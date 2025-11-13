Vánoce ožívají v Metropoli Zličín! Louskáček, Mikuláš i ledové radovánky pro celou rodinu

Vánoce v Metropoli Zličín budou jako každoročně ve velkém stylu. Sezonu vánočního veselí symbolicky zahájí velká taneční show v sobotu 22. listopadu od 17:30, kdy přímo v nákupním centru ožije legendární Louskáček. Klasické baletní představení se v něm bude mísit s prvky moderního tance. Příběhem diváky provede oblíbený herec Radim Fiala. V hlavních rolích se pak představí Michal Štípa a Nikola Márová, sólisté baletu Národního divadla, kteří spolu s dalšími tanečníky promění slavný vánoční příběh v živoucí sen plný pohybu, světel a hudby.
„V Metropoli Zličín chceme, aby si návštěvníci odnesli nejen dárky, ale především hezké vzpomínky. Každý víkend u nás ožívá kouzlo Louskáčka, které spojuje rodiny, tvoření i radost z Vánoc,“ říká marketingová ředitelka centra Kateřina Keslová.
Advent ve znamení Louskáčka
Jako už tradičně bude každý adventní víkend od 29. listopadu čekat na malé, ale i velké návštěvníky pestrý kreativní program orámovaný už klasickým vánočním příběhem. První víkend, tedy 29. a 30. listopadu, bude patřit voňavému workshopu, kde si děti vyzkoušejí malování na perníčky s motivy postav, které k Louskáčkovi patří. Druhý adventní víkend, 6. a 7. prosince, bude v nákupním centru Metropole Zličín připraven fotokoutek, ve kterém se sami návštěvníci budou moci na chvíli proměnit v baletku, vojáčka nebo Myšího krále.
Třetí, předposlední víkend bude ve znamení příprav na zdobení vánočního stromečku – v kreativní dílně si bude možné vyrobit vlastní dřevěné ozdoby. A na závěr adventu se bude tančit všude! Taneční dílna Taneční příběh Louskáčka naučí děti základní baletní i moderní kroky, zkusí si zatančit i jednu malou choreografii, a nakonec si každý účastník odnese diplom.
Mikulášská nadílka i pohádkové bruslení
A samozřejmě, nemůže chybět Mikuláš. Ten do nákupního centra Metropole Zličín dorazí v pátek 5. prosince i s čertem a andělem. Akorát ve stylizovaných kostýmech Louskáčkova světa. Celá parta se projde centrem, za básničky a písničky ráda rozdá i sladké odměny. Celý den pak završí mikulášské bruslení na ledové ploše.
Zabruslit si mohou návštěvníci přijít i jen tak. Kluziště je pro ně připraveno už od 8. listopadu mezi vstupy 2 a 3. K dispozici je půjčovna, kurzy pro děti od 3 let i možnost pronájmu pro školy a firmy. A po bruslení? Horký punč, čaj nebo sladká dobrota v doprovodu vánoční hudby.
Stylově i prakticky
Louskáčkovi ale patří celé nákupní centrum, a to nejen o adventním víkendu. Centrální náměstí zdobí Louskáčkova vesnička, chybět nebude ani Louskáčkův trůn s oříšky, ideální místo pro sváteční fotografie.
Na dospělé tu čekají i praktické radosti. Nákupy v Metropoli doprovodí i vánoční stánky s dobrotami a možností nechat si dárky přímo v nákupní rovnou zabalit do ozdobných papírů a mašlí.
Vánoce v Metropoli Zličín nejsou jen o nákupech, ale hlavně o zážitcích. O chvílích, kdy se zastaví čas, rozsvítí světla a v dětských očích se zrcadlí kouzlo svátků. Přijďte si vychutnat advent, jaký jinde nenajdete – s Louskáčkem, Mikulášem i ledovými radovánkami. Protože právě tady ožívají ty nejkrásnější vánoční příběhy.
