central Jakuba Hudce ale někteří nerespektují zákaz vstupu, vozí si...

17. října 2026  13:42

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Opava chce po více než 20 letech obnovit autobusové nádraží, má pro něj studii

ilustrační snímek

Opava by po více než 20 letech mohla mít znovu autobusové nádraží. Město si nechalo zpracovat studii, která navrhuje jeho umístění za železniční stanicí Opava...

17. října 2026  10:37,  aktualizováno  10:37

Tato čísla padají v loterii nejčastěji. Pomůžou vám k vysněným milionům?

Eurojackpot spadající pod mezinárodní loterijní skupinu Allwyn funguje i v...

Existují čísla, která se v loterii Eurojackpot objevují častěji než ostatní. Statistiky ukazují, že mezi hlavními čísly vede nenápadná dvacítka. Znamená to, že se vyplatí vsadit právě na ně?...

17. října 2026  11:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.