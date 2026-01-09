Vánoce Brno mají za sebou mimořádný ročník

Praha 9. ledna 2026 (PROTEXT) - Ve znamení vysoké návštěvnosti, rekordních zisků, nebývalé štědrosti a především nezapomenutelné atmosféry se nesl nedávno skončený ročník brněnských vánočních trhů, které uspořádala městská část Brno-střed.

Městská část Brno-střed je hlavním a nejtradičnějším organizátorem vánočních trhů v centru Brna již od roku 1993. Pod značkou Vánoce Brno je organizuje na Zelném trhu, u sochy Jošta a v parku na Moravském náměstí, terase na Baštách, na Římském náměstí a v části náměstí Svobody. Celkem zajišťovala přes 160 prodejních stánků.

Vánoce v Brně začaly, stejně jako v mnohých evropských metropolích, 14. listopadu a trvaly až do konce kalendářního roku 2025, kdy vyvrcholily oslavou Silvestra na Zelném trhu. „Vánoce Brno se vydařily po všech stránkách. Od začátku až do konce roku se trhy těšily vysoké návštěvnosti, která byla velmi silná už v období prvních dvou týdnů. Příchozí rekordně podpořili charitativní sbírku Daruj kelímek, jež vynesla přes 5 milionů korun, a pomohli celkem 60 neziskovým organizacím,“ řekla 1. místostarostka městské části Brno-střed Ludmila Oulehlová (ANO). 

Městská část provozovala pro celé vánoční trhy vratný systém a zajišťovala nákup kelímků na horké nápoje, a to na vlastní náklady. V oběhu bylo celkem 350 tisíc kelímků. Sadu zdobilo dvacet originálních motivů brněnského draka. Tisíce lidí si kelímek ponechaly jako suvenýr. Celkově vratný systém vynesl městské části zhruba 5 milionů korun.

„Nejvíce návštěvníky oslovily bílé kelímky s motivy hokejové Komety a černé s vánoční tramvají. Velký zájem byl také o dárkové předměty. Lidé nakupovali hlavně plecháčky, kterých se prodalo přes 5 tisíc,“ sdělila místostarostka Ludmila Oulehlová a dodala, že výrazně vzrostla návštěvnost sociálních sítí a webových stránek Vánoce Brno. Meziročně šlo o téměř dvojnásobný nárůst. K nejúspěšnějším komunikačním kanálům patří facebookový profil, který má aktuálně přes 30 tisíc sledujících. 

Vánoční trhy v režii městské části jsou primárně financované z nájmů prodejců. Výsledné příjmy činily 56 milionů korun, výdaje se vyšplhaly na necelých 36 milionů korun. „Výrazně jsme posílili kulturní program, uskutečnilo se přes 160 koncertů, vystoupení či doprovodných akcí. K hlavním hvězdám patřily kapely Monkey Business, No Name nebo Slza. Velký úspěch měla instalace Kateřiny Šedé na Římském náměstí nebo lety horkovzdušným balónem, se kterým se vzneslo téměř tisíc lidí včetně desítek dětí z dětských domovů a pěstounské péče. Vánoční trhy byly mimořádně úspěšné i ekonomicky. Zisk činí přes 20 milionů korun, tedy o zhruba 6 milionů více než minulý rok. Peníze z vánočních trhů využijeme především v oblasti kultury a pořádání kulturních akcí pro veřejnost,“ shrnul Ing. arch. Vojtěch Mencl (ODS), starosta městské části Brno-střed.

Pracovníci v posledních dnech z centra města deinstalovali prodejní stánky a většinu atrakcí. V provozu zůstává do konce ledna ještě světelná stezka v ulici Bašty, vyhlídkové kolo a kluziště na Moravském náměstí, které zůstane otevřené až do jarních prázdnin. V následujících týdnech chystá městská část setkání s prodejci, s nimiž bude ladit podobu příštích trhů. Věnovat se bude rovněž přípravám kulturních událostí ze série Slavnosti Brno. První z nich jsou Velikonoční slavnosti, které se na náměstí Svobody uskuteční od 27. března do 5. dubna.

 

