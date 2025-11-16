Vánoce Brno zvou na hudební hvězdy, zimní kino i tematické večery

Městská část Brno-střed, která je hlavním organizátorem vánočních trhů v Brně, slavnostně zahájila Vánoce v pátek 14. listopadu. Jedním z hlavních lákadel letošního ročníku akce je pestrý kulturní program, který se odehrává na Moravském náměstí u sochy Jošta a na Zelném trhu, kde vystupují hlavní hvězdy Vánoc. Na historickém náměstí zahrají třeba Buty, No Name, Monkey Business, Jelen, O5 a Radeček, Rohony a mnozí další.
Kromě známých interpretů si na brněnských trzích přijdou na své také příznivci místní klubové scény, alternativních žánrů, pěveckých sborů nebo tradičních vystoupení dětí ze základních a mateřských škol. O sobotách pak lidé mohou sledovat na Zelném trhu zapalování adventní svíce, při kterém se zpívají roráty.
Bohatou hudební dramaturgii navíc letos doplňují další atraktivní akce, které zpestřují lidem kouzelnou atmosféru. Městská část Brno-střed připravila například pro příchozí karaoke večery, které se těší velkému zájmu veřejnosti. Dospělí, děti i celé rodiny si mohou bezplatně na pódiu zazpívat koledy nebo oblíbené písničky.
Nechybí ani promítání zimního kina. V nabídce filmů se objevuje třeba česká klasika Obecná škola, zahraniční fantasy muzikál Wonka nebo snímky Havel či Okupace, které se budou tematicky promítat na státní svátek 17. listopadu.
Celý program Vánoc Brno vyvrcholí 31. prosince oslavou Silvestra, kdy se na Zelném trhu uskuteční promítání zimního kina, na něž plynule naváže koncert skupiny Lumeny. Veškeré informace o vánočních trzích v Brně a doprovodném programu jsou dostupné na webu Vánoce Brno.
